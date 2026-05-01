新たな福祉の拠点登場！リワーク・就労移行・休職復職の障害福祉サービス開所前セレモニー開催

株式会社エースガイド甕入れの儀。左から元中学校校長 比嘉清喜、デコボコベース株式会社代表取締役社長 松井清貴、株式会社クロックワーク代表取締役 伊志嶺哉、那覇市議会議員 金城なおこ、沖縄県議会議員 新垣よしとよ、株式会社エースガイド代表取締役 中村和正、衆議院議員 こくば幸之助、瑞泉酒造蔵元 佐久本武、合同会社コーラルツリー代表 小林充、日経教育グループ 大城明

リワーク・休職復職ならびに、軽度の発達障害の就労移行支援事業として、新たに那覇市安里に開所する事となった「ディーキャリア那覇オフィス」がオープン前の事前開

所式を行った。

職場環境になじめず適応障害、うつ病、などを患った方や、軽度の発達障害（神経発達症）のADHD（注意欠如多動症）、ASD（自閉スペクトラム症）、学習障害（LD）など特性がある方をトレーニングし、一般企業への就職を目指す。

同ブランドは、全国に100店舗以上展開され、就職率80% (全国平均52%)、 6ヶ月以上の職場定着率95% (全国平均72%)という実績を有しており、近年では企業・公務員のリワ ークプログラム（休職復職）としても実績を上げている。

訓練は、座学やグループワークがメインで、自己理解、リフレーミング、ケーススタディ、アンガーマネージメント、ビジネスマナーなどの講義を通じ企業への就職・再就職・復帰を目指す。

運営会社である株式会社エースガイドは、2年前に那覇市壺屋に、不登校・ひきこもり、軽度の発達障害などを対象にした自立訓練事業「ディーエンカレッジ那覇キャンパス」を運営しており、自己理解に加え、対人関係や生活リズムの改善をトレーニングを行っている。

中村和正代表は、「沖縄県の社会問題でもある病休・休職・ひきこもりの方にトレーニングという方法で自信をつけてもらい、社会復帰をしていただきたい。誰もが安心して就労できる環境を整えていきたい」と意欲を示した。

問い合わせは、

「ディーキャリア那覇オフィス」080-9856-5236 那覇市安里３-４-１２

https://www.aceguide.co.jp/d-career/