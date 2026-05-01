【期間限定】バーチャルユニット「KMNZ（ケモノズ）」と「SAISON CARD Digital」のコラボレーションカードを発行開始

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO：水野 克己、以下：クレディセゾン）はRK Music所属のバーチャルユニット「KMNZ（ケモノズ）」と「SAISON CARD Digital」のコラボレーションカードを発行いたします。

また、2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）までの期間中に、「SAISON CARD Digital」の発行が完了した方のうち、先着3,000名に描き下ろしイラストを使用したアクリルパネル（全1種）を進呈いたします。

さらに、発行が完了した方全員にKMNZオリジナルスマートフォン用壁紙（全3種）をご用意しております。

カードを発行された方は公式アプリ「セゾンPortal」内にて着せ替え可能なオリジナルデザインのデジタルカードをお楽しみいただけます。

キャンペーンサイトはこちら :https://www.saisoncard.co.jp/am_lp/scd-v1-kmnz/

エントリー期間：2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）

【先着3,000名様限定特典】描き下ろしアクリルパネル（全1種）をプレゼント

期間中、キャンペーンサイトにて「SAISON CARD Digital」のカード発行が完了した方のうち先着3,000名に描き下ろしアクリルパネル（全1種）をプレゼントいたします。

※特典はカードご登録の住所へ後日郵送にて発送予定です。

※予定数に達した時点で、期間中でも終了する場合がございます。

※2026年7月下旬より順次発送予定です。なお、諸事情により発送時期が前後する場合がございます。

※特典進呈のスケジュールは変更になる場合がございます。

【全員特典1】描き下ろしスマートフォン用壁紙（全3種）をプレゼント

期間中、キャンペーンサイトにて「SAISON CARD Digital」をお申し込みいただき、カードを発行された方全員にKMNZ描き下ろしスマートフォン用壁紙（全3種）をプレゼントいたします。公式アプリ「セゾンPortal」内からお受け取りいただけます。

※審査終了後、「セゾンPortal」アプリ内の『【KMNZ】壁紙取得はこちら』のバナー押下後の遷移先よりお受け取りいただけます。

※システムメンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。

【全員特典2】KMNZオリジナルカードデザイン（デジタルカード）

期間中、キャンペーンサイトにて「SAISON CARD Digital」をお申し込みいただき、カードを発行された方全員にKMNZオリジナルカードデザインをプレゼントいたします。

公式アプリ「セゾンPortal」内の着せ替え機能にてお楽しみいただけます。

KMNZオリジナルカードデザイン（デジタルカード）

※オリジナルカードデザインは公式アプリ「セゾンPortal」内に表示されるカードのみのご用意です。

※後日お届けするプラスチックカードは「SAISON CARD Digital」の汎用デザインとなります。

■カードのご入会・キャンペーン詳細は下記URLからご確認ください。

URL：https://www.saisoncard.co.jp/am_lp/scd-v1-kmnz/(https://www.saisoncard.co.jp/am_lp/scd-v1-kmnz/)

〇その他注意事項

- 特典はカードを発行された方のみが対象となります。- カードの発行には所定の審査がございます。審査によりご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。- すでに同一ブランド（American Express）のSAISON CARD Digitalをお持ちの方は対象外となります。- 本キャンペーンにおける特典進呈はおひとり様につき1回とさせていただきます。- 本キャンペーンページ以外からのお申し込みや、特典進呈時期にカードをご解約済みの場合は特典進呈対象外となります。- 不正行為が確認された場合は対象外となる場合がございます。KMNZ（ケモノズ）について

2018年6月に活動を開始したバーチャルガールズHIPHOPユニット。「バーチャル×ストリートカルチャーの融合」を掲げ、音楽とファッションを軸に展開。 活動休止を経て2024年に3人体制で再始動し、新メンバーにNERO、TINAが加入。 ワンマンライブや主催イベントは即完売が続き、登録者数29万人超のYouTubeチャンネルを中心に、熱狂的ファンコミュニティを持つ注目の存在となっている。

(C)RK Music

SAISON CARD Digitalについて

最短5分で発行が可能（※お申し込み内容や審査状況により異なります）。年会費も無料、日々のカードのご利用で有効期限のない永久不滅ポイントが貯まる完全ナンバーレスカード。カード番号や利用明細の確認、電子決済、利用停止などスマートフォンで一括管理可能なデジタルカード。