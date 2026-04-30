【約2万人の婚活データが示す、男性年収の実態を分析】「高年収＝婚活有利」とは言えない、男性もシビアに年齢が評価させる時代へ。

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出する*¹ 株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：土谷 健次郎）は、約2万人の婚活ビッグデータを分析した『2025年 IBJ 成婚白書』の第四弾として、男性の年収と成婚率の関係性に関する分析結果を公開しました。

一般的には「高年収であるほど結婚に有利」というイメージが根強く存在していますが、本調査では年収が高いほど成婚率が比例して上昇するわけではなく、一定水準を超えると成婚率は頭打ちとなることが明らかになりました。

IBJ成婚白書：https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/seikon-hakusho/538/

サマリー

年収800万以上で成婚率は頭打ち。「高年収男性=即結婚できる」とは限らない

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/968_1_23aa54787c8f78ac5e63411d826ce5dc.jpg?v=202605020351 ]

分析の結果、男性の成婚率は年収500万円台を超えるタイミングで全体の平均値を上回り、年収600万以上で成婚率41.3％と一段階上がります。しかし、年収800万円以上では大きな伸びが見られず、成婚率は頭打ち (43%~46%の間で推移)になります。

このことから、高年収であっても成婚における優位性は一定の範囲にとどまることが示されています。

「年収500～600万円台」が成婚男性のボリュームゾーン

成婚した男性の年収分布を分析すると、「500万円台（20.4％）」および「600万円台（18.2％）」が大きな割合を占め、両者を合わせると全体の約4割に達します。この結果から、成婚者の年収は高年収帯に偏るのではなく、複数の年収帯に分散しており、年収以外の要素も含めた複合的な条件が、成婚に影響していると言えます。

年収だけでは戦えない。男性も「年齢」が評価される時代へ。

年齢が上がるにつれて年収700万円以上の割合が増加しており、30代では約3人に1人、40代以降では過半数に達します。年収が高くても成婚率が頭打ちとなる背景には、「年齢」という要素の影響が挙げられます。男性は年齢上昇に伴い、年収面で強力なライバルが増えるため成婚のハードルが上がる傾向が見られます。

こうした環境の中で、現代の婚活においては、経済力だけでなく「年齢の近さ(価値観の共有)」や「 一緒に子育て・家事ができる若さ・体力」といった要素が重視される傾向にあります。その結果、年収が高い場合でも、年齢とのバランスによってはマッチングの難易度が高まり、成婚率が一定水準にとどまる要因となっている可能性が示唆されます。

調査データを毎週公開

「2025年 IBJ 成婚白書」は、毎週木曜日・全15週にわたり公開予定です。

今後は、「稼ぐ女性は敬遠されるのか？」や「年の差婚の現実と必要な経済力」など、これまで分析してこなかった視点でのデータを順次発表してまいります。

▼「2025年 IBJ 成婚白書」記事一覧はこちらよりご覧ください。

公開サイト：IBJ結婚みらい研究所

URL：https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/category/seikon-hakusho/

他のデータを見る :https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/category/seikon-hakusho/

▼最新記事情報をLINEでお知らせします。

https://line.me/R/ti/p/@441lilmk?oat_content=url&ts=03271013(https://line.me/R/ti/p/@441lilmk?oat_content=url&ts=03271013)

LINE登録 :https://line.me/R/ti/p/@441lilmk?oat_content=url&ts=03271013

成婚白書に関する取材・お問い合わせ

本データの詳細解説や追加資料のご提供、担当者へのインタビュー対応も可能です。

IBJ 広報：pr@ibjapan.jp

データの引用・転載に関するお願い

本データの著作権は当社が保有します。調査データの引用・転載時には、必ずクレジット「IBJ結婚みらい研究所」を明示してくださいますようお願いいたします。 また、Webサイト（https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/）へのリンクも貼っていただけますと幸いでございます。

本レポートのデータ概要と前提条件

●データの前提：本レポートのデータはすべて「結婚相談所」における活動実績に基づいています。記事内に登場する「お見合い」「交際数」などの用語は、結婚相談所特有の活動プロセスを指します。

●調査主体：株式会社IBJ （IBJ結婚みらい研究所）

●調査対象：IBJ結婚相談所ネットワークにおいて活動し、成婚した会員19,112名の活動データ

●対象期間：2025年1月1日～12月31日（2025年版データとしての対象期間）

ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*¹ 日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数