イベント物販から個人の推し活まで。1点からWEBで簡単に作れるアクリルプロップス

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)」は、写真を華やかに演出し、スマートな撮影をサポートする【アクリルフォトプロップス(https://originalprint.jp/acrylic-goods/p/1008?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)】4種の販売を2026年4月30日(木)より開始いたしました。

本製品は、長めの持ち手（スティック部）を備えることで、撮影時に自分の指が映り込むのを防ぎ、背景や被写体にしっかりとピントを合わせた高品質な撮影を可能にします。

SNS時代の「映え」を加速させる、指が映らない撮影小物

SNSへの写真投稿が日常となる中、カフェ巡りやライブ会場、結婚式などの特別なシーンで「より美しく、スマートに」思い出を残したいというニーズが高まっています。

従来の撮影小物では、持つ手が写真に映り込んでしまったり、被写体にピントが合いにくかったりといった課題がありました。

今回発売する「アクリルフォトプロップス」は、これらの悩みを解消し、誰もがプロのような「映え写真」を撮影できるアイテムとして開発されました。

1点からのパーソナライズと、プロ仕様のクオリティを両立

フリー型アクリルフォトプロップス（S） キャラクターやペットの輪郭に沿った自由なダイカット（型抜き）が楽しめます

■ スマートな撮影を叶える機能的デザイン

長めの持ち手（スティック部）により、カメラと被写体の距離を最適に保ちながら、手元を隠して撮影できます。これにより、風景や料理、大切な推しキャラクターを主役にした、奥行きのある写真を簡単に撮影可能です。

■ Web上で完結する「かんたん入稿」と「自由な造形」

「うちわ型」と「ハート型」は、サイト上のデザインツールを使用して、スマホやPCからWeb上で簡単・直感的にデザイン、注文が可能です。

一方、「フリー型」はIllustratorによるデータ入稿に対応しており、キャラクターの輪郭に沿った自由なダイカット（型抜き）が楽しめます。

1点から大ロットまで柔軟な生産体制なので「自分専用の1点」はもちろん、イベントの物販やアーティストの公式グッズといった「数百～数千単位」の大ロット注文まで、オンデマンドプリントの強みを活かした短納期・高品質な提供を実現します。

用途に合わせて選べる4つのラインアップ

4種サイズ一覧「データ入稿フリー型」と「簡単入稿」をお好みで選択可能

■うちわ型(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%8F%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%20%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)・ハート型(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%20%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)（Webデザインツール入稿対応）

親しみやすいフォルムで、推し活や誕生日会に最適です。特別なソフトがなくても、お気に入りの写真やテキストを配置するだけで、世界に一つだけのプロップスが完成します。

うちわ型アクリルフォトプロップスハート型アクリルフォトプロップス

■フリー型アクリルフォトプロップス（S(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%EF%BC%88S%EF%BC%89%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)/M(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%EF%BC%88M%EF%BC%89%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)サイズ）

自由な形にカットできるダイカット仕様。Illustratorによるデータ入稿に対応しており

クリエイターのオリジナルグッズ制作や、企業のロゴを活用したノベルティなど、こだわりを形にしたいシーンに最適です。

フリー型アクリルフォトプロップス（S）フリー型アクリルフォトプロップス（M）

【商品概要】

商品名：

フリー型アクリルフォトプロップス（S(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%EF%BC%88S%EF%BC%89%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)/M(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%EF%BC%88M%EF%BC%89%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)）

うちわ型アクリルフォトプロップス(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%8F%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%20%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)

ハート型アクリルフォトプロップス(https://originalprint.jp/acrylic-goods/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%20%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%921%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)

発売日：2026年4月30日

注文可能数：1点から（小ロット・大ロット対応）

入稿方法：うちわ・ハート型：Webデザインツール ／ フリー型：Illustratorデータ入稿

利用シーン：推し活、カフェ巡り、旅行、ライブ、結婚式、イベント物販、企業ノベルティ等

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_acrylic-photo-props)