株式会社SKYTREKとSynk株式会社が業務提携を締結

Synk株式会社機体画像はTextron社のCitation CJ4 Gen2

Synk株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：菅原 沙耶、以下「Synk」）と株式会社SKY TREK（本社：東京都港区、代表取締役：永堀 敬太、以下「SKY TREK」）は、プライベートジェットを利用するファミリーへの体験価値向上を目的とした業務提携契約を締結したことをお知らせします。

本提携により、SKY TREKが提供するラグジュアリープライベートジェットによる移動・滞在サービスと、Synkのファミリー向けホスピタリティサービス「Familient」をシームレスにパッケージ化し、ご家族全員が最高の状態で日本を満喫できる新たなサービスの共同開発・提供を推進してまいります。

背景｜訪日富裕層ファミリー市場におけるチャイルドケアニーズの高まり

訪日外国人観光客の回復・拡大が続くなか、プライベートジェットを利用するラグジュアリーセグメントのファミリー層においては、フライト中・移動中から目的地での滞在に至るまで、一貫した高水準のチャイルドケアへのニーズが急速に高まっています。

一方で、機内や高級ホテルのスイートルームにふさわしい保育の専門性・ホスピタリティを兼ね備えたチャイルドケアサービスは、国内外を通じて極めて限定的であるのが現状です。保護者が商談・ゴルフ・ミシュランスター獲得レストランでのディナー・伝統文化体験を存分に楽しむ間、お子様も同様に高品質な時間を過ごしていただける専門的な環境は、富裕層ファミリー市場においてまだ十分に整備されていません。

Synkは「Luxury, for Good. - 世界に日本のホスピタリティを」の理念のもと、保育の専門性とラグジュアリーホスピタリティを融合させてきました。SKY TREKの持つプライベートジェットの運航・旅程設計ノウハウと組み合わせることで、富裕層ファミリーが空の移動から目的地での体験まで、すべてのシーンで最上質の時間を過ごせる環境を実現します。

提携の主な内容

１. フライト中・移動中チャイルドケアの提供

SKY TREKのプライベートジェットに搭乗されるご家族にSynkの専任チャイルドコンシェルジュが

帯同または搭乗人数の制限に対応するべくお子様をお預かり。機内やホテルでのエデュテイメント・安全管理まで、一貫したケアを提供します。

２. ドア・ツー・ドア型ラグジュアリーファミリーパッケージの共同開発

プライベートジェットでの移動・高級ホテルへのチェックイン・観光・地方銘店を含むダイニング体験まで、子連れでも全行程を最高品質で体験できるパッケージを両社で設計・販売します。

３. ラグジュアリー旅行代理店・ホテルへの共同提案

SKY TREKのネットワークとSynkが加盟するTraveller Madeのグローバルコンソーシアムを活用し、世界中のラグジュアリートラベルデザイナーへ両社のパッケージを共同展開します。

株式会社SKYTREKについて

株式会社SKYTREKは、日本の地方・都市間をオンデマンドで自由につなぎ、プライベート および ビジネスでの移動を加速させ、空の移動をより身近に感じることができる新時代の移動を提供しております。

代表コメント

株式会社SKYTREK 代表取締役 永堀 敬太

「訪日富裕層ファミリー市場において、高水準なチャイルドケアへのニーズは急速に高まっています。Synk社が持つネットワークと、弊社の航空分野及び富裕層マーケティングのノウハウを融合させることで、世界中のラグジュアリー層へ向けて、日本でしか味わえない感動的な家族体験を提供いたします。本提携を通じて、日本の地方の魅力と世界をつなぐ、日本独自のラグジュアリーホスピタリティを追求してまいる所存です。」

Synk株式会社 代表取締役 菅原 沙耶

「本提携により、世界中のラグジュアリーファミリーに、プライベートジェットでの移動を中心とした日本体験を通して、一貫した最高水準のチャイルドケアをお届けできることを大変嬉しく思います。ご家族全員が日本との出会いを存分に楽しめるよう、両社の強みを掛け合わせ、世界に誇れるファミリートラベル体験を創出してまいります。」

今後の展望

両社は今後、プライベートジェットを利用する富裕層ファミリーを主な対象として、東京・京都・沖縄・北海道等の主要デスティネーションにおけるラグジュアリーファミリーパッケージの展開を加速させます。また、Synkが認定を受けているTraveller Made「Serandipians Preferred Experiences Partner」のグローバルネットワークを最大限に活用し、欧州・中東・北米の富裕層マーケットへの訴求強化を図ります。両社は本提携を通じて、日本発のラグジュアリーファミリートラベルの新たなスタンダード確立を目指します。

会社概要

■ 株式会社SKYTREK

本社：東京都港区赤坂6-13-5 KAIS 2A

東京営業所：東京都文京区湯島3-20-8 天神町place 603

代表取締役：永堀 敬太

設立：2016年6月30日

資本金：5,000万円

業務内容：旅行業 観光庁長官登録旅行業第2029号

URL：https://www.skytrek.co.jp/

公式LINE：https://lin.ee/JYpiqpY

公式Facebook：https://www.facebook.com/skytrekofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/skytrek.japan/

公式X：https://x.com/skytrek_japan?s=21

■ Synk株式会社

会社名 Synk株式会社

所在地 神奈川県鎌倉市笹目町4番3号

代表取締役 菅原 沙耶

設立 2022年

事業内容 旅行業、保育所および託児所運営、訪日外国人向けコンシェルジュサービスの提供、育児支援人材の育成、産前産後ケア事業

URL https://www.synkllc.com/

東京都女性ベンチャー成長促進事業 APT Women 第10期生、神奈川県 KSAP シード編・アーリー編 採択企業。「Luxury for Good - 世界に日本のホスピタリティを」の理念のもと、プレミアムチャイルドコンシェルジュサービスを展開しています。2025年12月、日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection 2025 第2期にて 特別賞（グローバル賞）」を受賞。2026年4月Traveller Made Serandipians Preferred Experiences Partner認定。

【本件に関するお問い合わせ先】

Synk株式会社

E-mail: sayas@synkllc.com