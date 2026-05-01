社会人硬式野球チーム「DAISAN GXAスキャフォールズ」発足のお知らせ

株式会社ダイサン

株式会社ダイサン(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：藤田武敏、以下「当社」)は、 スポーツ・教育事業を展開する株式会社GXA（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安田 厚）と共同で、社会人野球クラブチーム「泉州大阪野球団」を事業継承し、新たに「DAISAN GXAスキャフォールズ（英文：DAISAN GXA SCAFFOLDS）」として、2027年1月より大阪府堺市を拠点に活動を開始することをお知らせいたします。

背景と活動の狙い

「泉州大阪野球団」は、日本野球連盟大阪府支部に所属する社会人野球クラブチームで、03年の創設以来活動を続けてきましたが、チームの更なる発展のために事業継承する運びとなりました。これまでメインスポンサーとしてチームを支えてきた株式会社泉州サービス（本社：大阪市平野区）も、引き続き本チームに協力して参ります。

本チームは通常のクラブチームではなく、就業は当社の一員として安心して働き、野球活動はスポーツと教育事業を展開するGXAが、野球に集中する環境を作り運営する新しいモデルのクラブチームです。アスリートのキャリア形成を支援する社会人野球チームとして、社会人としてのキャリアをしっかり築けるよう数多くの資格取得を推奨しながら、当社の将来の幹部候補生を育成します。

当社創業の地、大阪・堺で、社会人野球の最高峰大会である都市対抗野球大会および社会人野球日本選手権大会への出場を目標に、競技力の高いクラブチームとして活動を開始します。また地域スポーツ振興や次世代アスリート育成にも取り組み、堺市を中心とした地域社会に貢献していきます。

DAISAN GXAスキャフォールズは、堺市を拠点に地域企業やスポーツ団体と連携しながら、地域に愛される社会人野球チームの実現に取り組んでまいります。将来的には競技成績だけでなく、野球を通じた教育・地域貢献活動を拡大し、関西を代表するクラブチームへ成長していくことを目指します。

チーム概要

チーム名 ：DAISAN GXAスキャフォールズ

承継時期 ：2027年1月

所在地 ：大阪府堺市

活動内容 ：・社会人野球大会への出場

・地域イベントへの参加

・地域スポーツ振興活動

・野球を通じた国際交流

・地域企業とのスポーツ連携

目標 : 都市対抗野球大会・社会人野球日本

選手権大会・全日本クラブ野球選手権

大会 出場

「俺たちには足場がある」 ～スキャフォールズとは～

「スキャフォールズ（Scaffolds）」とは、建設現場で人を支える“足場”を意味します。

建設現場で人を支える構造であり、成長を支える土台でもあります。ダイサンのビジネスの根幹である「足場」の思想のもと、次のステージを目指す選手たちの挑戦を支え、夢を育てたいとの想いを込めました。

今後の予定

・2026年5月 ：チーム編成・選手募集開始

・2026年7月 ：セレクション実施（高校生・大学生対象）

・2027年シーズン ：公式戦参加

コメント

澤田 寿士 監督（橋本高-中央大-TDK-TDK千曲川）

社会人野球の魅力は、企業や地域と共に戦えることにあります。DAISAN GXAスキャフォールズを、競技力だけでなく地域の皆様に応援していただけるチームに育てていきたいと思います。

株式会社ダイサン 代表取締役社長 藤田 武敏

野球での挑戦と、社会での成長。その両立を本気で実現する場として、私たちDAISANは本チームを支援することとなりました。スキャフォールド（足場）という言葉には、“人を支え、次の高みへ押し上げる”という想いが込められています。DAISANは、挑戦するすべての選手にとっての確かな基盤となり、次のステージへと進むための“足場”を提供し続けます。

株式会社GXA 代表取締役CEO 安田 厚

当社はこれまでスポーツと教育事業を通じて地域社会とのつながりを大切にしてまいりました。近年、社会人野球は企業スポーツとしての役割に加え、地域に根ざしたクラブチームとしての活動も広がっております。このような背景のもと、当社は野球を通じて地域に夢や感動を届けるとともに、競技者が高いレベルで挑戦できる環境を整え、DAISAN GXAスキャフォールズが地域社会の一翼を担う存在になれるよう活動していきます。

お問い合わせ先

株式会社GXA 大阪オフィス

担当 ：浅香・和田・服部

TEL ：072-275-8010

Email ：scaffolds@gxa.co.jp

インスタグラム：@daisan_gxa_scaffolds(https://www.instagram.com/daisan_gxa_scaffolds?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

連携企業の概要

社名 ：株式会社GXA

本社所在地 ：東京都中央区日本橋小伝馬町14-7

アクサ小伝馬町ビル5F

事業内容 ：スポーツ育成事業、留学支援、イベント企画ほか

設立 ：2007年8月

企業サイト ：https://gxa.co.jp

株式会社ダイサンについて

株式会社ダイサンはくさび緊結式足場「ビケ足場」の施工サービス、次世代足場「レボルト」のレンタル、ビケ足場・レボルト・建築金物・仮設機材の製造・販売を提供しております。また、新たにスタートしたデジタル事業部では建設業界全体のDX化への貢献を目指すべく、デジタルの事業基盤を作りDXをより強固にするための施策を進めています。

【会社概要】

■社名 株式会社ダイサン

■本社所在地 〒541-0054

大阪府大阪市中央区南本町二丁目6番12号

サンマリオンタワー3階

■代表取締役 藤田 武敏

■事業内容 クサビ式足場「ビケ足場」の施工サービス

次世代足場「レボルト」のレンタル

建築金物・仮設機材の製造・販売

コンピュータシステムおよびソフトウエアの企画、開発、販売

監視用カメラの開発、販売、レンタル

電子機器の企画、開発、製造・販売、レンタル

教育研修サービス

■設立 1975年4月1日

■HP 株式会社ダイサン https://www.daisan-g.co.jp/

株式会社ダイサン デジタル事業部 https://daisan-digital.com/