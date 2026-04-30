テレビ初密着！奇才アーティスト・さのみきひとの素顔に迫るドキュメンタリー『さのみきひと Smile/Mile/Lie』 5月4日(月祝)放送

株式会社GAORACS放送GAORA SPORTSは5月4日(月祝)、アーティスト・さのみきひとに密着した特別番組「さのみきひと Smile/Mile/Lie」を放送します。

打楽器、シンセサイザー、自作ノイズボックスにおもちゃ、さらには映像までも自在に操り、音と語り、ビジュアルが渾然一体となるカオスな世界を生み出すアーティスト・さのみきひと。本番組は、これまで自身の素性について多くを語ってこなかったさのみきひとの、ベールに包まれた素顔とその表現のルーツに迫るドキュメンタリー。全国ツアーや都内のライブハウスでの熱狂的なパフォーマンスに密着するだけでなく、今回はテレビ初公開となる彼の自宅にもカメラが潜入。プライベートな空間で行われる音楽制作の様子を通じて、音に対する飽くなき好奇心や、パフォーマンスの裏に隠された深い想いを紐解いていきます。

構成を一切用意しない2時間に及ぶ即興演奏や、打ち合わせなしで突如始まるセッション、そして日常の風景からインスピレーションを受けて音楽を紡ぎ出す姿など、彼の行動と思考は「奇才」という言葉の枠にすら収まらないほど予測不能です。独自の感性で世界を切り取る、さのみきひとがいかに規格外で独特な人間であるか、この番組で余すことなくお届けします。

自身の活動で伝えたいことはあるか、の問いに「伝えたいことは何もない。ただ、何かを感じてくれたら、面白いなと思ってくれたら。(私が)どんな風景を思い浮かべているんだろう、どういうものを作りたがっているんだろうと、みなさんが考えてくれるのが1番嬉しい」と語ったさのさん。明かされる素顔は、真実か、それとも新たな「作品」か。さのみきひとの知られざる姿と、その才能に迫ります。

撮影：皆藤健治

【アーティスト紹介】

さのみきひと

1996年生まれ。兵庫県出身。東京藝術大学音楽学部器楽科打楽器専攻卒業。

2024年6月、1st Album「Fiction / Cave」をリリースし、全国32箇所を巡るソロツアー「Fiction / Cave / Smile」を開催。

2025年9月～2026年1月には、47都道府県ツアー「Smile/Mile/Lie」を開催。



【番組概要】

■番組名

さのみきひと Smile/Mile/Lie

■放送日時

#1 ～Documentary～

5月4日(月祝) よる10:30

#2 ～Live&Documentary～

6月6日(土) よる8:00

※再放送あり

■番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/andmore/4314000

■視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

※番組内容は予定であり、変更する可能性があります。

GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。