株式会社CIEN、代表取締役社長就任のお知らせ

株式会社Hokanグループ

保険業界の課題を本質から解決するプロフェッショナルファームを運営する株式会社CIEN（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岸 浩二、以下：当社）は、2026年5月1日付で、岸 浩二が代表取締役社長に就任したことをお知らせいたします。なお、前代表取締役の小坂 直之が取締役会長に就任いたしました。

背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28337/table/173_1_301cb2724f5aa04c4869735608c59f23.jpg?v=202605010951 ]

当社は2024年9月の設立後、保険業界の専門知識を有するプロフェッショナルメンバーによって、経営戦略から人材育成・採用に至る様々な課題に対し、一気通貫で伴走支援を行っております。2025年2月にHokanグループのホールディングス化に伴い、グループ傘下となりました。Hokanグループは、保険業界全体の持続的な発展に貢献する「Industry Contributor」をグループビジョンに掲げ、株式会社hokan・株式会社CIEN・Frich株式会社のもと、テクノロジーとソリューション、クリエイティビティによる三位一体の価値共創モデルを有しています。当社設立およびホールディングス化以降、グループ代表を務める小坂がCIENの代表取締役を兼務する体制でここまで事業を推進してまいりましたが、グループ各社の事業が本格的な拡大フェーズへと移行するなかで、グループ経営と個社経営を分離し、それぞれ専任でコミットできる体制といたしました

保険業界においては、2026年6月1日には約10年ぶりに、改正保険業法が施行されるとともに、生成AIやデジタルの急速な普及も重なるなど事業環境は複雑化し、経営の高度化と業務の抜本的な見直しが求められる大きな転換点を迎えております。

当社はこうした潮流のなかで、意思決定の迅速化と機動的な事業運営の実現が重要であると捉え、この度の経営体制の変更を決定いたしました。

岸は、2025年4月にCIENへ入社し、執行役員事業本部長に就任以来、保険業界における豊富な実務経験と広範なネットワークを活かし、事業基盤と業界内における信頼基盤の両面で着実な実績を積み上げてまいりました。

今後は、グループ全体の経営に専念する小坂と、当社事業を専任でリードする岸との役割を明確に分担することで、事業推進力とグループ間での連携をより一層強化してまいります。

株式会社CIEN 代表取締役社長 岸 浩二コメント

【経歴】ヤナセ、ソニー生命を経て、FLP取締役、アーネストプレイス取締役副社長、ライフサロン（日本生命グループ）代表取締役社長を歴任。直近は募集人としての営業経験や保険ショップの立ち上げから運営、募集人の採用教育全般の実務経験を活かし、保険業界に特化したコンサルティング、セミナー講師を務める。また各保険会社の販促、マーケティング・教育及び営業戦略の立案や研修ツールなどの企画、ディレクションに携わる。その後、2025年4月に株式会社CIENに入社し、執行役員事業本部長に就任。2026年5月、代表取締役社長に就任。

CIENは設立以来、Hokanグループの一員として、戦略の策定から現場の伴走支援まで、お客様の課題解決に寄り添うチャンスを数多くいただいてまいりました。これまで皆様と一緒に歩む中で培ってきた知見や独自の「型」は、私たちの何よりの財産であり、これからの複雑な経営課題を紐解くための大切な指針になると信じています。

代表就任にあたり、変化の激しい時代の中でも柔軟に判断を積み重ね、皆様のご期待に応えていくことをお約束します。事業の持続的な成長という大きなテーマに対し、真摯に、そして不退転の決意を持って向き合ってまいります。

お客様と同じ目線で未来を見据え、一歩ずつ歩みを共にできる良きパートナーとして、全社一丸となって業界の発展に貢献していきます。

引き続きのご指導とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

なお当社では、ご祝辞、ご祝花等については、お心遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきたく、ご理解のほどお願い申し上げます。

■株式会社Hokanグループの概要

「保険業界全体のアップデートとアップグレードを実現する」というミッションを掲げ、プロダクトを提供する株式会社hokanとソリューションを提供する株式会社CIEN、クリエイティビティ溢れるP2P（Peer to Peer）補償モデルや関連システムを提供するFrich株式会社からなる純粋持株会社です。デジタルテクノロジーの活用や包括的なソリューションの提供を通じて、保険に関わるすべての人を支え、保険業界を新たな時代へと牽引してまいります。

コーポレートサイト：https://hkn-group.jp/

■株式会社CIENの概要

CIENは、保険業界の専門知識を有したプロフェッショナル人材によるコンサルティンググループです。

「お客様の価値と成果を拡張し、卓越させる」ことを目指し、クラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」の開発・提供で得られた知見・ノウハウとプロフェッショナル人材とを掛け合わせることで、独自のプロフェッショナル・コンサルティングサービスを提供しております。CIENを通じて、保険業界におけるお客様の経営、事業、人材育成に至るまでを一貫して支援し、お客様のビジネスに新たな価値を生み出し、持続的な成長を実現いたします。

コーポレートサイト：https://cien.group/