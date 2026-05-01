横浜にゆかりの『令和ロマン』Kアリーナ横浜 単独ライブを記念して横浜・吉田町にて、壁画アートプロジェクトが始動！みなとみらい線 新高島駅や、横浜駅近隣施設ルミネ横浜・横浜ポルタでのコラボが決定！

ぴあ株式会社

2026年5月16日（土）、M-1グランプリ2年連続優勝後もお笑い芸人として走り続けるお笑いコンビ『令和ロマン』の単独ライブ『RE:IWAROMAN』がKアリーナ横浜で開催されます。本ライブを契機に、そのコンセプトと世界観を横浜の街へと拡張するコラボレーション企画『RE:IWAROMAN × YOKOHAMA』が、2026年5月7日(木)～31日(日)の期間にわたって展開。ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：矢内廣）は、本企画のコンテンツパートナーとして、横浜の街を一緒に盛り上げます。

前代未聞の駅漫才に挑戦。みなとみらい線×RE:IWAROMAN 駅コラボレーション

みなとみらい線「新高島駅」にて、駅構内アナウンス漫才の実施が決定！

横浜にゆかりのある、令和ロマンの漫才が、駅構内限定で放送されます。

また、令和ロマンおふたりの等身大パネルも、駅改札口に設置されます。

Kアリーナ横浜最寄りの新高島駅にもお立ち寄りください！

駅構内アナウンス 漫才放送期間：

5月7日(木) ～ 5月17日(日) 9時～22時30分

※鉄道運営上の都合により、一時的にアナウンスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。

過去の価値観や既成概念、今までの常識を変える。澁谷忠臣氏による、壁画アート。RE:IWAROMAN 横浜・吉田町 壁画アートプロジェクト

横浜の伊勢佐木町と野毛を結ぶ 回廊の街と呼ばれる吉田町。開港後は生活物資、明治以降は古着屋が集まり、近年では、アートや音楽・カクテルの町として飲食店などの個人商店で賑わっています。

居留地外で横浜・元町と共に最初に町と名付けられた場所であり早くから芝居や写真など、文化芸術が根付いていった吉田町に、ミューラルというストリートアートとしての表現として、『過去の価値観や既成概念、今までの常識を変える / 焼き尽くすような』情熱的な令和ロマンの姿を描いた、壁画アートが誕生します。

アート完成予定日：5月14日(木)までに完成予定

アーティスト：澁谷忠臣 / Tadaomi Shibuya

https://www.instagram.com/tadaomishibuya/

幅広いモチーフを直線と面で再構築する独自の世界観を持つアーティスト。その作風は幼少期のロボットアニメ、HIPHOPやブレイクビーツ、日本の伝統的な様式美に影響を受け、音楽と平面表現の接点を模索する中で構築された。

そのスタイルで、NIKE、adidas、Gucci、GIVENCHY、Washington Post、GUなどとクライアントワークやコラボレーションを行っている。2021年にはMIZUNOとの共同開発による、日本代表ユニホームのデザインを行った。

また、最近では日本の伝統文化を再構築するシリーズとして、仏像の絵を中心とした個展を開催するなど、表現の場は国内外、ジャンルを問わず多岐に渡る。

クリエイティブパートナー：ガーデングローブ合同会社

協力：永興企業株式会社、一般社団法人吉田町名店街会、ショウワ電技研株式会社、永田塗装株式会社

※詳細は、アーティストのSNSをご確認ください

吉田町名店街会にて、コラボレーションも決定

期間：5月14日(木) ～ 5月31日(日)

吉田町名店街会の参加店舗で、税込2,000円以上のお食事やお買い物を楽しんで頂いた方に、『澁谷忠臣さんによる、壁画アートオリジナルステッカー』を1枚プレゼント！

詳細は、吉田町名店街会ホームページをご確認ください。

https://yoshidamachi.org/collabo_reiwaroman/

※ステッカーは、なくなり次第終了となります。

※レシートの合算はできません。

※おひとり様、ステッカー1枚のお渡しとなります。

ライブ後の余韻に浸る、一杯。限定ラベルビールが販売決定！RE:IWAROMAN×横浜ビール コラボレーション

横浜市内のクラフトビールとして最も長い歴史を持つローカルビアカンパニー「横浜ビール」と、壁画アートのオリジナルラベルコラボが、限定200セットで販売決定！

販売内容：

YOKOHAMA LAGER

オリジナルラベル3本セット 税込3,500円

壁画アート ステッカー付 ※別途送料

横浜ラガー

ホップ由来の柑橘を思わせる清々しい香りと、しっかりとした苦みのバランスが絶妙のラガービール。ビールを飲み慣れている通好みの味わいで、肉料理など濃いめの味の料理によく合います。 Alc5.0% IBU45

EC販売サイト：https://yokohamabeer.com/product/reiwaroman-x-yokohama/

予約販売期間：5月14日(木)正午 ～ 5月24日(日)

※5月25日(月)以降、随時発送開始となります。

※EC販売サイトは、5月14日正午公開となります。

吉田町名店街会でも、オリジナルラベルビールが飲める

期間：5月14日(木) ～ 5月31日(日)

