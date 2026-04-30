公益社団法人日本医師会キーホルダーボールペン付箋（縦）付箋（横）

日本医師会（会長：松本吉郎）では、公式キャラクターである日医君のグッズのプレゼントキャンペーンを実施しています。

正解者の中から抽選でキーホルダー５名、ボールペン（２本セット）10名、付箋（縦・横）15名をプレゼントいたしますので、奮ってご応募願います（グッズの種類は選ぶことはできません）。

◆応募方法：

（1）下記に記したタテのカギ、ヨコのカギを基にクロスワードクイズを解いて、赤枠に入る文字をA～Eの順に並べてください。

（2）下記のボタン（URL：https://liff.line.me/2000040851-jWQbvLpg?loycus_urlc=uK87Q）をクリックし、日本医師会LINE公式アカウントを友だち追加の上（既に友だち追加していただいている方は解答フォームに飛びます）、解答フォームから（1）によりできた答え並びに必要事項を明記し、ご応募願います。

◆応募締切：

2026年５月31日（日）午後11時59分まで

応募はこちらから :https://liff.line.me/2000040851-jWQbvLpg?loycus_urlc=uK87Q

《タテのカギ》

１ 健康なことなら何でも相談でき、専門医や専門の医療機関にも紹介してくれる医師

２ 「りくりゅうペアの〇〇メダルには感動したね」

３ 東南アジアにある微笑みの国

４ 「日差しが強くなってきたので、そろそろ出番だね。最近は男性も持っているよね」

５ 「それは大きな〇〇〇だよ」

６ 通天橋から眺める紅葉が有名な京都の東山にあるお寺

７ 「今年の〇〇は午だね」

８ 高齢者の肺炎〇〇〇率は年々増加しています

９ エジプトの首都

10 世界でも高い評価を受けている、日本の〇〇〇

11 にしん〇〇、瓦〇〇

12 紙の免許証に代わり、医師であることを証明できます

13 「この焼物はめずらしくて、〇〇が高いものなんだよ」

14 「冬の忘年会に向けて今から練習しておかなきゃ」

15 「親の〇〇〇で離職しなければならない人も増えているね」

《ヨコのカギ》

１ そろそろ暑くなったので食べたい

４ 身体全体を覆う最も大きな器官

10 地域で地道に働く医師の活動を顕彰する「日本医師会 〇〇〇〇大賞」

16 「彼はミスが多くて、もはや〇〇〇できないレベルになってるよ」

17 甲子園球場の外壁にツルを伸ばす植物

18 「冬に向けて〇〇〇のマフラーでも編もうかな」

19 日本医学会が主催し、4年ごとに開催される120年以上の伝統をもつ学術大会。来年は大阪で行われるよ

20 成功の見込みもなく、あきらめて手を引くという意味。「〇〇を投げる」

21 「お医者さんから急性〇〇〇って言われちゃったよ。ストレスが原因かなぁ」

22 「今日はなんて日だ！〇〇が悪いな」

23 「作ってくれてありがとう。あまりにもおいしかったんで、一粒残らず〇〇〇〇〇しちゃったよ」

24 見かけは立派だが、中身が伴っていないこと指す四字熟語。「羊頭〇〇〇」

25 王様の耳は〇〇の耳

26 種子植物で種子をつくるという重要な役割を果たす器官

27 子ども達が平安時代の華やかな装飾を身にまとい、化粧をして練り歩く行事「お〇〇さん」

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



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