株式会社タイミー、上級執行役員及び執行役員就任のお知らせ

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、この度、2026年5月1日付で新たに1名の上級執行役員、2名の執行役員が就任したことをお知らせいたします。

新経営体制について

2026年5月1日付で、以下の経営体制になります。

新任者のご紹介

物流・製造事業統括 上級執行役員：進藤 智之（Tomoyuki Shindo）

【略歴】

ヤマト運輸に新卒入社し法人支店長を歴任。2007年に日本IBMへ移り、運輸・物流業界の事業戦略と業務改革を担当。2013年にアマゾンジャパンで物流ネットワークの中長期戦略と全国立ち上げを指揮。2020年にイオンネクストで理事物流部長として次世代ネットスーパー構想に従事。2021年のメルカリ入社後はメルロジ代表取締役CEOを経て、フリマ事業開発・shops事業・ロジスティクスの3事業を管掌。

【コメント】

タイミーが向き合っているのは、社会に眠っている「活用されていない時間」だと思っています。この時間を価値ある体験へと繋げられる会社は、世界を見渡してもほとんどいないと思っています。そこに、スキマバイトサービスを超えた大きな可能性があると確信しています。一つ一つの成果に責任を持ちながら、タイミーを社会の「はたらく」循環そのものを支える基盤へと育てること。それが、真の社会インフラを実現することだと信じています。

マーケティング担当執行役員（CMO）：齋藤 亮介（Ryosuke Saito）

【略歴】

1999年にP&Gに入社し、日本・シンガポールで9年間勤務したのち、マッキンゼー、インテルにて多くの戦略プロジェクトを担当。Riot Gamesではゲームの日本リリース、および日本初のプロesportsリーグの運営責任者を担当。2018年にディー・エヌ・エーに入社し、グループエグゼクティブとしてストラテジック・マーケティング統括部を管掌。その後、スマートニュースにて日米の広報・広告事業のマーケティング責任者を担当。

【コメント】

これまで事業およびマーケティングで圧倒的な成功をしてきたタイミーの次なる飛躍に向けてCMOとして参画できることを大変光栄に思うとともに、身の引き締まる思いです。タイミーは「はたらく機会」の創出により社会に大きなインパクトをもたらしてきました。今後は、マーケティングとして顧客理解を強化して更にインパクトを出せるように、また、私の多様な経験を若手に伝え次世代リーダーを輩出できるように、粉骨砕身してまいります。

公共政策担当執行役員：西川 香苗（Kana Nishikawa）

【略歴】

2005年、厚生労働省に入省。約18年にわたり、労働基準法や国民健康保険法の改正、フリーランスの労災保険特別加入をはじめとする政策の企画立案、法令施行に向けた調整業務に従事。 在任中、財務省主計局での社会保障制度等の調査や、新潟県産業労働部での雇用対策を担うなど、国と地方、双方の立場から政策立案・実行のための調整業務に携わった。 2023年9月、株式会社タイミーに入社。公共政策部長を経て、2026年5月より現職。内外の関係者との対話を通じて、事業環境の整備と健全な市場環境の実現に努めている。

【コメント】

スポットワークという働き方が社会に根差し、信頼される仕組みへと発展していくためには、法制度との調和と健全な市場環境の実現が不可欠です。働き手の皆様に選ばれ企業の課題解決に寄与する社会基盤となり、タイミー社が社会から確かな信頼を得られる存在となるよう、多様な声に耳を傾け、丁寧な関係構築に努めながら、一つひとつの課題に向き合ってまいります。

■タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/