プロeスポーツチーム『VARREL』とASUS Republic of Gamers（ROG）のスポンサーシップ締結を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社（以下ASUS JAPAN）は、ゲーミングおよびeスポーツシーンにおける革新を追求するASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（以下 ROG）」と、eスポーツ事業を手がける株式会社CELLORB（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐久間 衡）が運営するプロeスポーツチーム「VARREL」との、ゲーミングモニターおよびゲーミングデバイスにおけるスポンサー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■スポンサーシップ締結の背景：グローバルから日本への本格展開

ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」は、プロの競技シーン向けに特化した「ROG Ace Esports コレクション(https://rog.asus.com/jp/content/ace-esports-collection/)」を展開し、世界トップクラスのeスポーツ組織とのグローバルパートナーシップを通じて、世界中のeスポーツ文化を支えてまいりました。

この度、ASUS JAPANはグローバルで培ったノウハウと最先端のテクノロジーを日本市場へさらに深く浸透させるべく、国内eスポーツ活動への注力を本格化いたします。

その一環として、2025年の「Overwatch Champions Series (OWCS) JAPAN」において年間トップの実績を獲得し、世界大会「Esports World Cup (EWC)」への出場も果たした、国内シーンの第一線で活躍する「VARREL」の活動を支援できることを大変光栄に思います。本契約を通じて、選手たちが世界の大舞台で勝利を掴み取るための「最強の武器」を提供し、日本のeスポーツ市場を一段上のステージへと押し上げてまいります。

■主な支援内容と今後の展開

■株式会社CELLORB 代表取締役 佐久間 衡様からのコメント

- 「ROG Ace Esports コレクション」による競技支援：世界中のプロ選手から信頼を得ている超軽量ゲーミングマウス「ROG Harpe Ace」シリーズや、ラピットトリガーを搭載した「ROG Falchion Ace」など、eスポーツに特化したハイエンドデバイスやモニターを提供します。日々のトレーニングから公式大会まで、選手のパフォーマンスを最大限に引き出します。- ユニフォームロゴ掲出：「VARREL」の公式ユニフォームに「ROG」のブランドロゴが掲出されます。- 選手活動に寄り添う共同施策の展開：「VARREL」所属選手の競技生活や挑戦の軌跡をメインに据え、その活動を支えるパートナーとして、提供製品のリアルな使用感を紹介する製品レビューなどを行います。「最強の武器」としてともに歩んでいくための様々な施策を順次実施してまいります。

この度、世界中のゲーマーから絶大な支持を集めるASUS様のゲーミングブランド「ROG」にサポートいただけることを、チームを代表して心より感謝申し上げます。

過酷な競技シーンを勝ち抜くためには、選手の技術を100％引き出す最高峰のデバイスが欠かせません。

妥協のない製品開発を続けるROGとのパートナーシップは、世界を目指すVARRELにとって大きな推進力となります。

今回のスポンサーシップ締結を機に、競技で結果を残しご期待に応えるとともに、ROG様と共にeスポーツの新たな価値創造に貢献してまいります。

■ASUS JAPAN からのコメント

この度、日本を代表するeスポーツチームであるVARREL様とのスポンサーシップを締結できたことを、大変喜ばしく思います。

この度のスポンサーシップは、ROGのスローガンである『For Those Who Dare - 満たされぬ、貪欲な挑戦者たちへ -』と、VARREL様が日本を代表し最前線で世界へ挑戦し続ける姿勢が共鳴し、実現いたしました。

世界のトップシーンで支持されるROGのゲーミングモニターおよびデバイスの提供を通じ、選手のみなさまの『最強の武器』として勝利に貢献できることを心より楽しみにしております。

共に歩むこの挑戦を通じて、日本のゲーミングシーンに新たな熱狂を生み出していく一助となれば幸いです。

■ スポンサーシップ締結への歩みと今後の展望

本スポンサー契約の起点となったのは、昨年の2025年9月19日（金）に発売された最速610Hzを誇るゲーミングモニター「ROG Strix XG248QSG Ace」を、Overwatch部門のNico選手へ提供したことでした。

Nico選手が同製品を武器にさらなる高みを目指す中で、彼自身の、そしてチーム全体が勝利を渇望し、真摯に競技へと向き合う姿勢にASUS JAPANが共鳴。そこからVARRELとの取り組みが少しずつ動き出し、今回の正式なパートナーシップ締結に至りました。

選手たちが「最強の武器」を手に、国内、そして世界の大舞台でどのような軌跡を描いていくのか。ASUS JAPANとVARRELが共に歩む、新たな挑戦と進化にぜひご期待ください。

VARRELについて

VARRELは、多数のゲームタイトルにおいて国内外で実績を上げ続けてきたプロeスポーツチームです。イベント運営やコミュニティ活動を通じて、地域社会との連携やeスポーツ教育・文化の普及にも積極的に取り組んでいます。ファン・パートナー企業・業界をつなぐ架け橋となり、より豊かなeスポーツエコシステムを創出すべく挑戦し続けます。

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan