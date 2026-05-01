2026年12月期 第1四半期 決算説明会に関するお知らせ┃5月11日（月）開催

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株式会社ファンコミュニケーションズ


プロシューマー支援事業を運営する 株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司　東京証券取引所プライム市場：2461）は、機関投資家、アナリスト、報道関係者の皆様を対象とした2026年第1四半期決算説明会を5月11日(月)15時30分から開催いたします。


本説明会では、第1四半期の業績概況と事業戦略についての説明を予定しております。



【開催概要】


・開催日時　：2026年5月11日(月) 15時30分 開始予定 / 16時30分 終了予定


・開催方法　：オンライン配信(Zoomウェビナー)


・登壇者　　：代表取締役社長　二宮幸司


・参加対象者：機関投資家、アナリスト、報道関係者の方に限らせていただきます


・内容　　　：2026年12月期 第1四半期の業績・事業概況の説明／質疑応答



【参加申込方法】


本説明会は事前登録制です。


参加をご希望される方は、2026年5月11日(月)12時00分までに、下記のURLよりご登録ください。


お申込みリンク：


https://iross-net.com/Seminars/seminar_desc?record_key=UuQp2fNyiHBv1t3sKN8n (https://iross-net.com/Seminars/seminar_desc?record_key=UuQp2fNyiHBv1t3sKN8n)


※初めてご利用の方は、ユーザー登録が必要です。


※事前登録のない場合、ご参加いただけませんのであらかじめご了承ください。


※個人投資家・一般の方のご利用はできません。



■その他

当日の説明の様子を収めた動画、および使用した投影資料は、後日当社ウェブサイト内のIRライブラリー内に掲載予定です。


どなたでもご覧いただけますので、ぜひご確認ください。



【株式会社ファンコミュニケーションズについて】


ファンコミュニケーションズは、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。



所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル


設立日：1999年10月1日


代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）


資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）



※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。