吉田町名店街会の参加店舗でも、お楽しみいただけます！（なくなり次第終了）

詳細は、吉田町名店街会ホームページをご確認ください。

https://yoshidamachi.org/collabo_reiwaroman/

館内アナウンス放送に挑戦！ルミネ横浜館内で、令和ロマンの漫才も聞ける。ルミネ横浜×RE:IWAROMAN コラボレーション

Kアリーナ横浜までの道中にある、ルミネ横浜にて、コラボレーションが決定！

館内では、アナウンス漫才に挑戦し、おふたりの漫才がお買い物をしながら楽しむことができます。

また、お買い上げごとにノベルティがもらえるキャンペーンや、税込20,000円以上のお買い上げで、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」から応募すると合計35名様にご本人のサイン入りライブポスターが当たる企画も！

詳細は、ルミネ横浜ホームページをご確認ください。

https://www.lumine.ne.jp/yokohama/topics/detail/?cd=003182

期間：5月7日(木) ～ 5月31日(日)

第一弾：5月7日(木) ～ 5月20日(水)

税込2,000円以上のレシート1枚で、オリジナルステッカー1枚をプレゼント

税込6,000円以上のレシート1枚で、公式ロゴキーホルダー1個をプレゼント

第二弾：5月21日(木) ～ 5月31日(日)

税込5,000円以上のレシート1枚で、オリジナルクリアファイル3種セットをプレゼント

ノベルティ引換場所：B1 インフォメーション

※レシートの合算はできません

※期間中のレシートは、期間内であれば別日でも交換が可能です

※ノベルティは、各日分の配布上限枚数があり、なくなり次第終了となります

※一部買上対象外店舗等の詳細は、ルミネ横浜公式HPをご確認ください

＜応募・抽選プレゼント＞

期間中、ルミネ横浜館内で税込20,000円以上お買い上げいただき、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」からご応募いただくと、抽選で35名様に"サイン入り「RE:IWAROMAN」ポスター"をプレゼント

※応募方法等の詳細は、ルミネ横浜公式HPをご確認ください

食事や買い物のお立ち寄りには、横浜ポルタへ。横浜ポルタ×RE:IWAROMAN コラボレーション

Kアリーナ横浜までの道中にある、横浜ポルタは、約110店舗が並ぶ地下街で、カフェやレストランなどグルメが充実しています ！ライブ前後には、ぜひお立ち寄りください。

詳細は、ポルタ横浜ホームページをご確認ください。

https://www.yokohamaporta.jp/

期間：5月7日(木) ～ 5月31日(日)

横浜ポルタにて、税込2,000円以上のお買い物やお食事を楽しんで頂いた方に、レシート1枚で、オリジナルステッカー1枚をプレゼント

ノベルティ引換場所：横浜ポルタ インフォメーション

※レシートの合算はできません

※ノベルティの引換は、10時～19時30分となります

※期間中のレシートは、期間内であれば別日でも交換が可能です

※ノベルティは、各日分の配布上限枚数がございます

※一部対象外店舗・対象外商品がございます。詳細は横浜ポルタ公式HPをご確認ください

【令和ロマン単独ライブ「RE:IWAROMAN」in Kアリーナ横浜 公演概要】

RE: Restart. Reborn. Redefine. Revival. Reunion.

M-1優勝、連覇、波乱と挑戦を生き抜いてきた令和ロマンが、

出会いから10年の節目に放つ"7年ぶりの集大成"。

舞台は-- 誰もお笑いを試みたことのない、世界最大級の音楽アリーナ。

Kアリーナ横浜。約2万人。

お笑いの歴史を、再び書き換える一夜が始まる。

公演名：令和ロマン単独ライブ「RE:IWAROMAN」in Kアリーナ横浜

日時：2026年5月16日(土)

開場時間：15:30

開演時間：17:00

公式HP：https://www.rereiwaroman.com/

公式X：https://x.com/rereiwaroman

公式instagram：https://www.instagram.com/rereiwaroman/

ライブビューイング：https://rereiwaroman-lv.com/

配信：https://www.rereiwaroman.com/

【PIA LIVE STREAM 配信情報】

開催日時：5月16日(土)17:00配信開始 (16:30～開場)

販売期間：4月11日(土)12:00～5月31日(日)20:00まで

配信期間：5月16日(土)17:00～5月31日(日)23:59まで

配信チケット料金：3,800円(税込)

チケット購入はこちら https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2614735

【ぴあ株式会社】

所在地：東京都渋谷東1-2-20 渋谷ファーストタワー

代表：代表取締役社長 矢内廣

設立：1974年12月

事業概要：

音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売

コンサートやイベントの企画・制作・運営

興行主催者(スポーツ団体・劇団・放送局など)やホール・劇場・スタジアムなどへの各種ソリューションサービスの提供

オリンピックなどの国際的なイベントのチケッティング業務全般の受託

「ぴあアリーナMM」「豊洲PIT」をはじめとするホール・劇場の企画・運営

エンタテインメント・レジャー領域を中心とした出版物の企画・編集、ネットメディアの配信、スマートフォン向けアプリの運営

会員組織「ぴあ会員」の運営、PIAカードをはじめとする各種サービスの提供

「PFF/ぴあフィルムフェスティバル」「ぴあ総研」などのCSR活動への参画

などエンタテインメント全般に付随する各種事業