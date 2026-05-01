【限定30名・無料モニター募集】現役日本代表コーチを含む3名が強力タッグ！「世界基準のコーチング知見」を結集したAI練習メニュー生成システム『RT swim lab』の先行テストを開始

株式会社RT-japan

～「今日は何を泳ごう？」から卒業。世界を見てきたプロの練習ロジックを、毎日あなたのスマホにお届けします～

株式会社RT-japanは、水泳愛好家からマスターズ競技者までを対象とした、伴走型AI練習メニュー生成ウェブシステム『RT swim lab（アールティー スイム ラボ）』webサービスの開発を進めています。 この度、正式リリースに向けた最終的なAIロジックの精度向上と使用感の検証を目的とし、コア機能である「メニュー生成」を完全無料でご体験いただける先行モニター（限定30名）の募集を開始いたします。

■ 【同時開催・無料ウェビナー】あなたの練習メニュー、本当に正解ですか？

「今日は何を泳ごう？」と、なんとなく練習メニューを決めていませんか？ 実は、目的や体調に合わせて「本当に効果のあるメニュー」を構築するのは非常に難易度が高く、自己流とプロが組むメニューでは、1回の練習の質に圧倒的な差が生まれます。 本システムのリリースに先駆け、開発メンバーであり第一線で指導を行う渡部巧一が、「一般スイマーに向けたメニュー構築のロジック」を解説する無料オンラインセミナーを開催いたします。まずは「正しいメニュー作りがいかに重要か」「プロの視点で練習がどう変わるか」を実感してください。

テーマ： 本当に効果のある練習メニューの作り方（仮）

講 師： 渡部 巧一 日 程： [5月2日 20:00～]（※後日アーカイブ配信あり）

参加費： 無料

■ 現役日本代表コーチを含む「世界基準のタッグ」が実現

本システムの最大の強みは、現役日本代表コーチを務める高城直基をはじめ、世界を舞台に戦い、現在もコーチとして第一線で指導を行う立石諒、渡部巧一の3名がタッグを組み、共同で練習ロジックを構築している点です。 単なる元選手の経験則ではなく、「世界を見てきたからこそわかる最新のトレーニング理論とコーチングの知見」を統合し、AIに学習させました。一個人の指導では網羅しきれない、多角的な視点によるアプローチを実現しています。

■ 『RT swim lab』開発の背景

「もっときれいに長く泳ぎたい」「次の大会で自己ベストを出したい」という目標があっても、毎回のプールで自分に最適な練習メニューを組み立てられるスイマーは多くありません。 『RT swim lab』は、この3名が日々のコーチ業で培ってきた「勝つため・成長するための指導ロジック」をシステム化し、「誰もが、いつでも、世界基準のコーチングに基づいた練習ができる環境」を提供するために生まれました。単なる自動生成ツールではなく、水泳を通じた大人の自己探求をサポートする「オンラインの研究所（ラボ）」を目指しています。

■ 今回ご体験いただけるコア機能

本モニター期間中は、サービスの心臓部である以下のコア機能に特化してご体験いただきます。

世界基準の知見に基づく、あなた専用のメニューを即時生成 泳法・距離・練習期・現在のレベル・体調・確保できる練習時間を入力するだけで、ウォームアップからドリル、メインセット、ダウンまでの全工程をAIが自動設計します。

プロのコーチングポイントをテキストで解説 メニュー内容だけでなく、「このメニューの予想効果」や「泳ぐ際の注意点（コーチングポイント）」も同時出力。コーチ陣からの直接のアドバイスとして、文字から意図を読み解き、実践することで水泳の理解度が深まります。

「決定論的生成」による高い信頼性 同じ入力条件には同じメニューが出力される設計を採用。日々の体調やレベルの変化に合わせて条件を変えることで、常に「今のあなたにとっての正解」を導き出します。

■ 今後のアップデート展望（正式リリースに向けて）

今回のモニター検証で皆様からいただいたフィードバックをもとに、正式リリース時には以下の機能拡張を予定しています。

ドリル練習機能： メニュー内に組み込まれた各種ドリルの「お手本動画」をシステム内に追加し、視覚的なフォーム改善をサポート。

遺伝子検査連携（RT GENE PROFILE）： 遺伝子情報に基づいた、よりパーソナライズされたメニューの微調整機能。

オンライン伴走機能： 蓄積された練習データをもとに、トップコーチ陣と直接オンラインで振り返りを行うカウンセリング機能。

■ 先行無料モニター 募集要項

より幅広いスイマーの皆様の声を反映させるため、現在のレベルや目的に合わせて3つの枠で計30名を募集いたします。

【募集枠（各10名・計30名）】

ビギナー・フィットネス枠（10名）： 基礎からフォームを見直し、より楽に、長く泳げるようになりたい方。

ミドル・マスターズエンジョイ枠（10名）： 大会出場を目指している、または苦手種目を克服し、水泳をもっと深く楽しみたい方。

エキスパート・記録更新枠（10名）： 明確なタイム目標や課題があり、自己ベスト更新に向けてトップレベルの練習ロジックを取り入れたい方。

【応募条件】

週2~3回以上、プールで泳ぐ習慣がある方（競技志向でなくても構いません）。

約2週間のシステム利用後、フィードバックにご協力いただける方。

フィードバックの結果や感想を、匿名（またはアイコン等）で今後のサービスサイトやSNS実績として掲載することに同意いただける方。

【応募方法】 弊社ホームページからオフィシャルLINEにご登録いただきモニター希望とご連絡ください。もしくは下記のIDをLINEにてご入力いただきご登録をしてください。

HP：https://rt-japan.jp/(https://rt-japan.jp/)

オフィシャルLINE：@285nwsvg

※応募者多数の場合は、ご入力いただいた目標や課題をもとに選考とさせていただきます。 ※本モニターは完全無料です。正式リリース時のサブスクリプション料金等は、本テストの検証結果をもとに決定いたします。

■ 『RT swim lab』開発メンバー（コーチ陣）プロフィール

本システムのAIロジックは、世界を知る以下の3名による、確かな指導実績と経験をベースに構築されています。詳細なプロフィールは各リンクよりご覧いただけます。

高城 直基（現役日本代表コーチ・オリンピック、パラリンピックメダリストコーチ）

詳細プロフィール：https://rt-japan.jp/page-1194/(https://rt-japan.jp/page-1194/)

立石 諒 （オリンピックメダリスト）

詳細プロフィール：https://rt-japan.jp/page-1153/(https://rt-japan.jp/page-1153/)

渡部 巧一 （全国JOCジュニアオリンピックカップ最優秀コーチ賞３度獲得）

詳細プロフィール：https://rt-japan.jp/%e6%b8%a1%e9%83%a8%e5%b7%a7%e4%b8%80/(https://rt-japan.jp/%e6%b8%a1%e9%83%a8%e5%b7%a7%e4%b8%80/)

【会社情報／本件に関するお問い合わせ先】

会社名： RT-japan

代表者： 立石 諒

Webサイト：https://rt-japan.jp/(https://rt-japan.jp/)

お問い合わせ窓口：info@rt-japan.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/rtjapan.official/