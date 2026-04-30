Am Amp × Ryo’LEFTY’Miyata｜未来へ踏み出すための「前向きな活動休止」の今とこれからを語る

OIKOS MUSIC株式会社

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第83回（2026年5月2日(土)より放送）は、Am Ampボーカル/ギターの須賀京介とベースの矢沢もとはるが登場します。

番組では、今年3月26日の単独ライブをもって「前向きな活動休止」となったAm Ampの今とこれからについて語っています。休止中も楽曲制作や、月1回継続されるファンクラブ限定イベントなど、再始動に向けてポジティブなニュースをご紹介。また、番組恒例の「マイ哲学」では、須賀京介さん、矢沢もとはるさんがそれぞれに持つユニークな個性が明らかになります。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔を紐解く『MUSIC TOURIST』。Am Ampの今後に期待の高まる対談となっております。ぜひラジオでお聴きください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/122_1_44de715a70e59f043245f542f245ee6a.jpg?v=202605010851 ]

※各局放送日時の詳細は、放送スケジュール掲載の番組サイトをご確認ください

ゲスト情報

【L→R】矢沢もとはる（Ba）、須賀京介（Vo&Gt）

Am Amp（アムアンプ）

2023年7月27日、代官山UNITでのライブより始動。

俳優、V系バンドマンなど異色の四人が織り成すジャンルレスな4人組、東京発オルタナティブロックバンドとして2026年3月26日まで活動。ドラム宮城紘大が俳優活動専念のため脱退し、現在活動休止中。

◼︎メンバー

須賀京介 @Kyosuke_Suga(https://x.com/Kyosuke_Suga)

矢沢もとはる @yazawa_motoharu (https://x.com/yazawa_motoharu)

JOHN @JOHN_Gtrist(https://x.com/JOHN_Gtrist)

◼︎ハッシュタグ

#AmAmp #アムアンプ

◼︎サブスク

http://lnk.to/category

◼︎MV

http://youtu.be/SfOWPCl5hO0

Ryo’LEFTY’Miyata（パーソナリティ）

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

東京都出身の音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーター。



幼少期にピアノを学び、久石譲の様な映画音楽家に憧れを抱くが、小6でHi-STANDARDに出会い、バンドマンを目指す事となる。

ポップネスなメロディメイク、様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、BE:FIRST、eill、Superfly、timelesz、sumika、Hyde、Tani Yuuki、MISIA、chevon、V6、ASH DA HERO、ALI、星街すいせい、RADIO FISHなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。

また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。

2018年より海外アーティストとのco-writing活動を開始、世界マーケットを視野に入れた音楽活動を展開。2022年、若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を創業。

2024年、国籍、ジャンル、性別、世代を超えたアーティストがコラボレーションして音楽を世界に届ける、アーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata」をスタート。



X（Twitter）：@LeftyMonsterP(https://x.com/LeftyMonsterP)

OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』

音楽プロデューサー・Ryo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線のアーティストやプロデューサー、また映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々たちと語らいながら、クリエイティブな世界へリスナーを誘います。アーティスト、プロデューサー、クリエイター自身の生の言葉で、まるで一緒に作品作りをしているようにトークするMUSIC TOURIST。



この番組での出会いから新たに生まれる楽曲も披露していきます。有名アーティスト・注目アーティストとのトークから生まれたコラボ楽曲はもちろん、番組ネット各局のエリアに住むシンガーやプレイヤー、伝統楽器の演奏者、アマチュアミュージシャンともコラボレーション。リスナー投稿では、旅先で拾った音や、リスナーの住む“日本各地のサウンド”を素材に、音楽を紡いでいきます。

▼番組の視聴

https://lnk.to/musictourist

▼公式LINE

https://page.line.me/211zsvuw?openQrModal=true

▼番組サイト

https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/

▼YouTube

https://www.youtube.com/@cross-dominance



【番組ネット局／OA時間】★は2026年4月より新規追加、時間変更のあった放送局になります

※アプリ「radiko」のプレミアム会員（有料）にご加入の方は、日本全国どこからでも聴取可能です