【ステラ マッカトニー × H&M】プレショッピングイベントに秋元梢、emma、大塚愛らが来場

H&M

ステラが自身の名作を振り返り新旧を融合、そしてサスティナビリティにも配慮したコラボレーションコレクションが５/７（木）よりH＆M一部店舗および公式オンラインストア（hm.com）にて発売します。

キャンペーンページ：

キャンペーンページ :https://www2.hm.com/ja_jp/ladies/shop-by-feature/2023-stella-mccartney-hm.html?page_key=campaign

発売を祝して、H&M 原宿店にてプレショッピングイベントを開催。

イベントには秋元梢、emma、大塚愛をはじめ、多数のタレント、モデル、シンガー、プレス関係者などのゲストが参加しコレクションのローンチを盛大に祝いました。

秋元梢さんemmaさん大塚愛さん

イベントのDJはファッション業界からも注目のKatimi AiとManaha Hosodaが担当し、今回のコレクションのローンチをさらに盛り上げました。

DJのKatimi AiとManaha Hosodaさん

ステラとアンソフィーの今コレクションへの想い、そしてサスティナブルなストーリーに共感したファッションアイコン達も多数来場しました。

それぞれが纏うコーディネートやアイテムへの熱いラブコールが飛び交うとても暖かい時間となりました。

KANAKAさん宮城舞さんYAMATOさんIVANさんはんなみいなさん

Yuma Kardasianさん

本コレクションは5/7（木）にH&M 渋谷店、新宿店、梅田店および公式オンラインストア(hm.com)にて発売されます。

話題性も希少性も高い今コレクションの発売をお楽しみに。