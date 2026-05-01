次世代アグリ事業におけるアスパラガス実証栽培を開始

カメイ株式会社

カメイ株式会社（本社：宮城県仙台市、社長：亀井昭男）は、宮城県刈田郡蔵王町において推進する次世代アグリ事業の取り組みとして、AIを活用したスマート農業システム「ゼロアグリ」を導入したアスパラガスの実証栽培を開始しました。

実証ハウス

この実証栽培は、先に発表した次世代アグリ事業構想に基づき、実証フィールドにおける生産工程を本格的に開始するものであり、着実に事業の構想段階から実装フェーズへの移行を図る重要なステップとなります。

2026年4月28日（火）13時より、宮城県刈田郡蔵王町に整備した次世代アグリ事業の実証ハウス「ZAO AGRI BASE」において、アスパラガス苗の定植作業を実施しました。

本実証ハウスは、9.0ｍ×40.0ｍ（面積360平方メートル ）の規模を有し、高畝栽培方式（31.5ｍ×4畝）を採用。1畝あたり80本、合計320本の苗を定植しました。品種は、主力品種である「ゼンユウガリバー」240本に加え、将来的な品種選定を見据え、カナダ産の新品種002番および006番を各40本ずつ導入しました。

本実証では、AIを活用した潅水・施肥の自動制御と高畝栽培設備を組み合わせることで、収量や品質、生育の安定性、省力化効果などを多角的に検証し、今後の事業化およびアスパラガス産地形成につなげていく計画です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cqunbLuJQt8 ]

苗定植作業 概要

日時

2026年4月28日（火）13：00～

場所

宮城県刈田郡蔵王町

次世代アグリ事業 実証ハウス「ZAO AGRI BASE」

実証ハウス概要

・ハウス規模：9.0ｍ×40.0ｍ（面積：360.0平方メートル ）

・栽培方式：高畝栽培（31.5ｍ×4畝）

・定植本数：1畝当たり80本（計320本）

アスパラガス品種

・ゼンユウガリバー：240本

・カナダ産新品種002番：40本

・カナダ産新品種006番：40本

次世代アグリ事業とは

本事業は、農業分野が直面する高齢化や担い手不足、労働負担の増大といった課題に対し、カメイ株式会社、蔵王町、みやぎ仙南農業協同組合の三者が連携し、AIを活用したスマート農業システム「ゼロアグリ」（※1）を通じて持続可能な農業モデルの構築を目指す取り組みです。

蔵王町の冷涼な気候や豊富な水資源を活かし、高品質なアスパラガスの安定生産と省力化の両立を図ります。三者は、2026年3月5日にAIスマート農業を活用した次世代アグリ事業の推進を目的とする連携協定を締結しており、本事業はその具体的な取り組みの第一弾となります。

2026年4月より実証栽培を開始し、AIによる潅水・施肥の自動制御や高畝ベンチキット（※２）設備を活用することで、生産性向上と作業負担軽減を検証します。2027年度以降は段階的に事業化を進め、将来的には「蔵王アスパラ」としての産地形成および国内外への販路拡大を目指します。

※1 ゼロアグリ https://www.zero-agri.jp/about/

※2 アスパラガス用高畝ベンチキット https://agriculture.kubota.co.jp/product/facility/asparagus-kit/

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