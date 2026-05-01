ZAIKO わらいや！Presents『お笑い単独配信ライブアワード』5月1日（金）開催！！

ZAIKO株式会社ZAIKO わらいや！Presents お笑い単独配信ライブアワード

チケット販売・配信プラットフォームZAIKOは、オンライン配信イベント「ZAIKOわらいや！Presents『お笑い単独配信ライブアワード』」を開催いたします。

「もう一度あの単独ライブを見たい」「DVD化されていない名作ライブを見てみたい」そんなお笑いファンの声に応える形で誕生した本イベントは、各お笑い事務所が選りすぐりの単独ライブ作品を持ち寄り、オンラインで一挙配信する特別企画です。

本イベントは、順位を決める賞レースではなく、“一度きりで終わってしまった名作ライブ”をもう一度楽しめる、お笑いファンのためのオンラインイベントです。

各事務所が自信を持って送り出す単独ライブを、期間中すべて見放題でお届けします。

「共犯者」洋平さんのご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。

本アワードにおける共犯者の単独ライブ「義理」の配信は、洋平さんの生前に決定していたものです。洋平さんの素晴らしいパフォーマンスと笑いが詰まった名作を皆様にお届けするため、予定通り配信チケットの販売を開始いたします。

心からご冥福をお祈りいたします。

事務所の垣根を越えた夢のラインナップ

今回のイベントには、グレープカンパニー、松竹芸能、タイタン、ホリプロコム、マセキ芸能社、など、人気お笑い事務所が参加！

各事務所が厳選した単独ライブ作品が集まり、普段はなかなか見られない貴重なライブ映像を一度に楽しむことができます。

豪華レビュワーによるコメント企画も実施

本イベントでは、配信される単独ライブをより楽しめる特別企画として、メディア関係者やインフルエンサー、アイドル、VTuberなど様々なジャンルのレビュワーが参加。

それぞれの視点から寄せられる「ここが面白い！」というレビューコメントを読みながら視聴することで、新たな笑いのポイントや発見を楽しむことができます。

チケットはワンコイン500円、全作品見放題

これだけの豪華ラインナップにもかかわらず、チケット料金はワンコイン500円。

映画1本よりも気軽な価格で、複数の単独ライブをたっぷり楽しむことができます。

自宅でゆっくり視聴するのはもちろん、SNSで感想を共有しながら盛り上がるなど、様々な楽しみ方が可能です。

イベント概要

イベント名：ZAIKOわらいや！Presents『お笑い単独配信ライブアワード』

配信期間： 2026年5月1日（金）18:00～2026年6月30日（火）23:59

チケット料金： 500円 ※期間中、全作品見放題

視聴方法： ZAIKOにてオンライン配信

チケット購入：https://waraiya.zaiko.io/e/haishinlive

■ZAIKO株式会社について

「ZAIKO」は電子チケットを通じてアーティストとファンが直接繋がることができるプラットフォームをコンセプトにアーティスト・イベント主催者ファーストのサービスを展開して参りました。2020年3月よりライブ配信付き電子チケットサービスをどこよりも早く導入し、会場イベントも含めると、これまで4万件を超えるイベントの開催に貢献した実績があります。

https://zaiko.io/