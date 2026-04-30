美容室Ash、2026年新入社員190名を採用　SNS・マネー教育まで網羅した新人研修を実施

株式会社アルテジェネシス写真：新人研修の様子

美容室チェーンを約370店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、190名の新入社員を迎え、2026年4月6日（月）、川崎市コンベンションホールにて新人研修を実施しました。

同社は、コロナ禍の影響により一時縮小していた採用規模の回復を進めるとともに採用戦略を見直し、昨年度は過去最多となる238名の採用を実現しました。採用段階でのミスマッチ低減施策と入社後のフォロー体制の強化により、安定した定着につなげてきたことを受け、2026年度は採用規模を最適化し、より一人ひとりの成長に向き合う“育成重視”の方針へとシフトしています。

■「現代型美容師」に求められる基礎を習得する新人研修

アッシュでは毎年、新入社員を対象とした研修を実施し、美容師としての第一歩を支えています。研修では、社会人としての基本的なマインドセットや、美容業界で求められる知識を1日かけて習得します。吉原創業会長による講話をはじめ、接客マナー講座、先輩社員によるパネルディスカッション、現代の美容師に不可欠なSNS運用講座、さらにマネーリテラシー講座や、美容師の使命を考えるグループワークなど、多角的なプログラムを実施しました。

これらのプログラムを通じて、技術職にとどまらない現代型美容師としての基礎を養い、今後の業務への意識を高めています。

■採用戦略の成果と、今年度の採用方針について

美容学生の減少により採用難易度が高まる中、アッシュでは「今の美容学生」のニーズを踏まえた採用設計を推進してきました。K-POPアーティストのスポンサードによるヘアメイク機会の提供や、SNSを活用したブランディング、店舗採用制度への移行などの取り組みにより、入社前後のミスマッチ抑制に取り組んでいます。

これらの結果、過去最多となる238名を採用した昨年度においても、安定した定着につながりました。こうした状況を踏まえ、今年度はむやみに規模を拡大するのではなく、190名という最適な採用規模を設定。現場の教育体制とのバランスを踏まえながら、より育成の質を高める方針としています。

■ 今後の展望

人手不足が深刻化する美容業界において、アッシュは若手美容師が安心して成長できる環境づくりを最優先事項と位置づけています。働き方や成長機会を重視する若手世代の価値観に寄り添いながら、長期的なキャリア形成を支援することで、「生涯美容師」として輝き続けられる未来の実現を目指してまいります。

アルテグループは今後も、採用・育成・定着を一体として捉えた人材戦略を推進し、人材育成の"構造"を基盤に一人ひとりの成長を支えてまいります。こうした取り組みを通じて、プロフェッショナルが長く活躍し続けられる基盤を強化するとともに、美容業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

■ 新人研修の風景【株式会社アッシュについて】

本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F

創業会長：吉原 直樹

代表取締役社長：大澤祐二朗

設立：2006年7月1日

Tel：045-663-6120

URL：https://ash-hair.com/

事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社スタイルデザイナー

https://www.styledesigner.net/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院