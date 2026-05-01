discord Yohji Yamamoto、PUFFシリーズの新作をはじめ、定番シリーズの新色を5月8日(金)より発売

株式会社ヨウジヤマモトPUFF (SS) Black

discord Yohji Yamamotoの定番「PUFF」シリーズからSSサイズの新型バッグを5月8日(金)より展開。

柔らかなレザーが織りなす軽やかな佇まいと、身体に馴染むミニマルなシルエット。コンパクトなフォルムに機能性を内包した新たなサイズが加わる。

PUFF (SS) \85,800(税込)

また同時に、「TULIPS」「Y TUCK SLING BAG」「Zipper Tote」の新作や新色も登場。多彩なサイズ感とカラーを取り揃える。

TULIPS GreenTULIPS (S) Black

discord Yohji Yamamotoの定番「TULIPS」は、花の蕾のように穏やかにかたちを変え、日常に寄り添う3WAY仕様のショルダーバッグ。Sサイズはクロスボディで身体に沿わせることで、他のサイズとは異なる表情を生み出す。

TULIPS \154,000(税込)

TULIPS (S) \115,500(税込)

Y TUCK SLING BAG WhiteY TUCK SLING BAG Light GrayY TUCK SLING BAG (S) White

discord Yohji Yamamotoの定番「Ｙ」シリーズに新色が登場。発色の良いイタリアンレザーが、個々のカラーに奥行きをもたらす。丸みを帯びた独特のシェイプは、サイズを問わずスタイリングにさりげない個性を添える。

Y TUCK SLING BAG White/Light Gray \104,500(税込)

Y TUCK SLING BAG (S) \82,500(税込)

Zipper Tote (LL) BlackZipper Tote (mini) White

discord Yohji Yamamotoの定番「Side Zip」シリーズから、対照的な2つのサイズ感のバッグが展開。LLサイズは、収納量に応じてサイドファスナーを開閉することで、シルエットに変化をもたらす。

Zipper Tote (LL) \143,000(税込)

Zipper Tote (mini) \63,800(税込)

GIFT

4月29日(水・祝)より、discord Yohji Yamamoto単独店およびTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにてdiscord Yohji Yamamotoのアイテムを税込154,000円以上お買い上げいただいたお客様へ、ノベルティとしてオリジナルレザーカードケースをご用意しております。

※単独店以外のdiscord Yohji Yamamoto取扱い店舗では6月1日(月)からの配布となります

※お一人様1セット限りとなります

※ノベルティは無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください

discord Yohji Yamamoto 2026年春夏コレクションの最新作は、2026年5月8日(金)より順次、discord Yohji Yamamoto全ストア GINZA SIX(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6545) / SHIBUYA PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6556) / 伊勢丹新宿店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6523) / 阪急うめだ本店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53313) 及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c50/)、Yohji Yamamotoのdiscord Yohji Yamamoto取扱い店舗(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&brand_ids%5B%5D=18&search_type=0&map_lat=&map_lng=)でお求めいただけます。

discord Yohji Yamamoto(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/discord/)