「Aconnect」の特許調査エージェントが欧州特許(EPO)に対応 R&D現場の特許調査をより広範囲かつ精緻に実現可能に

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発や生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)が提供する製造業向けAIエージェント「Aconnect」は 、特許調査エージェントにおいて調査対象に新たに欧州特許(EPO)を追加したことをお知らせいたします。

本アップデートにより、より広範囲な先行技術調査やクリアランス調査が可能となり、欧州の動向をベンチマークしている製造業のR&D担当者および知財担当者の調査工数を強力に軽減いたします。

背景：「欧州特許調査」の重要性と課題

製造業のグローバル展開において、欧州市場は極めて重要な位置を占めています。これまでの「Aconnect」の特許調査エージェントは、日本(JPO)、米国(USPTO)、世界知的所有権機関(WIPO)の特許公報を対象に、自社技術との関連性調査機能を提供してまいりました。

しかしながら、欧州企業の特許動向を把握することは、競合他社の技術ベンチマークのみならず、開発の後戻りや侵害リスクを回避する上で不可欠であり、世界の最先端技術を競うお客様からも「より多くの国の特許を自動調査の対象にしてほしい」というご要望をいただいておりました。

今回、新たに欧州特許(EPO)が対象となったことで、欧州企業の特許をベンチマークしている企業にとって、調査を効率化できる範囲が大きく拡大され、主要な国際特許を網羅したシームレスな調査環境を提供可能になりました。

「特許調査エージェント」の主な機能と特徴

「特許調査エージェント」は、先行技術調査やクリアランス調査の一部をはじめとした特許調査業務を、AIが自律的に遂行する機能です。主に以下の3つのアプローチで業務を代替し、調査工数の効率化と、開発の手戻り・特許リスクの早期検知を実現します。

１. 調査すべき構成要素の自動抽出

ユーザーが入力した開発予定技術をAIが高度に解析し、特許調査において焦点を当てるべき構成要素を自動で抽出します。

２. 関連特許との一致度を根拠付きで評価

抽出された要素をもとに関連する特許群との一致度をAIが客観的な根拠とともに提示・評価します。

３. 詳細調査すべき特許が直感的にわかるUI

膨大な特許のなかから、人間が詳細に目を通すべき特許が直感的に判別できるユーザーインターフェース(UI)を提供します。

導入によるメリット

調査工数の劇的な削減

手作業でのキーワード検索や読み込み時間を削減し、本来のクリエイティブな研究・開発業務に注力することができます。

開発手戻り・特許リスクの早期検知

国内はもとより、米国や欧州まで広範な特許網を同一のエージェントでシームレスに調査可能です。開発の最終段階で致命的な「特許の壁」に突き当たるリスクを最小化し、国内・グローバルの両視点で開発戦略の早期最適化を実現します。

ベンチマークの深化

国内外の競合他社の最新技術を一元的にウォッチすることで、技術トレンドをより多角的に把握できます。特に欧州企業の有力特許が調査対象に加わることで、日本国内の視点だけでは見落としがちなグローバルな競合優位性を分析し、世界水準での差別化戦略を支援します。

今後の展望：対象国のさらなる拡充へ

製造業における意思決定の速度と質の向上を目指し、今後も「Aconnect」の機能強化を継続してまいります。特許調査エージェントにおいては、今回の欧州特許対応に続き、中国、台湾、韓国などの主要なアジア諸国の特許データ拡充を順次進めていく予定です。

当社はこれからも、グローバルな技術競争を勝ち抜くための「AIパートナー」として、製造業のDXを支援してまいります。

Aconnectについて

「Aconnect」は、あなたの業務を理解したAIが、あなたの代わりに情報を探し、気づきを届け、リスクとチャンスを逃さず検知します。

ビジネスニュース・論文・特許・社内文書など、幅広い情報源から必要な情報をまとめ、開発現場のより早く・確かな判断を支えます。

・Aconnect：https://aconnect.stockmark.co.jp

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/