平成リバイバルで話題の人気キャラクター『メゾピアノ』と初のコラボイベント！「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」を開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（東京都港区芝公園、代表取締役執行役員社長：保坂 大輔）が展開するオリジナルブランド「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」と初のコラボレーションとなるアプリ内イベント、「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」を、2026年5月1日（金）より5月15日（金）まで開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」」は、2000年はじめに小学生から中学生を中心に注目を集め、一世を風靡したティーン向けファッションブランドで、「ベリエちゃん」をはじめとしたオリジナルキャラクターたちは大変な人気を博しました。また、昨今の空前の“平成リバイバルブーム”を受け、復刻アイテムが販売されるなど話題を呼び、その熱狂は「メゾピアノ」とともに青春を過ごした大人から令和の若年層まで、大きな広がりを見せています。「17LIVE」では、平成リバイバルブームを牽引する話題のブランドとの初となるコラボレーションを通じて、話題性を醸成し、より多くの方にライブ配信の楽しさが伝わるきっかけになればとの思いから、イベントの実施に至りました。

このたび開催する「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」は、「17LIVE」をご利用のユーザーの方であれば、どなたでも参加することが可能です。イベント期間中は、「メゾピアノ」をモチーフにしたコラボレーションギフト（有料）をご用意しており、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位の方には、「メゾピアノ」の限定デジタルプライズや「ベリエちゃん」をモチーフにしたポシェットやネイルチップなどのオフィシャルグッズを贈呈いたします。グッズによって達成条件が異なりますので、詳細は「17LIVE」アプリ内のイベントページをご確認ください。

平成リバイバルブームを牽引する「メゾピアノ」と初のコラボレーションとなる本イベントに、ぜひご注目ください。

「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」の概要は、以下のとおりです。

■開催期間：202６年5月1日（金）～5月15日（金）

■参加条件：「17LIVE」ユーザーの方

■主なプライズ（一部の賞品） ※全てイメージとなります

・デジタルプライズ（一部）

メゾピアノ（ベリエちゃん）コラボバッジコラボプロフィール背景

・グッズ（一部）

ベリエちゃん ネイルチップお顔ポシェット【ベリエちゃん】前髪クリップ【デビリーちゃん】お顔ミラー【ブルーベリエちゃん】ベリエちゃん ウィッシュコアハートトレーナー【ベビーベリエちゃん】ガーゼブランケット【オーガニック】

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

『メゾ ピアノ ジュニア』について

華やかでロマンティックな女の子のためのブランド。

上品なスタイルから、トレンド感のあるカジュアルスタイルまで展開。

公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」： https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/20/

Instagram: https://www.instagram.com/mezzopianojunior_official/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

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