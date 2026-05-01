森興産、外国人住民へ「必要な情報が届かない」課題を解決。自治体情報へ“1クリック”でアクセスできる新機能をWA.SA.Bi.に実装

森興産株式会社自治体情報1クリックアクセス

外国人の生活・就労・定着支援を行う 森興産株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：森隼人）は、多言語メディア「WA. SA. Bi.」において、外国人住民が自身の居住自治体の情報へ“1クリック”でアクセスできる新機能「自治体情報1クリックアクセス機能」をリリースしました。

本機能は、全国の自治体が保有する外国人向け情報ページを、WA. SA. Bi.ユーザーの登録住所と連動させ、迷うことなく直接アクセスできる仕組みです。

情報はあるのに「届いていない」という課題

近年、多くの自治体が外国人住民向けに、生活情報や災害情報、給付制度などをホームページ上で発信しています。

しかし、実態としては、

- 自治体ホームページの存在自体が知られていない- トップページから目的ページまでの導線が複雑- 言語の壁やUIの問題で辿り着けない

といった理由により、

「情報が存在しているにも関わらず、必要な人に届いていない」

という課題が顕在化しています。

これは、行政サービスの実効性や、税金の活用という観点でも大きな課題です。

◆ 新機能の概要：「自治体情報1クリックアクセス機能」

本機能では、WA. SA. Bi.に登録されたユーザーの住所情報（都道府県・市区町村）に基づき、

- 該当自治体の外国人向け情報ページへ- ワンクリックで直接アクセス可能

となります。

これにより、

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110892/table/13_1_fb73154d3ab5cbd09ce32833e824ce0a.jpg?v=202605010951 ]

という双方にとっての価値を実現します。

提供形態：まずは全国自治体へ「無料提供」

本機能は、全国の自治体（約1,800）を対象に、無料での連携協定締結を開始します。

- 初期費用：無料- 利用料：無料- 必要対応：該当ページURLの共有のみ

自治体側の負担を最小限に抑え、迅速な導入を可能にしています。

◆ 今後の展開：プッシュ型情報配信へ

情報提供イメージ情報提供イメージ

今後は、自治体から外国人住民へ直接情報を届ける

「プッシュ型情報配信機能」

の提供も予定しています。

- 災害情報- 給付金・支援制度- 生活ルール- イベント情報

などを、WA. SA. Bi.ユーザーへ直接配信することで、より確実な情報伝達を実現します。

なお、本機能は、随意契約での導入も可能な低価格での設計としています。

◆ WA.SA.Bi. について

WA. SA. Bi. は、

Welcome / Assist / Support / Advance / Bridge / Integrate をコンセプトに、

迎え入れ、支え、寄り添い、成長を後押しし、つなぎ、社会に根付くまでを一気通貫で支援するプラットフォームです。

現在、145か国・23,000人以上の外国人ユーザーが利用しています。

◆ 今後のビジョン

森興産は、外国人住民と日本社会をつなぐ「情報インフラ」から一歩進み、

本人の同意のもと、生活・就労・学習データを活用した「信用インフラ」の構築を目指しています。

WA. SA. Bi. および関連サービスを通じて、

- 行政（生活・制度情報）- 教育機関（学習・在籍情報）- 企業（就労・評価情報）- 地域社会（生活・交流情報）

を横断的に連携し、

外国人住民の活動を可視化・蓄積することで、客観的な信用力（Trust Score）を構築します。

この信用力は、

- 住居契約- 金融サービス- 就職・キャリア機会- 生活インフラ利用

など、日本社会における様々な機会へのアクセスを広げる基盤となります。

その結果、

「情報が届く社会」から「信用によって機会が広がる社会」へ進化させ、真の多文化共生社会の実現を目指します

【お問い合わせ先】

森興産株式会社

go-en@morikosan.co.jp

問い合わせフォーム（当社ウェブサイト）

https://morikosan.co.jp/#contact