日本料飲外国人雇用協会、スキー場情報サイトを運営する株式会社インプレイと経営統合

一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会

特定技能人材の支援を行う登録支援機関である一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会（東京都新宿区、代表理事：田口直樹、以下 当協会）は、2026年5月1日より、グループ会社である株式会社インプレイ（以下 インプレイ）と経営統合することをお知らせいたします。

本統合に伴い、インプレイは当協会へ統合され、一体的な体制のもと事業を推進してまいります。なお、インプレイが運営するスキー場情報プラットフォーム「SURF&SNOW」については、統合後も従来通りサービスを継続してまいります。

統合の背景・目的

近年、日本においては人材不足の深刻化が進むとともに、外国人材の活躍領域は拡大を続けています。また、インバウンド需要の回復・拡大により、観光・リゾート領域における人材ニーズも高まっています。さらに、2026年4月には外食業分野における特定技能1号の新規受け入れが、上限到達により原則停止されることが発表され、外国人材の需要の高まりとともに、より長期的な活躍を前提とした人材育成・定着の重要性が一層高まっています。

このような環境の中、当協会が展開する外国人材の支援事業と、インプレイが展開するリゾート・観光領域におけるサービスを統合することで、相互の事業領域を拡張し、より大きな成長機会の創出を目指します。

本統合により、人材（雇用）と人流（観光）を掛け合わせた、より包括的な価値提供を実現してまいります。

統合後の事業内容

統合後も、両社の既存事業は従来通り継続しながら、連携を強化してまいります。

・外国人材紹介

・外国人材の教育・定着支援

・外国人材雇用の各種コンサルティング

・スキー場情報サイト運営（SURF&SNOW）

・リゾート・観光領域におけるインバウンド集客 など

新たな経営理念

本統合を機に、人と産業の可能性を起点とした新たな経営理念を策定しました。

◼︎Purpose｜パーパス

可能性を起点に、人と産業の未来をひらく。

一人ひとりの可能性を出発点に、人・企業・地域・産業の未来を現実的に組み直す。

そして、挑戦と成長、感動が循環する社会を創る。

◼︎Mission｜ミッション

人の活躍をデザインし、成長が循環する社会システムを実装する。

人が働き、暮らし、関わる接点をつなぎ、国籍や業界を越えた「人の流動性」をデザイン（設計）することで、社会の活力を高める。

人・教育・テクノロジー・文化を融合し、持続可能な新しい産業モデルを創出する。

多様な人材が自然に活躍し、共に生き、共に育つ地域社会を定着させる。

理想を現実にするため、再現性ある仕組みとして社会に根づかせることを、私たちの使命とする。

◼︎Vision｜ビジョン

挑戦する人が、当たり前に活躍できる社会へ。

国籍や立場を越えて、誰もが「ここで働き、暮らし、関わってよかった」と実感できる。

持続可能で、実践的で、温度のある共生社会を実現する。

今後の展望

今後、外国人雇用においては、地方部での事業展開がより重要になると考えています。

これまでもインプレイが展開するSURF&SNOW事業とは、リゾートホテル企業をはじめとする顧客連携や支援ツアーなどを通じて協業を行ってまいりました。今後はこれらにとどまらず、地方創生への取り組みや新たな商品開発（ワーキングホリデー、インストラクター事業など）も視野に入れ、さらなる連携強化を図ります。

市場環境が刻一刻と変化する中で、両社の強みを掛け合わせることで差別化を図り、お客様に選ばれ続ける組織として、持続的な事業成長を実現してまいります。

一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会

外食・飲食料品製造・宿泊・介護・自動車運送業を中心に、外国人材の受け入れと定着を支援する登録支援機関です。これまでに3,000名を超える特定技能人材を支援し、業界平均の約2倍となる高い定着率を実現しています。

採用から生活・キャリア支援までを一貫して行う“教育型支援”を強みとし、「育てながら働き続けてもらう」仕組みづくりを推進。外国人材と企業が共に成長できる環境を構築し、多文化共生社会の実現を目指しています。https://jfbfe.or.jp/

＜会社概要＞

●法人名：一般社団法人日本料飲外国人雇用協会

●代表理事：田口 直樹

●設立：2019年7月

●所在地：東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿13F

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本料飲外国人雇用協会

TEL：03-5308-0517

MAIL：info＠jfbfe.or.jp

担当：猪口（いのぐち）

「SURF&SNOW」に関するお問い合わせ

Email：snow-matter@surfsnow.jp