日本料飲外国人雇用協会、スキー場情報サイトを運営する株式会社インプレイと経営統合
特定技能人材の支援を行う登録支援機関である一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会（東京都新宿区、代表理事：田口直樹、以下 当協会）は、2026年5月1日より、グループ会社である株式会社インプレイ（以下 インプレイ）と経営統合することをお知らせいたします。
本統合に伴い、インプレイは当協会へ統合され、一体的な体制のもと事業を推進してまいります。なお、インプレイが運営するスキー場情報プラットフォーム「SURF&SNOW」については、統合後も従来通りサービスを継続してまいります。
統合の背景・目的
近年、日本においては人材不足の深刻化が進むとともに、外国人材の活躍領域は拡大を続けています。また、インバウンド需要の回復・拡大により、観光・リゾート領域における人材ニーズも高まっています。さらに、2026年4月には外食業分野における特定技能1号の新規受け入れが、上限到達により原則停止されることが発表され、外国人材の需要の高まりとともに、より長期的な活躍を前提とした人材育成・定着の重要性が一層高まっています。
このような環境の中、当協会が展開する外国人材の支援事業と、インプレイが展開するリゾート・観光領域におけるサービスを統合することで、相互の事業領域を拡張し、より大きな成長機会の創出を目指します。
本統合により、人材（雇用）と人流（観光）を掛け合わせた、より包括的な価値提供を実現してまいります。
統合後の事業内容
統合後も、両社の既存事業は従来通り継続しながら、連携を強化してまいります。
・外国人材紹介
・外国人材の教育・定着支援
・外国人材雇用の各種コンサルティング
・スキー場情報サイト運営（SURF&SNOW）
・リゾート・観光領域におけるインバウンド集客 など
新たな経営理念
本統合を機に、人と産業の可能性を起点とした新たな経営理念を策定しました。
◼︎Purpose｜パーパス
可能性を起点に、人と産業の未来をひらく。
一人ひとりの可能性を出発点に、人・企業・地域・産業の未来を現実的に組み直す。
そして、挑戦と成長、感動が循環する社会を創る。
◼︎Mission｜ミッション
人の活躍をデザインし、成長が循環する社会システムを実装する。
人が働き、暮らし、関わる接点をつなぎ、国籍や業界を越えた「人の流動性」をデザイン（設計）することで、社会の活力を高める。
人・教育・テクノロジー・文化を融合し、持続可能な新しい産業モデルを創出する。
多様な人材が自然に活躍し、共に生き、共に育つ地域社会を定着させる。
理想を現実にするため、再現性ある仕組みとして社会に根づかせることを、私たちの使命とする。
◼︎Vision｜ビジョン
挑戦する人が、当たり前に活躍できる社会へ。
国籍や立場を越えて、誰もが「ここで働き、暮らし、関わってよかった」と実感できる。
持続可能で、実践的で、温度のある共生社会を実現する。
今後の展望
今後、外国人雇用においては、地方部での事業展開がより重要になると考えています。
これまでもインプレイが展開するSURF&SNOW事業とは、リゾートホテル企業をはじめとする顧客連携や支援ツアーなどを通じて協業を行ってまいりました。今後はこれらにとどまらず、地方創生への取り組みや新たな商品開発（ワーキングホリデー、インストラクター事業など）も視野に入れ、さらなる連携強化を図ります。
市場環境が刻一刻と変化する中で、両社の強みを掛け合わせることで差別化を図り、お客様に選ばれ続ける組織として、持続的な事業成長を実現してまいります。
一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会
外食・飲食料品製造・宿泊・介護・自動車運送業を中心に、外国人材の受け入れと定着を支援する登録支援機関です。これまでに3,000名を超える特定技能人材を支援し、業界平均の約2倍となる高い定着率を実現しています。
採用から生活・キャリア支援までを一貫して行う“教育型支援”を強みとし、「育てながら働き続けてもらう」仕組みづくりを推進。外国人材と企業が共に成長できる環境を構築し、多文化共生社会の実現を目指しています。https://jfbfe.or.jp/
＜会社概要＞
●法人名：一般社団法人日本料飲外国人雇用協会
●代表理事：田口 直樹
●設立：2019年7月
●所在地：東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿13F
■本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人日本料飲外国人雇用協会
TEL：03-5308-0517
MAIL：info＠jfbfe.or.jp
担当：猪口（いのぐち）
「SURF&SNOW」に関するお問い合わせ
Email：snow-matter@surfsnow.jp