2026年12月期 第1四半期 決算説明会に関するお知らせ┃5月11日（月）開催
プロシューマー支援事業を運営する 株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）は、機関投資家、アナリスト、報道関係者の皆様を対象とした2026年第1四半期決算説明会を5月11日(月)15時30分から開催いたします。
本説明会では、第1四半期の業績概況と事業戦略についての説明を予定しております。
【開催概要】
・開催日時 ：2026年5月11日(月) 15時30分 開始予定 / 16時30分 終了予定
・開催方法 ：オンライン配信(Zoomウェビナー)
・登壇者 ：代表取締役社長 二宮幸司
・参加対象者：機関投資家、アナリスト、報道関係者の方に限らせていただきます
・内容 ：2026年12月期 第1四半期の業績・事業概況の説明／質疑応答
【参加申込方法】
本説明会は事前登録制です。
参加をご希望される方は、2026年5月11日(月)12時00分までに、下記のURLよりご登録ください。
お申込みリンク：
https://iross-net.com/Seminars/seminar_desc?record_key=UuQp2fNyiHBv1t3sKN8n (https://iross-net.com/Seminars/seminar_desc?record_key=UuQp2fNyiHBv1t3sKN8n)
※初めてご利用の方は、ユーザー登録が必要です。
※事前登録のない場合、ご参加いただけませんのであらかじめご了承ください。
※個人投資家・一般の方のご利用はできません。
■その他
当日の説明の様子を収めた動画、および使用した投影資料は、後日当社ウェブサイト内のIRライブラリー内に掲載予定です。
どなたでもご覧いただけますので、ぜひご確認ください。
【株式会社ファンコミュニケーションズについて】
ファンコミュニケーションズ
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル
設立日：1999年10月1日
代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）
資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）
※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。