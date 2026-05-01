スイス時計ブランドAVIATOR、航空美と機能性を融合した新作「Douglas Day-Date 45」を発表― 力強さと洗練を兼ね備えた、存在感際立つ45mmモデル ―

株式会社ANDOROSV.3.44.2.404.4

スイスのパイロットウォッチブランド AVIATOR（アビエイター） より、新作モデル 「Douglas Day-Date 45」 を発表いたします。

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本モデルは、航空史において最も象徴的な機体のひとつである Douglas DC-3 に着想を得たコレクションの最新作。

コックピットの機能美と、ファーストクラスの快適性が初めて融合した時代の精神を、一本の時計として再構築しています。

■ 航空の概念を変えた機体「DC-3」の思想

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Douglas DC-3は単に飛行機の性能を向上させただけではなく、

“空の旅そのものの価値”を変えた機体でした。

乗客は初めて、空の上で「快適さ」「安心」「洗練」を体験することになります。

「Douglas Day-Date 45」は、この二つの世界――

コックピットの精度と、キャビンの優雅さ――が交差する地点に着想を得ています。

■ 3つの表情を持つダイヤルデザイン

本コレクションでは、異なる仕上げによって3つの美しさを表現。

・エナメルの深みある滑らかな質感

・サンレイ仕上げによる放射状の輝き

・サンドブラストによる繊細で落ち着いた表情

それぞれが異なる個性を持ちながらも、統一されたデザイン思想のもとに構成されています。

■ スイス製機械式ムーブメント「Sellita SW240-1」

Sellita SW240-1

本モデルには、スイス製自動巻きムーブメント Sellita SW240-1 を搭載。

・振動数：28,800振動／時

・パワーリザーブ：約41時間

・26石

精密な歯車とゼンマイが織りなす機械式機構は、

腕の動きをエネルギーへと変換し、安定した時を刻み続けます。

■ デイ・デイト表示を支える精密機構

Sellita SW240-1

ダイヤル上に配置された曜日と日付は、

単なる表示ではなく、精密に設計された二層構造によって制御されています。

2枚のディスクが連動し、毎日深夜に瞬時に切り替わるその動きは、

時計全体のリズムと完全に同期しています。

■ 機械式精度を支える構造

Sellita SW240-1 インカブロック

ムーブメント内部には、精度と耐久性を支える重要機構が搭載されています。

・INCABLOC耐震装置

・ヒゲゼンマイ

・テンプ（28,800振動／時）

・テンプブリッジ

これらの要素が連動し、安定した計時精度を維持します。

■ ラグジュアリーとしての完成度

ストラップには、アリゲーター型押しレザーを採用。

しなやかさと耐久性を兼ね備え、長時間の着用でも快適さを保ちます。

デプロイメントバックルはワンタッチで装着可能。

細かな調整にも対応し、日常使いにおける利便性を高めています。

■ シースルーバックと限定性

ケースバックにはサファイアクリスタルを採用し、

ムーブメントの動きを視覚的に楽しむことが可能です。

さらに、本モデルは世界限定950本。

裏蓋にはシリアルナンバーが刻印され、個体ごとの特別な価値を与えています。

■ 製品概要

V.3.44.2.404.4V.3.44.2.404.4- 商品名：Douglas Day-Date 45- ムーブメント：Sellita SW240-1（スイス製 自動巻き）- 機能：時・分・秒、デイ表示、日付表示- ケースサイズ：ステンレススチール（316L）ポリッシュ仕上げ 45mm 10.60mm- 仕様：シースルーバック／限定950本- ダイヤル ：グリーン/サンドブラスト仕上げ/アプライドロゴ/メタルインデックス（スーパールミノバ塗布）- 風防：サファイアクリスタル/無反射コーティング/耐傷性- 防水性能 ：100m防水（10気圧）- ストラップ ：ブラウン カーフレザー- バックル ：ディプロイメントバックル- ラグ幅：22mm / バックル幅：18mm

■ AVIATORについて

AVIATORは、航空の歴史とパイロットの精神にインスパイアされたスイス時計ブランドです。

スイス・ジュラ地方の航空施設に設けられたデザインラボにて、実際の飛行環境を想定した時計開発が行われています。

【お問い合わせ】

AVIATOR 日本正規代理店

株式会社ANDOROS

Email：watch@andoros.com

TEL：03-6450-7068

公式サイト：https://aviatorwatch.jp