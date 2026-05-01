小学生に大人気『リトル☆バレリーナ』第4回チュチュコンテスト、最優秀賞・入賞作品を発表！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、同社発行の児童書『リトル☆バレリーナ』にて、2025年6月より「第4回チュチュコンテスト」を開催し、2026年4月28日に最優秀賞作品および入賞作品を発表いたしました。

小学生に大人気の児童書『リトル☆バレリーナ』シリーズでは、チュチュを自由にデザインして応募する「第4回チュチュコンテスト」を開催しました。

本コンテストは、編集部および作家の工藤純子氏、イラストレーターの佐々木メエ氏による選考を経て、最優秀賞・入賞作品を選出いたしました。

最優秀賞には、読書で物語の世界に入る時のときめきと、幸せをよぶ白鳥をイメージした「ときめきハッピーチュチュ」が選ばれました。また、入賞には、月など自然のモチーフをあしらった衣装や、友情や願いをイメージした衣装など、工夫の凝らされた個性にあふれる作品11点が選ばれました。

▼受賞作品一覧はこちら

https://gakken-ep.jp/extra/littleballerina_tutu/

■『リトル☆バレリーナ』シリーズとは

バレエが大好きな、10歳の女の子・ココが主人公の物語。友情と夢をテーマに、ストーリーが展開されます。現在、1～5巻、スペシャル版3冊の計8冊が好評発売中です。

https://gakken-ep.jp/extra/littleballerina/

■シリーズの一部紹介

▲累計発行部数19万部突破の大人気シリーズです。

■『リトル☆バレリーナ 1巻 あこがれのバレエスクール！』

作：工藤純子、絵：佐々木メエ、監修：村山久美子

バレエ図解イラスト：サトウユカ

定価：1,210円（税込）

対象年齢：小学生（2年生以上）

仕様：B6変型、ハードカバー、166ページ、一部カラーページ

ISBN：978-4-05-205214-9

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020521400

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052052145/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/16334567/

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/9784052052149

＜電子版＞

・Kindle：https://amzn.asia/d/04wwSXDP

■『リトル☆バレリーナ きらめきストーリー☆3つ』

作：工藤純子、絵：佐々木メエ、監修：村山久美子

バレエ図解イラスト：サトウユカ

定価：1,320円（税込）

対象年齢：小学生（2年生以上）

仕様：B6変型、ハードカバー、164ページ、一部カラーページ

ISBN：978-4-05-205702-1

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020570200

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052057023

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17401745/

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107377196

＜電子版＞

・Kindle：https://amzn.asia/d/0gX3nT4k

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開