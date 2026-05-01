【Dior】「シフル ルージュ」2026年新作モデルを発表

クリスチャン・ディオール合同会社(C) Chaumont Zaerpour

「シフル ルージュ」コレクションは、ディオールのヘリテージへのオマージュとして、メゾンの象徴的なコードを纏い、その魅力を高めています。クチュールの精神を宿す唯一無二のタイムピースは、 ケースの片側がテーパードされた建築的なアシンメトリーにより大胆さを主張し、クリスチャン・ディオールが「生命の色」と称したである赤い秒針がデザインにさらなる特徴をもたらします。

創設者であるクチュリエのラッキーナンバーである「8」も、この鮮やかな色合いでデイト表示に強調されており、月に一度だけ訪れる希少なラッキーチャームのようです。

2026年、「シフル ルージュ」に新たなる3つの限定モデルが加わります。モダンなひねりを加えて再解釈され、41mm径のクロノグラフは、上から下までミッドナイトブルーの魅惑的な色合いで表現され、ピンクゴールドのベゼルとバンパーがアクセントになったモデルが登場します。「カナージュ」モチーフで装飾された文字盤も、この深みのあるブルーカラーによってさらに引き立てられています。

メゾンの卓越したクリエイティビティへのオマージュをさらに拡張するため、38mm径のモデルはパステルピンクの色合いで登場します。スティール製のケースに、全体にダイヤモンドがあしらったピンクゴールド製のベゼルが煌めき、ピンク マザーオブパール製の文字盤がさらなる洗練さをもたらします。

大胆さと洗練性を兼ね備えたエクスクルーシブな新作モデルには、遊び心に溢れた2つのサプライズが備わります。1つはインターチェンジャブル式のストラップによる無限の組み合わせです。既存のストラップも含め、気分に合わせ、さまざまなバリエーションを実現し、自在に交換が可能です。もう1つは、透明なケースバック越しに楽しめる「カナージュ」モチーフと「Dior」が刻印されたムーブメントの軽やかな動きです。

「シフル ルージュ」新作3モデルは、2026年4月末よりリミテッドエディションとして登場いたします。

(C) Tanya & Zhenya Posternak(C) Chaumont Zaerpour

「シフル ルージュ」

【数量限定モデル】41mm、自動巻き クロノグラフ 2,700,000円 (CD08461X1825)

CASE：

・41mm径、厚さ14.3mm、グレーウルトラマットのスティール製ケース

・グレーPVDコーディングを施したスティール製ベゼル（ポリッシュ仕上げ、９時-12時の位置にアシメトリックに施されたノッチ加工）、ウルトラマットブルーのリング

・ミラーポリッシュ仕上げのブルースティール製バンパー

・4時位置にストップ/リセット機能のレッドクロノグラフプッシュボタン

・「カナージュ」パターンが型押しされた、ブルーブラス製ダイアル

・ピンクゴールドカラーの時針および分針

・ピンクゴールドカラーのブラスアプライドインデックス

・デイトウィンドウ

MOVEMENT：

・CD.001 自動巻きムーブメント（ゼニス製 エル・プリメロ ベース）

・機能: 時、分、秒 、デイト表示

・クロノグラフ機能: 秒, 30分計, 12時間計

・毎時36,000振動、5Hz、50時間のパワーリザーブ

・100m防水

STRAP：

・ブルーアリゲーターストラップ、インターチェンジャブル仕様

・「シフル ルージュ」グレーウルトラマットバックル（マイクロアジャストメントシステム内臓）

【数量限定モデル】41mm、自動巻き クロノグラフ 4,200,000円 (CD08462X1826)

CASE：

・41mm径、厚さ14.3mm、グレーウルトラマットのスティール製ケース

・グレーPVDコーディングを施したスティール製ベゼル（ポリッシュ仕上げ、９時-12時の位置にアシメトリックに施されたノッチ加工）、ピンクゴールド製サーキュラーブラッシュ仕上げリング

・ミラーポリッシュ仕上げのピンクゴールド製バンパー

・4時位置にストップ/リセット機能のレッドクロノグラフプッシュボタン

・「カナージュ」パターンが型押しされた、ブルーブラス製ダイアル

・ピンクゴールドカラーの時針および分針

・ピンクゴールドカラーのブラスアプライドインデックス

・デイトウィンドウ

MOVEMENT：

・CD.001 自動巻きムーブメント（ゼニス製 エル・プリメロ ベース）

・機能: 時、分、秒 、デイト表示

・クロノグラフ機能: 秒, 30分計, 12時間計

・毎時36,000振動、5Hz、50時間のパワーリザーブ

・100m防水

STRAP：

・ブルーアリゲーターストラップ、インターチェンジャブル仕様

・一体型マイクロアジャストメントシステム付きグレーウルトラマットバックル

【数量限定モデル】38mm、自動巻き 4,200,000円 (CD08352X1830)

CASE：

・38mm径、厚さ12mm、ミラーポリッシュ仕上げのラグを備えたスティール製ケース

・ポリッシュ仕上げのピンクゴールド製ベゼル（９時-12時の位置にアシメトリックに施されたノッチ加工）に60石のブリリアントカットダイヤモンドをセット（計1.2ct）

・ミラーポリッシュ仕上げのピンクゴールド製バンパー

・4時位置にレッドのねじ込み式リューズ

・「カナージュ」パターンがエングレービングされた、ピンクマザーオブパール製ダイアル

・レッドカラーの秒針

・ピンクゴールドカラーの時針および分針

・ダイヤモンドのアワーマーカ―

・デイトウィンドウ

MOVEMENT：

・CD.002 自動巻きムーブメント（セリタ SW300）

・機能: 時、分、秒 、デイト表示

・毎時28,800振動、4Hz、50時間のパワーリザーブ

・100m防水

STRAP：

・ピンクアリゲーターストラップ、インターチェンジャブル仕様

・一体型マイクロアジャストメントシステム付きスティール製バックル

＠Dior #Dior ＃ディオールタイムピーシズ

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/x4MWH