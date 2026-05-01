小学生に大人気『リトル☆バレリーナ』第4回チュチュコンテスト、最優秀賞・入賞作品を発表！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、同社発行の児童書『リトル☆バレリーナ』にて、2025年6月より「第4回チュチュコンテスト」を開催し、2026年4月28日に最優秀賞作品および入賞作品を発表いたしました。
小学生に大人気の児童書『リトル☆バレリーナ』シリーズでは、チュチュを自由にデザインして応募する「第4回チュチュコンテスト」を開催しました。
本コンテストは、編集部および作家の工藤純子氏、イラストレーターの佐々木メエ氏による選考を経て、最優秀賞・入賞作品を選出いたしました。
最優秀賞には、読書で物語の世界に入る時のときめきと、幸せをよぶ白鳥をイメージした「ときめきハッピーチュチュ」が選ばれました。また、入賞には、月など自然のモチーフをあしらった衣装や、友情や願いをイメージした衣装など、工夫の凝らされた個性にあふれる作品11点が選ばれました。
▼受賞作品一覧はこちら
https://gakken-ep.jp/extra/littleballerina_tutu/
■『リトル☆バレリーナ』シリーズとは
バレエが大好きな、10歳の女の子・ココが主人公の物語。友情と夢をテーマに、ストーリーが展開されます。現在、1～5巻、スペシャル版3冊の計8冊が好評発売中です。
https://gakken-ep.jp/extra/littleballerina/
▲累計発行部数19万部突破の大人気シリーズです。
■シリーズの一部紹介
■『リトル☆バレリーナ 1巻 あこがれのバレエスクール！』
作：工藤純子、絵：佐々木メエ、監修：村山久美子
バレエ図解イラスト：サトウユカ
定価：1,210円（税込）
対象年齢：小学生（2年生以上）
仕様：B6変型、ハードカバー、166ページ、一部カラーページ
ISBN：978-4-05-205214-9
発行所：株式会社 Gakken
【本書の詳細・ご購入はこちら】
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020521400
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052052145/
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/16334567/
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/9784052052149
＜電子版＞
・Kindle：https://amzn.asia/d/04wwSXDP
■『リトル☆バレリーナ きらめきストーリー☆3つ』
作：工藤純子、絵：佐々木メエ、監修：村山久美子
バレエ図解イラスト：サトウユカ
定価：1,320円（税込）
対象年齢：小学生（2年生以上）
仕様：B6変型、ハードカバー、164ページ、一部カラーページ
ISBN：978-4-05-205702-1
発行所：株式会社 Gakken
【本書の詳細・ご購入はこちら】
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020570200
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052057023
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17401745/
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107377196
＜電子版＞
・Kindle：https://amzn.asia/d/0gX3nT4k
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開