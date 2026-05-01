倒木で閉鎖となったキャンプ場を再建。様々な人に愛される“木崎湖”の風景を未来に繋ぐため、クラウドファンディング企画を始動！[THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT]

株式会社五感

長野県大町市、北アルプスの麓に広がる木崎湖。

かつてこの湖畔のキャンプ場には、年間約15,000人もの人が訪れており、景色を眺め、湖に触れ、

風や水の音に耳を澄まし、焚き火を囲む…そんな時間と笑い声が、この場所にありました。

しかし、2024年から場内で倒木が相次ぎ、また、土中にゴミがある可能性が懸念され、安全上の問題により木崎湖キャンプ場は2025年1月に閉鎖となってしまいます。

湖の向こうに山が広がるこの景色は変わらずそこにあるものの、その風景の中からキャンプの時間だけ失われてしまった…ここを愛する人、訪れる人、その景色に魅了された人たちのためにも「このまま、終わらせたくない」という思いから、この度木崎湖キャンプ場の運営を行う会社を設立しました。

■木崎湖キャンプ場の運営を行う「株式会社 五感」です。

元々この場所を訪れるユーザーだった私たちは、「この場所でもらった感動を、自分たちの手で

もっと多くの人に届けられるかもしれない。」という思いを胸に、運営者の募集へ手を挙げました。

かつての私たちがそうだったように、この場所で生まれる時間や体験が、誰かにとっての大切な記憶になるように…その一つひとつを、ここから丁寧に紡いでいきたいと思います。

■私たちが目指すキャンプ場

この場所の魅力を考えたとき、私たちの中で自然と浮かんだテーマが「五感」でした。

透き通る湖の青さ、山と空の広がり

風の音、水の音 触れる自然

木々の匂いに、焚き火の香り

湖畔で味わう特別感

自然に身を委ね、そのものを感じられる場所へ。

「日本で一番、五感を刺激するキャンプ場」をテーマに、新たなキャンプ場を作っていきます。

そして、様々な方に地域を越えてこの場所の魅力が届くよう、新しいキャンプ場はアルファベット

表記の名称を選びました。

「THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT」

プロジェクトの詳細はこちら :https://camp-fire.jp/projects/940503/view?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnCrkvIsrl2g_qhASp6RO8w1lpW3GxNE_lV--REwxu0spcBMTkE7szMaZOank_aem_mVEzlMN0l2-ZPzOw8ZIVpw&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3_a1denngt3a4j50

■キャンプ場の今

ここにはもう、「五感」を刺激する、

自然が作り出してくれる魅力は揃っています。

ただ、この場所を再びキャンプ場として開放

するためには、本当にゼロからのスタートで、

ここから多くのことを作り上げていかなくては

なりません。

■今後の展望 ― 5月中旬グランドオープンを目指して ―

現在、キャンプ場として安全かつ快適に過ごせるための整備を急ピッチで進めています！

オープンまでには間に合わないことたくさんあると思いますが、成長していくキャンプ場の様子を、

季節ごとに移り行く木崎湖の景色と共に楽しんでいただけると嬉しいです。

将来的には…

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・宿泊ができる簡易的なロッジ

・シャワーの設置

・快適なトイレ利用に向けた対策

・五感を感じるコンテンツの提供 等々

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湖畔で過ごす時間をより楽しんでいただけるよう、

長い時間をかけて、自然と過ごす魅力的な場所づくりをしていきたいと考えています。

■クラウドファンディングのリターン・特典

今回、ご支援いただいた方しか手に入らないオリジナルグッズや、株式会社五感のメンバーと一緒に

木崎湖で一緒にキャンプができる権利（体験）など、様々なリターンをご用意いたしました！

＊人気No.1！お名前プレート

支援者の皆様のお名前が刻印されたプレートキャンプ場の看板に飾らせていただきます

＊クラファン限定！デザインTシャツ

木崎湖の流れ・波をモチーフにしたデザイン木崎湖の桟橋をモチーフにしたデザイン

＊使用期限無し！キャンプ場宿泊券

10,000円のご支援→12,000円分の宿泊券30,000円のご支援→40,000円分の宿泊券

＊木崎湖の未来を一緒に語りたい！新規事業者と焚き火を囲む会

新しくキャンプ場を運営する株式会社五感のメンバーと語らってくださる方々のご参加をお待ちしています！

プロジェクトの詳細はこちら :https://camp-fire.jp/projects/940503/view?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnCrkvIsrl2g_qhASp6RO8w1lpW3GxNE_lV--REwxu0spcBMTkE7szMaZOank_aem_mVEzlMN0l2-ZPzOw8ZIVpw&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3_a1denngt3a4j50

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【資金の活用先】

・熊用電気柵の設置費（20万円）

・受付、ショップエリアの設置費および整備費（300万円）

・オートサイト区画の整備費（30万円）

・電気工事費（120万円）

・ホームページ制作費（100万円）

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※金額は現時点での概算となります。

※営業再開にあたっての樹木医による診断、場内の木の伐採や炊事場の新設は、地元自治区において

対応するため、上記必要費用には入れておりません。

■最後に…

ここで過ごす一つひとつの時間が、誰かにとっての大切な記憶になる。

昔から大事に繋がれてきたそのバトンを、次の時代にしっかりと繋いでいきたいと考えています。

この場所に、もう一度キャンプの風景を。ぜひ、この挑戦に力を貸していただけたら幸いです。

プロジェクトの詳細はこちら :https://camp-fire.jp/projects/940503/view?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnCrkvIsrl2g_qhASp6RO8w1lpW3GxNE_lV--REwxu0spcBMTkE7szMaZOank_aem_mVEzlMN0l2-ZPzOw8ZIVpw&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3_a1denngt3a4j50

株式会社 五感

長野県大町市 木崎湖の湖畔に位置するキャンプ場「THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT」の運営をはじめ、自然体験事業アウトドア製品やアパレル製品の開発・製造・販売を行う会社です。

■THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT

ホームページ：https://thekizaki.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/the.kizaki/（@the.kizaki）