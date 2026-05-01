【美の伝道師、五行星・ローズ登場！】TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』第29話「危険な推し活」あらすじ＆先行カット公開！
東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、5月3日の放送に先駆け、第29話のあらすじと先行場面カットを本プレスリリース限定で公開いたします。
■TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」第29話あらすじ＆限定カット公開
第29話「危険な推し活」
デジモン事件を探るために、若手俳優・浦戸のファンミーティングに潜入したレーナ。会場で出会ったのは、美の伝道師であり、五行星のひとりでもあるローズだった。慣れない場所に戸惑うレーナだが、そこへ声を掛けてきた浦戸の正体は……。
第29話リリース限定カット
第29話先行カット
＜第29話 放送&配信情報＞
放送情報
▼5月3日より毎週日曜朝９時から放送開始
フジテレビ/関西テレビ/東海テレビ/北海道文化放送/テレビ西日本/岡山放送/仙台放送/テレビ新広島/テレビ静岡/新潟総合テレビ/長野放送/石川テレビ/岩手めんこいテレビ/さくらんぼテレビ/サガテレビ/高知さんさんテレビ/山陰中央テレビ/テレビ愛媛
▼5月10日より毎週土曜朝5:30から放送開始
テレビ熊本
▼5月10日より毎週日曜放送開始
テレビ宮崎 5:30～/富山テレビ 6:15～/秋田テレビ、テレビ長崎 6:30～
▼5月17日より毎週日曜朝5:00から放送開始
福井テレビ
※各局の休止・移動などにより、放送曜日や時間が変更となる場合がございます。
配信情報
▼地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始
TVer/FOD
▼毎週水曜0:00より順次配信開始
・見放題配信
FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか
・レンタル配信
バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか
※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。
■新キャラクター＆キャスト解禁！ブリリアントソーンの金雀枝メト役に山村響、石蕗カノン役に嶋村侑が決定！
TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』第29話より登場の新キャラクター、五行星木の星・ローズに仕えるブリリアントソーンの金雀枝メトと石蕗カノンを公開！
■新キャラクター＆キャスト情報
左から金雀枝メト、石蕗カノン
金雀枝メト CV.山村響
ローズに仕えるブリリアントソーンのひとり。
シビアな性格とは裏腹に、カノンの前だけは素直になれる。
石蕗カノン CV.嶋村侑
ローズに仕えるブリリアントソーンのひとり。
穏やかで優しいが、気高く信念は曲げない。
メトにそっと寄り添い支える。
TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について
▼INTRODUCTION
人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。
天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。
賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。
人間とデジモンが描く新しい未来とは──
▼STAFF
原案／本郷あきよし
シリーズディレクター／宮元宏彰
シリーズ構成／山口亮太
キャラクターデザイン／小島隆寛
デジモンデザイン／渡辺けんじ
アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘
美術監督／神綾香
色彩設計／横山さよ子
CGディレクター／大曽根悠介
撮影監督／石山智之
編集／西村英一
音楽／桶狭間ありさ
制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
▼CAST
天馬トモロウ／入野自由
ゲッコーモン／潘めぐみ
咲夜レーナ／黒沢ともよ
プリスティモン／田村睦心
久遠寺マコト／関根有咲
キロプモン／久野美咲
沢城キョウ／阿座上洋平
ムラサメモン／濱野大輝
▼放送情報
フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中
※地域により放送時間・曜日が異なります。
▼配信情報
■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート
TVer/FOD
■毎週水曜0:00より順次配信スタート
・見放題配信
FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか
・レンタル配信
バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか
※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。
▼「DIGIMON BEATBREAK」新章【タクティクス編】PV
https://www.youtube.com/watch?v=uvHjGnHrn4Y
▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV
https://youtu.be/WgCglA2Twnw
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X
@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）
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