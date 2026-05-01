Natural Tech株式会社、アジア太平洋地域における急成長企業E-Commerce部門1位に選出！「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」

natural tech株式会社

Natural Tech（ナチュラルテック）株式会社（代表取締役社長：竹内太郎 / 住所：東京都千代田区神田神保町1-28-1 Mirio神保町9階、以下 当社）は、この度、アジア太平洋地域における急成長企業ランキングのトップ500社を選出する「FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」において、E-commerce部門にてアジア5位、日本1位にランクインしましたので、お知らせいたします。

Natural Techは「人生のいまに、最適解を」をミッションに、ビューティー・ウェルネス領域のブランドを企画・販売するD2Cカンパニーです。今回の選出は、単なる一時的な拡大ではなく、組織の進化と独自の経営構想に基づいた持続的な急成長が評価されたものです。今後も国内外の消費者に求められる製品を数多く販売し挑戦を続けてまいります。

■急成長を支える「新たな価値提案」への意識

Natural Techは創業当初より、強みである製品開発（定性調査 × インサイト発掘 × 製品企画）を軸に複数ブランドを発売・展開してまいりました。現在9ブランドまで拡大しており、全てのブランドが成長を見せております。

消費者の声なき声 （インサイト）に耳を澄ませ、 事実（データ）を直視しながら、ブランドを買う意味を消費者に提供できるよう「新たな価値提案」を念頭に製品開発を行っております。

結果として、主力製品であるMitas Series（妊活～産後の時期別葉酸サプリ）はスギ薬局の葉酸サプリ部門で売上金額シェア1位(*1)を1年以上連続して達成し続けております。

製品ラインナップ一覧

■マーケティング組織の「進化と育成力」

持続的な成長の原動力となっているのが、組織の拡大と進化です。

特に、ブランドマネージャーを中心にマーケティングのスペシャリストの育成をインハウスで行い、企業の拡大に伴う組織力向上に投資を続けています。

現在はマーケティング未経験者も積極的に採用しており、外資系出身のマーケターや国内大手広告代理店出身者の指導の下、社内独自の教育システムと圧倒的な裁量権を渡すことによるキャリア成長も会社としてサポートしています。

■採用募集のお知らせ

従業員数拡大中のNatural Techでは、現在ビジネス職・デザイナー職ともに積極的に採用募集しています。詳しくはNatural Tech採用サイトをご覧ください。

Natural Tech採用サイト :https://naturaltech.jp/recruit/

■代表取締役：竹内太郎 コメント

この度、FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）にご選出いただき誠にありがとうございます。

日頃から弊社を支えてくださるお客様、パートナー企業様、

そしてNatural Techの成長を体現してくれている社員一人ひとりに、

この場をお借りして心より感謝申し上げます。

私たちNatural Techは、 「人生のいまに、最適解を」をミッションに、消費者調査を通じて消費者の方々の満たされていないニーズを発見し、ご満足いただけるような商品の発売を心がけております。

今回の受賞はひとえに、会社従業員一同が日々消費者と向き合い、必要とされる商品を発売し改善をし続けた結果だと考えております。

今回の選出に満足することなく、さらなる成長を目指し、

今後も消費者から愛される製品を創り続けたいと思います。

■アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026について

「FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」は、アジア太平洋地域の経済的成長に最も貢献の高い企業を特定するため、英国の有名経済紙『英・Financial Times社』と、ドイツの統計調査データを提供する『独・Statista社』が共同で実施し、アジア太平洋の14か国・地域（オーストラリア、香港、インド、インドネシア、日本、マカオ、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム）に本社がある数万社の企業を調査対象として、2021年から2024年の収益成長率を元に上位500社をランキング化したものです。

▼公式サイト

https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85

▼Natural Techのランキング詳細

アジア太平洋地域急成長企業ランキング：144位

アジア太平洋地域急成長企業ランキング E-Commerce部門：5位

国内急成長企業ランキング：18位

国内急成長企業ランキング E-commerce部門：1位

【会社概要】

会社名：Natural Tech株式会社

設立：2018年9月5日

資本金：6,250万円

所在地：東京都千代田区神田神保町1-28-1 Mirio神保町9階

代表取締役：竹内 太郎

事業内容：Beauty & Wellness D2C

コーポレートサイト：https://naturaltech.jp/

注釈

※1： 2025年1月～2025年12月スギ薬局POS金額実績（葉酸サプリカテゴリー内）