エコスタイル新宿店、GW限定キャンペーン開催
株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営する洋服・ブランド品買取専門店「エコスタイル新宿店」は、2026年4月29日から5月10日までのゴールデンウィーク期間限定で、買取金額5,000円以上のお客様に三越伊勢丹商品券1,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。新宿エリアにおける来店需要の高まりに合わせ、買取サービスの利用促進を図ります。
GW限定キャンペーン概要
エコスタイル新宿店では、ゴールデンウィーク期間中の特別施策として、買取成立金額5,000円以上のお客様を対象に、三越伊勢丹商品券1,000円分をプレゼントいたします。
期間中は初めてご利用の方からリピーターの方まで、どなたでもご利用いただけるキャンペーンとなっております。
期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日）
対象：買取金額5,000円以上の方
特典：三越伊勢丹商品券1,000円分プレゼント
詳細はこちら
【新宿店限定】GW特別キャンペーン開催中！買取5,000円以上で商品券1,000円分プレゼント！(https://www.style-eco.com/strengthen/brand/louisvuitton/brand-569939.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=lv_brand)
キャンペーンの特徴
- 初めての方、リピーター問わず利用可能
- 期間中は何度でも利用可能
- 1点からでも対象
- 全社キャンペーン（買取20％UP）との併用可能
- 店頭買取に加え、手ぶら買取・出張買取にも対応
複数回の利用やまとめ売りにも対応しており、効率的に不要品を整理できる機会となっています。
GWは「売り時」需要が高まるタイミング
ゴールデンウィークは、衣替えやクローゼット整理など、不要品の見直しを行う方が増える時期です。
特にブランド洋服やバッグ、靴などは状態の良いうちに売却することで、高価買取につながるケースが多く見られます。
本キャンペーンでは、買取金額の増額施策と商品券特典を組み合わせることで、よりお得にご利用いただける内容となっています。
エコスタイル新宿店について
エコスタイル新宿店は、新宿三丁目駅B3出口から徒歩2分、伊勢丹新宿店すぐそばに位置するブランド買取専門店です。
ブランドバッグ・洋服・靴・時計・ジュエリー・貴金属など幅広いアイテムに対応し、経験豊富な鑑定士が一点一点丁寧に査定いたします。
- 見積り・キャンセル手数料無料
- 予約不要で来店可能
- その場で現金化可能
新宿エリアでブランド品の売却を検討されている方にとって、利便性の高い立地とサービスを提供しています。
■ 店舗情報
エコスタイル新宿店
https://www.style-eco.com/shop/shinjuku/(https://www.style-eco.com/shop/shinjuku/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=shop_shinjuku)
〒160-0022
東京都新宿区新宿3丁目14-22 小川ビル 7F
アクセス：新宿三丁目駅 B3出口 徒歩2分
営業時間：10:00～19:00
定休日：なし
■ 注意事項
・他キャンペーンとの併用条件は内容により異なる場合がございます
・詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください
【会社概要】
会社名：株式会社スタンディングポイント
代表取締役：若森 寛
所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F
事業内容：ブランド品・ファッションのリユース事業
公式サイト：https://www.style-eco.com/
【お問い合わせ先】
エコスタイル 総合窓口
TEL：0120-991-223