新卒1年目社員のアイデアから誕生！社員一人ひとりの新しい価値を発見する新社内制度『ミッケる』の導入を発表

株式会社ウエディングパーク

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾 以下ウエディングパーク）は、社員一人ひとりが自分の価値を発見できる新社内交流制度「ミッケる」を本日発表、2026年7月より運用を開始いたします。

「ミッケる」は、新卒入社社員が社内制度を創るコンテスト「せどつく」（2025年11月開催）にて2025年度新卒入社社員によって発案されたアイデアを元に制度化されました。

■ 新制度「ミッケる」導入の背景と概要

昨今、働き方の多様化に伴い、職場における気軽なコミュニケーションやフィードバックの機会減少が社会的な課題となっています。若手社員の早期離職やキャリアへの不安を防ぐためにも、職場での「心理的安全性」の担保や「自己効力感」の向上がこれまで以上に企業に求められています。

当社で実施したアンケートでも、「自分では認識しにくい強みへのフィードバック」に対して全世代共通で高いニーズがあることが判明しました。特に「年次が上がるにつれてフィードバックが減るものの、他者からの客観的な視点を求めている」というインサイトが明らかになり、世代を問わず「自分では気づけない強み」を互いにフィードバックし合う場が必要とされています。



「ミッケる」は、こうした現代の組織課題を解決し、社員一人ひとりがモチベーション高く活躍し続けられる組織づくりの一環として機能する新制度です。

■ 「ミッケる」実施の流れ

レイヤーや職種、部署を横断してランダムに組まれた4～5人のグループで行う対面の交流会となっており、「褒める」×「深堀り」をコンセプトに、仲間の視点を通してお互いの価値を発見するワークを毎年1月と7月の年2回実施します。

Step 1：自己理解を深める事前準備

参加者は事前に、専用のオリジナルプロフィールシートへ自身の「得意な業務」や「能力チャート」などを記入。ワークに向けて自己アピールとなる要素を整理し、準備を行います。

専用オリジナルプロフィールシートのイメージ

Step 2：価値を発見し合う対面ワーク（交流会）

グループにて、約1時間の対面ワークを実施します。自己紹介に加え、対話を活性化させる専用の「質問カード」を活用しながらコミュニケーションを深めます。ワークを通じて発見したお互いの「価値」や「褒めポイント」はプロフィールシートにも書き込み、目に見える形で可視化します。

質問カードのイメージ

Step 3：全社へ「褒め合う文化」の波及

ワーク終了後、プロフィールシートを全社に向けても発信。他のグループやマネージャーもメンバーの新たな一面を知ることができ、組織全体の「褒め合う文化」をさらに活性化させます。

本制度の実施を通じて、「自分にはこれだけの価値がある」「意外な自分の強みに気付けた」といった自己効力感の醸成と、「あの人には、こんな強みがある」といった、仲間への信頼を深める場を提供します。

なお、実施後には「自分の頑張りが認められる機会になったか」や「”褒め合う文化”のカルチャーを実感できたか」などの指標を確認できるアンケートを実施し、効果測定を行いながら制度の運用を進めてまいります。

【ロゴ・キャラクターに込めた想い】

本制度のシンボルとして、「あたたかい視点で、お互いの価値を見つけ合う楽しさ」を視覚化したオリジナルキャラクターを、立案チームの新卒デザイナーが制作しました。

ピンク色で交流によって生まれる心の通い合いや温かさを、角のない丸みを帯びたフォルムで誰からも愛される親しみやすさを表現しています。また、特徴的な「目」のデザインは、制度名の通り「価値を発見する」ことを直感的に象徴しており、一目で「見つけた！」という驚きやワクワク感が伝わるキャッチーなアイコンとなっています。

■ 立案チームからのコメント

「21世紀を代表するブライダル会社を創る」というビジョンの実現に向け、私たちは社員一人ひとりが自らの価値を信じ、互いの価値を認め合いながら高め合う組織であり続けたいと考えています。

「ミッケる」は、そうした文化をさらに進化させるために生まれました。ウエディングパークのカルチャーである「ほめよう。」を起点に、仲間の視点を通じて自分では気づけない価値に出会い、それを力に変えていく。そんな体験を、日常の中に広げていきたいと考えています。

