「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」にオリジナルエプロン100枚を寄贈

ジーイエット株式会社

ジーイエット株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司、以下「ジーイエット」）は、全国で介護事業を展開するＳＯＭＰＯケア株式会社（以下「ＳＯＭＰＯケア」）が全国の介護付きホームなどで実施する「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」の取り組みに賛同し、子どもたちが着用するオリジナルエプロン100枚を寄贈しました。

また、2026年4月25日（土）には、神奈川県横浜市の「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ戸塚」にて寄贈式を実施しました。

「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」は、子どもたちによる配膳・下膳のお手伝いや、ご利用者さまとの食事、会話、レクリエーション活動などを通じて、多世代が自然にふれあう機会を生み出している取り組みです。

ジーイエットは、こうしたＳＯＭＰＯケアの取り組みに共感し、アパレル事業で培ってきたノウハウを活かして、子どもたちの活動時に着用するオリジナルエプロンを制作し、今回の寄贈に至りました。

■オリジナルエプロン提供の背景

ジーイエットでは現在、さまざまな施設を対象に、出張販売サービス「クルふく」を展開しています。

その一環として、ＳＯＭＰＯケアの全国の介護付きホームなどにおいても「クルふく」による出張販売のテスト導入を行っており、本格始動に向けた取り組みを進めています。

こうした連携のなかで、「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」に参加する子どもたちが活動時に着用するエプロンを当社で制作し、寄贈することとなりました。

アパレル事業「マックハウス」で培ってきたノウハウを活かし、子どもたちが配膳・下膳などの活動に取り組みやすいよう、動きやすさに配慮したオリジナルエプロンに仕上げています。

■エプロン紹介

カラーはＳＯＭＰＯケアのコーポレートカラーであるレッドを基調とし、胸元にはワッペンをあしらい、親しみやすいデザインに仕上げています。

子どもたちの動きを妨げにくい、機能的なデザインも特長です。

＜胸元部分＞

オリジナルデザインならではのディテールで、子どもたちが一体感を持って活動に参加できるデザインとしています。

■「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」について

「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」は、ＳＯＭＰＯケアが全国の介護付きホームなどで2022年11月から毎月実施している取り組みです。

地域の子どもたちに温かい食事を提供するだけでなく、ご利用者さまのお食事の配膳・下膳や車いす移動の補助といった介護のお仕事体験、ご利用者さまと一緒に楽しむゲームや工作などのレクリエーション活動を通じて、世代を超えた交流を実現しています。

これまでに地域のお子さまへ提供した食事は、累計69,000食（※2026年3月末時点）を超えています。

ジーイエットは、こうしたＳＯＭＰＯケアの取り組みに賛同し、今回オリジナルエプロンの寄贈を行いました。

＜ＳＯＭＰＯケア「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」サイト＞

https://www.sompocare.com/childrens-cafeteria/

■オリジナルエプロン寄贈式を実施

本取り組みの一環として、2026年4月25日（土）に神奈川県横浜市の「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ戸塚」にて、オリジナルエプロンの寄贈式を実施しました。

当日は、子ども食堂に参加する子どもたちや施設スタッフの皆さまにエプロンをお披露目し、今後の活用に向けた機会となりました。

写真左：オリジナルエプロン寄贈式／写真右：寄贈式後、オリジナルエプロンを着用した子どもたちやご利用者さまとともに写真左：お揃いのエプロン姿で、配膳に励む子どもたち／写真右：会場となった「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ戸塚」の外観

ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ戸塚 のホームだより

https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000060/message-detail/459842/#head

■ジーイエットの「クルふく」について

ジーイエットが取り組む「クルふく」は、全国に展開しているマックハウスの店舗スタッフが福祉施設を訪問し、障がいのある方や高齢者の方々が自分らしく快適に過ごせる衣料品・雑貨類を、対面での接客とともに提供するサービスです。お買い物に出かける楽しさはそのままに、馴染みの環境でより身近にショッピングを楽しめる場を提供しています。

現在はＳＯＭＰＯケアとの連携のもと、同サービスのテスト導入を進めています。今後も、ご利用者さまや施設の皆さまにとって、より身近で利用しやすいサービスとなることを目指してまいります。

【会社概要】

ジーイエット株式会社

所在地：東京都杉並区梅里一丁目7番7号

事業内容：衣料品ならびに雑貨商品の販売、投資事業

【各種リンク】

コーポレートサイト

https://gyet.co.jp

ニュース一覧（広報）

https://gyet.co.jp/news

ニュース一覧（IR）

https://gyet.co.jp/ir/ir-news

【本件に関するお問い合わせ】

ジーイエット株式会社 管理部広報IRグループ 堀池 TEL：03-3316-1911