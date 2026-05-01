【美の伝道師、五行星・ローズ登場！】TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』第29話「危険な推し活」あらすじ＆先行カット公開！

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東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、5月3日の放送に先駆け、第29話のあらすじと先行場面カットを本プレスリリース限定で公開いたします。




■TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」第29話あらすじ＆限定カット公開



第29話「危険な推し活」


デジモン事件を探るために、若手俳優・浦戸のファンミーティングに潜入したレーナ。会場で出会ったのは、美の伝道師であり、五行星のひとりでもあるローズだった。慣れない場所に戸惑うレーナだが、そこへ声を掛けてきた浦戸の正体は……。



第29話リリース限定カット





第29話先行カット








＜第29話 放送&配信情報＞


放送情報


▼5月3日より毎週日曜朝９時から放送開始


フジテレビ/関西テレビ/東海テレビ/北海道文化放送/テレビ西日本/岡山放送/仙台放送/テレビ新広島/テレビ静岡/新潟総合テレビ/長野放送/石川テレビ/岩手めんこいテレビ/さくらんぼテレビ/サガテレビ/高知さんさんテレビ/山陰中央テレビ/テレビ愛媛




▼5月10日より毎週土曜朝5:30から放送開始


テレビ熊本




▼5月10日より毎週日曜放送開始


テレビ宮崎 5:30～/富山テレビ 6:15～/秋田テレビ、テレビ長崎 6:30～




▼5月17日より毎週日曜朝5:00から放送開始


福井テレビ


※各局の休止・移動などにより、放送曜日や時間が変更となる場合がございます。



配信情報


▼地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始


TVer/FOD




▼毎週水曜0:00より順次配信開始


・見放題配信


FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル　ほか




・レンタル配信


バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video　ほか




※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。




■新キャラクター＆キャスト解禁！ブリリアントソーンの金雀枝メト役に山村響、石蕗カノン役に嶋村侑が決定！



TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』第29話より登場の新キャラクター、五行星木の星・ローズに仕えるブリリアントソーンの金雀枝メトと石蕗カノンを公開！



■新キャラクター＆キャスト情報



左から金雀枝メト、石蕗カノン

金雀枝メト　CV.山村響


ローズに仕えるブリリアントソーンのひとり。


シビアな性格とは裏腹に、カノンの前だけは素直になれる。




石蕗カノン　CV.嶋村侑


ローズに仕えるブリリアントソーンのひとり。


穏やかで優しいが、気高く信念は曲げない。


メトにそっと寄り添い支える。





TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について

▼INTRODUCTION


人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。


天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。


賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。


人間とデジモンが描く新しい未来とは──




▼STAFF


原案／本郷あきよし


シリーズディレクター／宮元宏彰


シリーズ構成／山口亮太


キャラクターデザイン／小島隆寛


デジモンデザイン／渡辺けんじ


アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘


美術監督／神綾香


色彩設計／横山さよ子


CGディレクター／大曽根悠介


撮影監督／石山智之


編集／西村英一


音楽／桶狭間ありさ


制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション




▼CAST


天馬トモロウ／入野自由


ゲッコーモン／潘めぐみ


咲夜レーナ／黒沢ともよ


プリスティモン／田村睦心


久遠寺マコト／関根有咲


キロプモン／久野美咲


沢城キョウ／阿座上洋平


ムラサメモン／濱野大輝



▼放送情報
フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中


※地域により放送時間・曜日が異なります。




▼配信情報


■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート


TVer/FOD




■毎週水曜0:00より順次配信スタート


・見放題配信


FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル　ほか


・レンタル配信


バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video　ほか


※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。




▼「DIGIMON BEATBREAK」新章【タクティクス編】PV


https://www.youtube.com/watch?v=uvHjGnHrn4Y



▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV


https://youtu.be/WgCglA2Twnw



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト


https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X


@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）



【著作権表記】


(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション


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