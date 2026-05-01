「クロワッサン」、夏休みキャンペーン向けオンラインガチャ・診断・クイズ企画の相談受付を開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」において、夏休みキャンペーンを検討する企業・自治体・施設・ブランド・クリエイター向けに、オンラインガチャ・診断・クイズ企画の相談（壁打ち）受付を開始したことをお知らせします。

夏休みは、商業施設・観光施設・メーカーなど、幅広い領域で来店・購買促進や参加型企画が活発になる時期です。

実施時期から逆算すると、企画設計から制作・告知準備まで、ゴールデンウィーク明けから検討を始めることが重要になります。

「クロワッサン」では、アイデア段階から相談に対応し、 夏休みならではの参加型マーケティング施策の企画アイデアづくりを支援します。

相談受付はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

夏休み施策は、ゴールデンウィーク明けからの企画設計が鍵に

夏休み期間は、親子向けイベント、観光・レジャー需要、帰省、推し活、ECセール、店舗回遊、地域周遊など、生活者の行動が大きく動くタイミングです。

夏休みキャンペーンを成功させるためには、単に「キャンペーンを実施する」だけでなく、以下のような設計が求められます。

- どのような参加体験にするか- どのような景品・特典を用意するか- 来店・購入・資料請求・会員登録など、どの行動につなげるか- SNSや広告、店頭POP、二次元コードなど、どの導線で参加してもらうか- 親子向け、若年層向け、ファン向け、既存顧客向けなど、誰に向けた企画にするか

7月～8月の施策を実施する場合、ゴールデンウィーク明けから企画を固め、6月中には制作・告知準備へ進めるのが理想的です。

そこで「クロワッサン」では、夏休み施策を検討する企業・団体に向けて、オンラインガチャ・診断・クイズを活用した企画相談を受け付けます。

クロワッサンで実施できる夏休み企画の例

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

夏休み施策では、例えば以下のような企画に活用できます。

1. 夏休み限定オンラインガチャキャンペーン

来店・購入・会員登録・資料請求などをきっかけに参加できるオンラインガチャ企画です。

景品や特典を設定することで、参加のワクワク感を生み出しながら、店舗送客、EC購入促進、イベント集客、リード獲得などにつなげることができます。

企画例

- 親子で参加できる「夏休みお楽しみガチャ」- 商業施設の「館内回遊ガチャ」- 観光施設の「来場者限定ガチャ」- ECサイトの「購入者限定サマーガチャ」- アイドル・クリエイター向けの「夏限定デジタルくじ」2. 夏休み診断コンテンツ

ユーザーが質問に答えることで、自分に合った商品・スポット・体験・キャラクターなどが分かる診断企画です。

夏休みの過ごし方提案や商品レコメンドと相性が良く、SNSシェアや回遊促進にも活用できます。

企画例

- 「あなたにぴったりの夏休みの過ごし方診断」- 「親子で楽しめるおでかけタイプ診断」- 「推し活サマー診断」- 「あなたにおすすめの夏限定商品診断」- 「旅行先・観光ルート診断」3. クイズ企画・検定企画

商品、地域、施設、ブランド、キャラクターなどに関するクイズを通じて、楽しみながら理解を深めてもらう企画です。

単なる情報発信ではなく、参加型の体験として届けることで、ブランド理解や商品理解、地域理解の促進につなげることができます。

企画例

- 「夏休み自由研究クイズ」- 「地域の魅力発見クイズ」- 「施設を巡って答える館内クイズ」- 「ブランド豆知識クイズ」- 「キャラクター検定」4. アンケート連動キャンペーン

参加者の興味関心や来店目的、購入意向などを把握しながら、キャンペーン参加につなげる企画です。

夏休み後のマーケティング施策や次回キャンペーン企画にも活用しやすく、単発の施策で終わらせず、顧客理解の蓄積にもつなげることができます。

企画例

企画の壁打ちから相談可能

- 「夏休みに行きたい場所アンケート」- 「親子イベント参加後アンケート」- 「好きな商品投票キャンペーン」- 「次回ほしい景品アンケート」- 「ファン向け企画投票」

本相談受付では、すでに企画案が固まっている企業だけでなく、まだアイデア段階の企業・団体からの相談も受け付けます。

例えば、以下のような相談が可能です。

- 夏休みに向けて何かキャンペーンを実施したい- オンラインガチャを使った集客企画を考えたい- クイズや診断を使って、楽しく参加してもらえる企画を作りたい- 商業施設や観光施設で回遊施策を行いたい- ECや店舗で購入促進につながる企画を実施したい- アイドル・クリエイターのファン向けにデジタルくじを展開したい- 自治体や地域イベントで、親子向け・観光客向けの参加企画を作りたい

「オンラインガチャを使うべきか」「診断コンテンツが向いているか」「クイズ形式にした方がよいか」といった段階からご相談いただけます。

活用が想定される業種・シーン

相談受付はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、夏休み施策において以下のような業種・シーンでの活用が想定されます。

■商業施設・百貨店

館内回遊、来館促進、親子向けイベント、レシートキャンペーン、テナント送客など。

■観光施設・レジャー施設

来場者限定ガチャ、クイズラリー、周遊企画、夏休み限定特典配布など。

■自治体・地域団体

地域周遊、観光促進、子ども向け企画、地域の魅力発信、スタンプラリー型企画など。

■EC・小売・メーカー

購入者限定ガチャ、商品診断、夏限定キャンペーン、会員登録促進、LINE・メルマガ登録促進など。

■エンタメ・アイドル・クリエイター

ファン向けオンラインくじ、限定デジタル特典、推し診断、ライブ・イベント連動企画など。

■飲食店・カフェ・フードブランド

来店者限定ガチャ、季節限定メニュー診断、クーポン配布、夏メニュー訴求など。

夏休みキャンペーン企画の相談について

株式会社on the bakeryは、今後も「クロワッサン」を通じて、企業・自治体・施設・ブランド・クリエイターの参加型マーケティングを支援してまいります。

夏休みに向けたオンラインガチャ・診断・クイズ企画相談を、ぜひご利用ください。

「クロワッサン」について

相談受付はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

専門的な開発知識がなくても、キャンペーンやプロモーションに活用できる参加型コンテンツを作成でき、企業・自治体・施設・ブランド・アイドル運営会社・クリエイターなど、幅広い領域で活用されています。

オンラインガチャ、診断コンテンツ、アンケート、クイズなどを通じて、ユーザーが楽しみながら参加できるマーケティング施策を支援します。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/