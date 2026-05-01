三菱UFJニコス、 “Visaのタッチ乗車”キャンペーン実施 対象鉄道の利用で、もれなく最大50％（上限1,000円）をキャッシュバック！

三菱UFJニコス株式会社



三菱UFJニコスは5月1日から5月31日まで、ビザ・ワールドワイド（以下Visa）と共同で、当社発行のVisaブランドのカードの個人会員（一部カードを除く)と「グローバルポイントWallet」の会員を対象に、対象鉄道の利用で累計金額の最大50%（上限1,000円）をキャッシュバックする“Visaのタッチ乗車”の利用促進キャンペーンを実施します。

本企画は、Visaがタッチ乗車の利用促進として実施する“電車でも！タッチでVisa割キャンペーン！”に、当社が特典を上乗せするものです。具体的には、Visa提供の「累計利用金額の30%（上限600円）還元」と、当社提供の「同20%（上限400円）還元」を組み合わせ、期間中の利用額合計の「最大50%（上限1,000円）」をキャッシュバックします。本キャンペーンにより、タッチ決済の日常利用を促進していくものです。

＜キャンペーン概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/115_1_36c6c44cfed2d1058c14e1c2a3fb873d.jpg?v=202605010951 ]

<参考情報>

対象の鉄道事業者

【北海道】

札幌市営地下鉄、札幌市電

【東北】

仙台市地下鉄※1、福島交通（飯坂電車）※2

【北陸】

北陸鉄道

【関東】

江ノ島電鉄、大山観光電鉄、小田急電鉄、小田急箱根※3、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、

首都圏新都市鉄道（TX）、 湘南モノレール、西武鉄道、高尾登山電鉄、東急電鉄、東京メトロ、

都営地下鉄、ゆりかもめ、横浜高速鉄道（みなとみらい線）、横浜市営地下鉄

【東海】

遠州鉄道、長良川鉄道、名古屋鉄道、伊豆箱根鉄道

【関西】

Osaka Metro、大阪モノレール、北大阪急行電鉄、京都丹後鉄道、近畿日本鉄道、

神戸市営地下鉄、神戸新交通、山陽電鉄、南海電気鉄道※4、能勢電鉄、阪急電鉄※5

【九州・沖縄】

沖縄都市モノレール（ゆいレール）、鹿児島市交通局（市電）、熊本市交通局、熊本電気鉄道、

JR九州、長崎電気軌道、西日本鉄道、福岡市地下鉄、南阿蘇鉄道

※1 東西線のみが対象です。

※2 飯坂電車のみが対象です。（バスは対象外）

※3 対象駅は右記の通りです。箱根登山電車（箱根湯本～強羅の各駅）、箱根ケーブルカー（強羅、早雲山）

※4 南海電気鉄道と南海フェリーを乗り継いだ際に適用される「好きっぷ割引」は本キャンペーンの対象とはなりません。

※5 神戸高速線はキャンペーン対象とはなりません。神戸高速線を乗り継ぎでご利用の場合は、神戸高速線の運賃を差し引いて

キャッシュバック金額が計算されます。

* 「 Apple Pay 」 は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

* 「 Google Pay 」 は Google LLC の商標です。

以上