本制度を通じて、「価値発見の連鎖」から新たなワクワクが生まれ、社員一人ひとりが自分の価値を実感しながら輝ける組織へ。そんな「チームウエディングパーク」を体現し、事業と組織の成長をつなげてまいります。

■ 「せどつく」について

ウエディングパークでは、その年入社した新卒入社社員を対象にした社内制度創出コンテスト「せどつく」を毎年開催しています。チーム対抗で、入社後に感じたウエディングパークの企業カルチャーの良さや今後の課題を探り、それに対する施策となる制度を提案し新しい制度を生み出しています。

また、アイデアが会社の制度として実際に取り入れられる事で、“自ら会社を創る”という意識を高める事を目的としております。

＜「せどつく」から生まれた社内制度＞

・祝って22（ふうふ）（2012年新入社員提案）

結婚記念日（1周年、10周年、25周年）でお祝い金を2人分付与する制度

・家族へありが10（とう）（2013年新入社員提案）

家族へ感謝の気持ちを伝える特別休暇（1日）。里帰り、親の還暦のお祝い旅行、入学式や出産の立ち合いなどで活用されている制度

・8活（はちかつ）（2014年新入社員提案／現在は休止中）

朝の時間を有効活用することを奨励し、朝早く出社した社員に朝食を支給する制度

・カレーファミリー制度（2015年新入社員提案）

新入社員のメンター制度。通称カレファミ。親・兄姉担当と部署横断の3人の家族をつくり、カレーを食す会を開催

・キャンプファイヤーデー（2016年新入社員提案）

年に一度、社員全員が一堂に会し「会社の未来」について熱く議論を行う制度

・部署トーク（2017年新入社員提案）

各部署の業務内容やミッションの相互理解を促す社内イベント

・けっせつ10（てん）（2018年新入社員提案）

入社3年以内の社員が企画者（結節点）となり、入社年次を合計で10になる社員を集め交流会を開催する制度

・ふれあどDAY（2019年新入社員提案）

部署を越えた4～5人のグループを作り、会社公認の雑談タイムを設ける制度

・歩いてQ（2020年新入社員提案）

運動不足解消とメンタルヘルス向上を目指し、歩数目標の達成状況に応じてインセンティブが付与される制度

・コーシー（2021年新入社員提案）

テレワークの定着で減少傾向にある社内コミュニケーションを活性化するため、社員同士のコーヒーブレイク代を支給する制度

・ウエパ総選挙（2021年新入社員提案）

社員と経営が一体となって、時流・社流に合った会社づくりを推進する制度

・こころび（2022年新入社員提案）

社員のオリジナル記念日を制定し、社員同士でお祝いする制度

・撮ってみ10（てん）（2023年新入社員提案）

パートナーや家族との「結婚写真」の撮影費用を補助する制度

・ウェルカムカレッジ（2024年新入社員提案）

若手社員の育成促進をするメンター制度

その他、制度一覧・詳細はこちらよりご覧いただけます。

https://www.weddingpark.co.jp/project#initiatives-03

ウエディングパークは、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、デジタル技術の力で、結婚するおふたりとウエディング業界を全面支援できるよう尽力してまいります。

株式会社ウエディングパークについて

当社は、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、ビジョンに「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、1999年の創業以来20年以上「デジタル×ウエディング」で事業を展開しています。2004年に日本で初めて結婚式場のクチコミ情報サイト「Wedding Park」をスタート。現在は5つの専門メディアをはじめ、デジタルマーケティングやDXの支援、教育事業などを行っています。

所在地：東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

代表者：代表取締役社長 日紫喜誠吾

コーポレートサイト：https://www.weddingpark.co.jp

＜運営メディア＞

■結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」

https://www.weddingpark.net

■海外・リゾートウエディングの「Wedding Park海外」

https://foreign.weddingpark.net

■フォトウエディング・前撮りの「Photorait」

https://www.photorait.net

■婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph」

https://ringraph.weddingpark.net

■結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所」

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウエディングパーク

広報担当 西村／飛田／宮崎

E-Mail：pr_wp@weddingpark.co.jp

以上