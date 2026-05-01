【社内稟議をスムーズに】1泊2日のドローン国家資格「ドローンキャンパス」、全18拠点の資料ダウンロードを開始。営業連絡なしで実績・費用を即座に確認

むげんのそら株式会社

日本最大級のドローン教習ネットワークを展開する、むげんのそら株式会社(https://drone-campus.jp/corporate/)（本社：福井県鯖江市、代表取締役：久森章裕）は、運営する合宿型ドローンスクール「ドローンキャンパス(https://drone-campus.jp/)」において、全18拠点のランディングページ（LP）内にお客様のご要望にお応えした「資料ダウンロード機能」を新たに追加いたしました 。

今回の機能追加により、受講検討中の方や、社内導入を検討される法人担当者様が、必要な情報を1つの資料として即座に取得できるようになります。

■ 資料作成の背景：現場から寄せられた「上司を説得できる資料がほしい」との声

これまで「ドローンキャンパス」では、Webサイト（LP）上で全ての情報を完結させてまいりました。しかし、全国への拠点拡大に伴い、以下のようなご相談を多数いただくようになりました 。

「社内稟議にかけるために、特徴がまとまった紙の資料がほしい」

「他校との費用の違いや、具体的な1泊2日の流れを上長に説明したい」

「拠点ごとに詳細なアクセスやカリキュラムを確認したい」

こうした「具体的な検討材料」へのニーズに応えるため、全18拠点の情報に基づいた専用資料を作成。ボタン1つでダウンロードできる、「簡便な情報取得」の仕組みを整備いたしました。

■ 資料の中身：検討に必要な情報を5つのトピックで網羅

資料には、検討に不可欠な最新情報を拠点ごとに最適化して掲載しています。

※以下は「福井の空」の資料例です。各拠点（全18拠点）ごとに、その地域の金額・会場・アクセスに合わせた専用資料をご用意しています 。

実際にできるドローンキャンパス福井の空の資料 (表面)

・一目でわかる！「福井の空 vs 他校比較表」

「10時間の事前学習が必要な他校」と「完全完結の当スクール」の費用・期間の差を徹底比較。入学金、テキスト代、試験料、宿泊・食費まで全て含めた総額費用の透明性を証明しています 。

・業務への影響を最小限に「1泊2日・詳細スケジュール」

1日目の9:30集合から、2日目の15:30解散まで、どのように効率よく実技と学科を習得するか、具体的なカリキュラムを公開しています 。

・迷わず会場へ「最寄り駅からの無料送迎マップ」

最寄り駅（例：福井駅）からの無料送迎バスの集合時間や、お車での所要時間など、遠方からの受講生も安心のアクセスマップを掲載しています 。

・国家資格取得までの5ステップ

申し込みからライセンス取得まで、初心者でも迷わないステップを詳細に図解しています 。

【ご注意】

受講費用、講習スケジュール、集合場所および送迎ルートは、拠点（教習会場）の地域特性に合わせて異なります。必ずご検討される拠点の専用資料をダウンロードしてご確認ください。

■ こんな方におすすめ

・「失敗しないスクール選びをしたい」個人の方：

情報収集の第一歩として。他校との違いを冷静に比較したい方に。

・「ドローン導入を提案したい」現場担当者様：

上司へ提出する企画書や稟議書の補足資料として。具体的な費用対効果や合格率の実績をエビデンスとして活用いただけます。

・「忙しくて電話対応が難しい」ビジネスパーソン：

「まずは資料だけで判断したい」「営業の電話は控えたい」という方でも、安心して最新情報を取得できます。

・「地域での活用を検討中の」自治体・団体様： 防災やインフラ点検など、地域に根ざしたドローン人材育成のモデルケースとして 。

■ 「ドローンキャンパス」について：実績と信頼の教育機関

創立以来、一貫して「地域に根ざし、その土地の空を安全に支える」という想いで教育事業を展開しています。

・圧倒的な合格率と実績

修了生2,500名超（2025年12月時点）、修了審査合格率91.6%（2026年2月時点）の実績を維持 。 ・JUIDA最高賞・殿堂入りの信頼

国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにて3年連続最高賞を受賞し、初の「殿堂入り」を果たした運営母体による高品質な教育 。

・1泊2日の合宿スタイル

宿泊・食事（4食）が含まれたパッケージで、短期間でのライセンス取得を全面的にバックアップ 。

■ むげんのそら株式会社より、受講を検討されている皆様へ

ドローンの国家資格制度が始まり、空の産業革命が加速する中で、「自分にできるだろうか」「どのスクールを信じればいいのか」と一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。今回の資料ダウンロード機能は、そんな皆様の「最初の手がかり」になればという想いで開発いたしました。

この資料が、皆様にとっての「無限の可能性」を切り拓く一助となることを願っております。まずは資料を通じて、私たちが大切にしている「安全」と「確かな技術」に触れてみてください。

【注釈】

No.1表示：2025年6月時点の調査に基づきます 。

助成金：受給には審査や諸条件があり、詳細は資料内をご確認ください 。

業界最短：1泊2日で完結する国家資格講習（自社調べ）を指します 。

営業連絡なし：資料ダウンロードを通じた情報提供の仕組みを指します 。

【拠点一覧】

ドローン学校【ドローンキャンパス 山形の空】(https://drone-campus.jp/yamagata/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 新潟の空】(https://drone-campus.jp/niigata/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 富山の空】(https://drone-campus.jp/toyama/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 福井の空】(https://drone-campus.jp/fukui/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 兵庫の空】(https://drone-campus.jp/hyogo/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 広島の空】(https://drone-campus.jp/hiroshima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 熊本の空】(https://drone-campus.jp/kumamoto/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 山口の空】(https://drone-campus.jp/yamaguchi/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 長崎の空】(https://drone-campus.jp/nagasaki/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 長野の空】(https://drone-campus.jp/nagano/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 大分の空】(https://drone-campus.jp/oita/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 鹿児島の空】(https://drone-campus.jp/kagoshima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 徳島の空】(https://drone-campus.jp/tokushima/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 福島の空】(https://drone-campus.jp/fukushima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 岩手の空】(https://drone-campus.jp/iwate/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 愛媛の空】(https://drone-campus.jp/ehime/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 福岡の空】 (https://drone-campus.jp/fukuoka/)/ドローン学校【ドローンキャンパス 静岡・伊豆の空】(https://drone-campus.jp/izu/)

むげんのそら株式会社について

【会社概要】

会社名：むげんのそら株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

ドローンキャンパスHP(https://drone-campus.jp/)

【お問い合わせ】

担当：清水 勇人

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@mugennosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】」を新潟県弥彦村に開校。

2025年11月

「ドローンキャンパス【山形の空】」を山形県山形市に開校。

2025年12月

「北陸の空株式会社」から「むげんのそら株式会社」に社名変更。

「ドローンキャンパス【山口の空】」を山口県美祢市に開校。

「ドローンキャンパス【鹿児島の空】」を鹿児島県薩摩川内市に開校。

「ドローンキャンパス【長崎の空】」を長崎県東彼杵町に開校。

「ドローンキャンパス【長野の空】」を長野県飯綱町に開校。

「ドローンキャンパス【大分の空】」を大分県臼杵市に開校。

2026年2月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」から 「ドローンキャンパス【静岡・伊豆の空】」にサービス名を変更。

「ドローンキャンパス【岩手の空】」を岩手県紫波町に開校。

「ドローンキャンパス【愛媛の空】」を愛媛県新居浜市に開校。

「ドローンキャンパス【徳島の空】」を徳島県神山町に開校。

「ドローンキャンパス【福島の空】」を福島県石川町に開校。