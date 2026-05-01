ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2026Empowered by BRIDGESTONE 第3戦NAPAC 富士 24 時間レース「富士に、眠らない夜がやってくる。」

レース・音楽・花火が交差する、「FUJI 24h オールナイトフェス」

上杉昇（ex.WANDS）、銀座たけ内(DJ FUMIYA & SU)出演決定

“アジア随一の24時間レース”が“時間を楽しむフェス”へ進化

富士スピードウェイ株式会社

富士に、眠らない夜がやってくる。

富士スピードウェイは、2026年6月5日(金)～7日(日)に開催する「ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦NAPAC 富士 24 時間レース」において、本大会を「24時間を楽しむフェス」＝

“FUJI 24hオールナイトフェス”として展開いたします。

本大会の核となる24時間レースをはじめ、音楽ライブ、打ち上げ花火、キャンプなど、富士の自然とサーキットを舞台に、

ここでしか味わえない“眠らない夜”の体験を提供します。

■ ST-USAを含む全11クラス、60台超が激走するアジア随一の24時間レース

本大会には、話題のST-USAクラスを含む全11クラス、60台を超えるマシンが参戦予定です。

GT3のスーパーカーからコンパクトカーまで、性能差のあるマシンが同時に走る富士24時間では、予測不能のオーバーテイクが連続します。ドライバーの技、チームの総力が問われるピットワーク。そして24時間を通して積み上げられる戦略。中でも、液体水素エンジンやCN燃料車が参戦するST-Qクラスは、最先端技術を実戦の中で磨く「走る実験室」として注目を集めています。

夜には、最高速250km/hを超えるマシンが闇を切り裂き、焼けるブレーキと光の尾を引くライトが、24時間レースならではの幻想的なシーンを生み出します。昼と夜で表情を変えながら走り続けるその姿は、やがてゴールの感動へとつながる。そのすべてを、ぜひその目で体感してください。

■ 富士の夜を熱する、一夜限りの「音楽フェス」が開幕！

24時間レースの折り返し地点、サーキットが最も幻想的な表情を見せる土曜日の夜。

イベント広場特設ステージでは、レースの熱狂をさらに加速させる音楽イベントが繰り広げられます。

今年は、ロック界のレジェンドと、日本屈指のグルーヴを誇るDJユニットが集結。

エンジンの咆哮と音楽が重なり合い、この夜は“ひとつのフェス”へと変わります。

夜風を感じながら、ここでしか味わえない音の体験をお楽しみください。

～富士の夜空に響く、あの歌声がここに。～

誰もが一度は耳にした名曲を、フルバンドの生演奏で。

上杉 昇（ex.WANDS）が贈る、一夜限りのスペシャルステージ。

数々のヒット曲をこの夜のために再構成し、サーキットの夜を熱く彩ります。

エンジンの咆哮と重なり合うそのボーカルは、きっと、この24時間の記憶に刻まれるはずです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_1_90f582ce2bdcc91fc23c73919b211e63.jpg?v=202605010651 ]▲上杉 昇 (ex.WANDS)

上杉 昇｜プロフィール

1991年、WANDSのボーカリストとしてデビュー。「世界が終るまでは…」など数々のミリオンセラーを記録。

現在はソロボーカリストとして活動し、独自の音楽性を追求し続けている。

2024年、カバーアルバムシリーズ最新作『SPOILS #3 Dragon Blood Jasper』をリリース。

2025年、自身初となるアジアツアー「世界が終るまでは・・・」を開催し、活動の幅を拡大。

2026年にはデビュー35周年を迎える。

～サーキットの夜を揺らす、“あのグルーヴ”が帰ってくる～

昨年、富士の夜を熱狂で包んだユニットが今年も登場。

リップスライムのメンバー、DJ FUMIYAとSUによる限定ユニット「銀座たけ内」が、今年もサーキットの夜を揺らします。

誰もが知るキャッチーなメロディーと心地よいグルーヴが、エンジン音と重なり、この場所を特別な空間へ変えます。

初めての方も、昨年の熱狂を知る方も、この夜を思いきり楽しんでください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_2_74922791f144457266d4c89b759ea052.jpg?v=202605010651 ]

銀座たけ内｜プロフィール

2022年9月結成

リップスライム DJ FUMIYAと SU からなる割烹音楽料理人集団。

オリジナル曲を含めて主にテクノ、テックハウスを中心にしたDJプレイ。

食事や会話に彩りを添えるような『大根のつまDJチーム』

■ 富士24時間名物「打ち上げ花火」

～光と轟音の競演。マシンの咆哮とともに、富士の夜空に大輪の花が咲く。～

レースが佳境を迎える土曜日の夜、富士24時間レースを象徴する「打ち上げ花火」を実施します。

コースを駆け抜けるマシンのライトと、夜空を彩る花火が重なり合い、この場所ならではの光景が生まれます。

キャンプやBBQを楽しみながら、この瞬間を大切な人とともにお過ごしください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_3_609ab599433080e44a9fcf8a37031f46.jpg?v=202605010651 ]

■ FUJI24ｈロゴについて

本大会では、「FUJI24h」の大会ロゴを刷新しました。

新ロゴは、富士山を象徴する「4」と、サーキットの軌跡を描く「2」から「h」へと続く流線で構成。

雄大な自然の中で、時間とともに走り続けるレース。

その“24時間”の本質を表現しています。

■ 人気アウトドアブランド「HILLS FIELD」コラボ商品発売！

キャンプ・アウトドアブランド「HILLS FIELD」とのコラボレーションにより、人気商品のパイントグラス「富士スピードウェイ限定バージョン」（税込3,200円）を発売いたします。観戦券との特別セット販売もしており、セット券をご購入された方にはグラスと同デザインの限定ミニステッカーを1枚プレゼントいたします。

さらに、イベント広場にはHILLS FIELLDブースを展開。ブランドのこだわりが詰まったオリジナルグッズの数々を販売いたします。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_4_48f5c854070304054fb63a48eae84645.jpg?v=202605010651 ]

※チケット情報・イベント情報の詳細は下記URLよりご確認ください。

https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket-detail/fwwqste298vs(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket-detail/fwwqste298vs)

〇HILLS FIELLDブースではオリジナルグッズの販売やクラフトビールを楽しめる！

HILLS FIELDブースでは、ブランドのこだわりが詰まったオリジナルグッズの数々を販売いたします。

さらに、地元・静岡を拠点とするクラフトビールメーカー「Repubrew（リパブリュー）」および「反射炉ビヤ」の共同出展も決定！厳選されたクラフトビールと共に、24時間レースの夜風を感じながら、最高に贅沢なひとときをお過ごしください。

■ 前売観戦チケット情報

自由観戦エリア券ほか、多様な券種をご用意しています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_5_569bf7476e95e9905539a90f155416af.jpg?v=202605010651 ]

● ご家族やU-25世代の皆様を全力応援！「50%OFF」の特別優待券

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_6_9a887193dddcfeb5c184bc7611bc2582.jpg?v=202605010651 ]

チケットの詳細はチケットサイト(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-stai-rd3(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-stai-rd3))をご確認ください。

■ ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦NAPAC 富士 24 時間レース

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_7_c2d414c0dca25f8276d9a22a9557f276.jpg?v=202605010651 ]

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/385_8_64fe2e571b2f784a8bd28e6cd7fcb7a2.jpg?v=202605010651 ]