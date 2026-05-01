東京都品川区とリユースに関する協定を締結

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、東京都品川区（以下、品川区）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。

当社ではこれまで全国で297箇所、23区では10箇所となる自治体とリユースに関する協定を締結しており、リユースの普及促進に取り組んでまいりました。品川区に本社を置く企業として、本協定を通じて区内のリユース活動をより一層活性化させ、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

■協定の狙い

品川区では一般廃棄物処理基本計画の中で、施策の基本方針の一つとして「再使用の促進」を掲げ、様々なごみ減量の活動を行ってきました。令和７年度までは、粗大ごみに出されたものの中からまだ使えるものを、ジモティーのサイトへ掲載することで、リユースの機会を提供してきました。

今後はさらなるリユース量の拡大を目指し、区民自らが不要品を出品し、捨てる前に「譲る」という選択肢をより気軽に選べるよう当社と改めて連携協定を締結することとなりました。

■活動内容（2026年5月1日現在※）

品川区の公式HP、広報しながわ、資源・ごみの出し方・分け方等のパンフレットなどで「捨てずに譲る」という選択肢を区民に啓発し、リユース意識を向上させることによって、ごみの排出を抑制します。

更に、品川区の公式アカウントをジモティー内に作成し、リユースをはじめとした区の情報をより多くの区民に発信していきます。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

■自治体との連携によるリユース促進

2026年5月1日時点で297箇所の自治体と協定や覚書を締結し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。自治体との連携の取組はこちらをご覧ください。

https://jmty.co.jp/lp/municipality/

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

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