『平成ファンシー大集合！ POPUP SHOP in OIOI ～ウチらの思い出は永久不滅～』が博多マルイ＆町田モディでも開催決定！

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株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：


7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東


区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2026 年 5 月 15 日（金）より博多マルイ、2026 年


5 月 30 日（土）より町田モディにて、『平成ファンシー 大集合！ POPUP SHOP in


OIOI ～ウチらの思い出は永久不滅～』を開催します。






昨年、有楽町マルイにて大好評だった『平成ファンシー大集合！ POPUP SHOP in OIOI ～ウチらの思い出は永久不滅～』が、今年は博多マルイ＆町田モディにて開催決定！



新たにキャンディストーンシール（デコ文字）も発売！



今年もまた、“あの頃”のときめきを楽しみましょう(ハート)


かわいいキャラクターたちと一緒に、皆様のご来店をお待ちしております♪



【開催情報】


■博多マルイ


開催場所：7F イベントスペース
開催期間：2026年5月15日(金)～24日(日)


営業時間：10:00～19:00
※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。



▼詳細はコチラ
https://www.0101.co.jp/090/event/detail.html?article_seq=142450&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/090/event/detail.html?article_seq=142450&article_type=sto)



■町田モディ


開催場所：4F カレンダリウム
開催期間：2026年5月30日(土)～6月14日(日)


営業時間：10:30～19:00
※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。



▼詳細は後日発表いたします。



【取り扱い商品】


■博多マルイ


個数制限につきましては、後日発表いたします。
各所への在庫に関するお問い合わせはお控えください。お問い合わせいただきましてもお答えいたしかねます。



















■町田モディ


後日発表いたします



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