エコスタイル新宿店、GW限定キャンペーン開催

株式会社スタンディングポイント

株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営する洋服・ブランド品買取専門店「エコスタイル新宿店」は、2026年4月29日から5月10日までのゴールデンウィーク期間限定で、買取金額5,000円以上のお客様に三越伊勢丹商品券1,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。新宿エリアにおける来店需要の高まりに合わせ、買取サービスの利用促進を図ります。

GW限定キャンペーン概要

エコスタイル新宿店では、ゴールデンウィーク期間中の特別施策として、買取成立金額5,000円以上のお客様を対象に、三越伊勢丹商品券1,000円分をプレゼントいたします。

期間中は初めてご利用の方からリピーターの方まで、どなたでもご利用いただけるキャンペーンとなっております。



期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日）

対象：買取金額5,000円以上の方

特典：三越伊勢丹商品券1,000円分プレゼント

詳細はこちら

【新宿店限定】GW特別キャンペーン開催中！買取5,000円以上で商品券1,000円分プレゼント！(https://www.style-eco.com/strengthen/brand/louisvuitton/brand-569939.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=lv_brand)

キャンペーンの特徴

- 初めての方、リピーター問わず利用可能- 期間中は何度でも利用可能- 1点からでも対象- 全社キャンペーン（買取20％UP）との併用可能- 店頭買取に加え、手ぶら買取・出張買取にも対応

複数回の利用やまとめ売りにも対応しており、効率的に不要品を整理できる機会となっています。

GWは「売り時」需要が高まるタイミング

ゴールデンウィークは、衣替えやクローゼット整理など、不要品の見直しを行う方が増える時期です。

特にブランド洋服やバッグ、靴などは状態の良いうちに売却することで、高価買取につながるケースが多く見られます。

本キャンペーンでは、買取金額の増額施策と商品券特典を組み合わせることで、よりお得にご利用いただける内容となっています。

エコスタイル新宿店について

エコスタイル新宿店は、新宿三丁目駅B3出口から徒歩2分、伊勢丹新宿店すぐそばに位置するブランド買取専門店です。

ブランドバッグ・洋服・靴・時計・ジュエリー・貴金属など幅広いアイテムに対応し、経験豊富な鑑定士が一点一点丁寧に査定いたします。

- 見積り・キャンセル手数料無料- 予約不要で来店可能- その場で現金化可能

新宿エリアでブランド品の売却を検討されている方にとって、利便性の高い立地とサービスを提供しています。

■ 店舗情報

エコスタイル新宿店

https://www.style-eco.com/shop/shinjuku/(https://www.style-eco.com/shop/shinjuku/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=shop_shinjuku)

〒160-0022

東京都新宿区新宿3丁目14-22 小川ビル 7F

アクセス：新宿三丁目駅 B3出口 徒歩2分

営業時間：10:00～19:00

定休日：なし

■ 注意事項

・他キャンペーンとの併用条件は内容により異なる場合がございます

・詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください

【会社概要】

会社名：株式会社スタンディングポイント

代表取締役：若森 寛

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F

事業内容：ブランド品・ファッションのリユース事業

公式サイト：https://www.style-eco.com/

【お問い合わせ先】

エコスタイル 総合窓口

TEL：0120-991-223