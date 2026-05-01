株式会社グリーニアン「コマニワ」サイトを2026年４月１日にリニューアル

株式会社 グリーニアン

株式会社グリーニアン（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：岡田 陽介）は、2026年7月に迎える設立10周年を機に、自社サービス「コマニワ」の商品サイトをリニューアル、2026年4月1日より公開いたしました。本格的に始動した可動式植栽「コマニワ」のレンタル事業について、サービスの詳細をご覧いただけます。

可動式植栽「コマニワ」のレンタル事業の本格始動に合わせ、新サービスサイトを公開

株式会社グリーニアンは、これまで大規模建築の壁面緑化で培った経験と植物研究の成果を活かした新たな可動式植栽「コマニワ」のレンタル事業を本格始動いたします。従来の観葉植物レンタルは、夏場の直射日光や冬の寒さに弱い性質から屋内利用が前提で、多くの場合、イベントなどでの屋外設置は困難でした。「コマニワ」は、こうした環境下でも枯れにくく、メンテナンスの手間を抑えた仕組みを実現。設計・施工に時間をかけることなく、空間の価値を即座に高めるサービスとして開発いたしました。リニューアルしたサイトでは「コマニワ」の仕組みや活用事例を紹介しています。

■オートクチュールからプレタポルテへ 「既製服」のように選べる庭を

従来の庭は、庭師による施工やご本人によるDIYなど、現地で作る一品もの、いわばオートクチュール的な考え方が一般的でした。そのため、完成するまで実物を確認できず、一度施工を終えると移動が難しいという制約も伴います。「コマニワ」は、この常識を覆す特徴を備えております。

導入方法は、農場で完成させたハイクオリティな庭をユニットとして設置するだけ。大掛かりな工事を必要としない点は、従来「不動産」とされてきた庭を「可動産」へと転換する発想とも言えます。事前にデザインを確認した上で導入できることに加え、必要な期間だけ設置するレンタルという活用方法は、庭づくりに新しい選択肢をもたらします。特にビジネスシーンでは、短期間の屋外イベントや仮設スペースにも本格的な植栽を気軽に導入できるため、これまでとは一線を画す空間演出を可能にします。

■搬入から撤去まで、すべてがお任せ 可動式植栽「コマニワ」の強み

「コマニワ」は、搬入・設置から解体・撤去まで、すべてをお任せいただけるサービスです。これまでの観葉植物レンタルの感覚を「庭」や「空間」へと広げるサービスとして、気軽にご活用いただけます。

【ご指定の場所に発送、下地工事も不要】

事前に農場でプランターと植栽をセットし、すぐに移動できる状態で待機。ご希望の納期が決まれば、その日に合わせて必要な数を発送できます。下地工事は必要なく、常緑性・落葉性を選べるほか、ひとつのユニットに数種類の寄せ植えも可能です。

【設置からメンテ、解体まですべて対応】

設置期間によっては、ご希望に応じて水やりや枯葉除去など植物のお世話にも対応。適切な方法や頻度といったメンテナンスの不安もありません。また、設置場所の法的基準などを満たす形での施工が可能で、設置から撤去作業まで一括でお任せいただけます。

【プランターも土壌もオリジナル開発】

特殊なリサイクル繊維を採用した通気性の高いオリジナル不織布プランターと、壁面緑化での経験と研究から開発した独自ブレンドの土壌を使用。病害虫や雑草の発生を防ぎ、水のやり過ぎによる根腐れもしにくいので、屋外はもちろん室内にもおすすめです。

グリーニアンの10年の歩み ～私たちのフィロソフィ『心に残る緑化』の実現～

■壁面緑化の専門企業としての取り組み

壁面緑化とは、ビルや建造物の外壁や屋内壁面に植物を配置し、地上から離れた上空で育成させる緑化手法です。都市の景観向上や環境負荷の低減を図るとともに、近年課題となっているヒートアイランド現象への対策や生物多様性への配慮、企業の環境意識の可視化といった観点からも注目が高まっております。その一方、品質維持から灌水設備の設計まで、効率的かつ持続可能な緑化環境の管理には高度な知見と特殊な技術が求められます。当社では、建物自体や周辺の状況に合わせながら「永く共存できる」壁面緑化システムを確立し、壁面緑化分野において継続的に事業を展開してまいりました。既製品を持たず、個別に最適化する専門性の高い設計・デザイン力を強みとして、これまで約1,200件※の設置事例を積み上げております。

■設計・施工力を支える10年の知見

近年、注目が高まる壁面緑化ですが、建築側に設計変更を求めることなく、建築基準法のもと風荷重や地震荷重に対応した強度を満たす設計・施工を実現するには、高度な知見と技術が求められます。美観のみを重視した計画やコストを優先した仕様では、施工後の維持管理において不測の事態が発生する可能性もあります。

これまで約1,200件※の設計・施工実績を持つ当社では、建物ごとの条件に応じた緑化システムを構築しております。「壁面で植物を健全に育成する仕組み」の実現は、壁面緑化の基盤となる建築・造園双方の専門技術に加え、植物・土壌・資材・デザインなど多角的な知見を蓄積してきた成果でもあります。なお、コーポレートサイトでは計画から施工までをワンストップで担う当社の企業体制の背景にある理念や設計思想についてもご紹介しております。建物の条件や周辺環境に応じて緑化を最適化する考え方や、長期的な美観と健全な植物育成を両立するための取り組みなど、当社が重視してきた方針についても体系的にご確認いただけます。

※2026年３月31日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社グリーニアン

〒215-0027 神奈川県川崎市麻生区岡上6-6-9

受付時間 / 10：00～17：00 日祝休

TEL. 050-3700-6344

メールアドレス : info@greenian.co.jp

公式WEBサイト：https://greenian.co.jp/

「コマニワ」：https://greenian.co.jp/komaniwa/

プレスリリース一覧

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