カプセルトイ専門店『gashacoco（ガシャココ）』のフランチャイズ店舗33号店『gashacoco 明屋書店MEGA平田』を5月１5日(金)オープン！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）と、株式会社明屋書店（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：山口 陽洋 ）は、2026年5月15日(金)に、カプセルトイ専門店『gashacoco』のフランチャイズ33店目となる『gashacoco 明屋書店MEGA平田』をオープンすることをお知らせします。

※『gashacoco』の店舗イメージ写真です。実際の店舗とは異なります。

■「明屋書店」および愛媛県松山市へ初出店！

『gashacoco 明屋書店MEGA平田』は、書籍や雑誌の他、文具・雑貨・CD・DVDを取り扱い、県内でも随一の品揃えを誇る明屋書店の一部区画（およそ30坪）に、カプセルトイ自動販売機を設置したカプセルトイ専門店です。『明屋書店』への『gashacoco』の出店は今回が初めてとなります。

『gashacoco』は幅広い品揃えと毎週新商品が店頭に並ぶことで、お客さまが欲しいもの・思わず欲しくなってしまうものに出会える場として、日常にちょっとした楽しみや喜びをお届けします。カプセルトイ自販機を回してカプセルを開くまで、何が出るかわからない「ワクワク感」をお楽しみください。

■『gashacoco 明屋書店MEGA平田』店舗概要

[店舗名称] gashacoco 明屋書店MEGA平田

[所在地] 愛媛県松山市平田町81番地1

[営業時間] 10：00～22：00

■オープニングキャンペーンについて

５月15日(金)～5月17日(日)の3日間に限り、オープニングキャンペーンとして店頭などで配布する引換券をお持ちいただくと、先着で“対象のカプセルトイ”を1回回せます。

※カプセルトイは、対象の商品のみとなります。

※対象のカプセルトイは先着順で無くなり次第終了となります。

■フランチャイズ募集の背景

全国に154店舗（2026年3月末時点）を展開する中で、当社が積み重ねてきたカプセルトイ専門店の運営・集客ノウハウをベースに、パートナー企業さまとともに『gashacoco』のさらなる強化・成長を目指すべく、フランチャイズ募集を開始しました。

■フランチャイズ店募集要項

立地/物件要件：全国の商業施設、観光立地、商店街、大型路面店

出店推奨エリア：店前通行量が多い立地

出店推奨業種：大型雑貨店・アパレルショップ・メディア複合店・大型書店・携帯ショップ・大型カフェ・テーマパーク・映画館・駅・道の駅・SA/PA・空港・バスターミナル 等

推奨坪数：25坪～50坪

※上記以外にも出店可能なケースもございますので、まずはお気軽にご相談ください。

■フランチャイズに関するお問い合わせ先

株式会社ハピネット ビジネスパートナー契約担当

所在地：〒111-0043 東京都台東区駒形２丁目4番5号 駒形CAビル

TEL：03-3847-6769

mail：fckaihatsu@hsn.happinet.co.jp

フランチャイズ募集ページURL：https://gashacoco.jp/franchise/

■カプセルトイ専門店『gashacoco』について

「こころおどる、がココにある」をコンセプトにしたカプセルトイショップです。

子どもも大人も、欲しかったものや思わず欲しくなってしまうものに出会える、皆さんの日常にちょっとした楽しみや喜びを提供するショップです。

幅広い品揃えと、毎週新商品が店頭に並ぶことで、いつ来てもドキドキとワクワクをお楽しみいただけます。 商業施設などを中心に、全国で154店舗（2026年3月末時点）を展開しています。

＜公式X(旧Twitter)＞@gashacoco(https://x.com/gashacoco)

＜公式Instagram＞gashacoco_official(https://www.instagram.com/gashacoco_official/)

＜公式サイト＞https://gashacoco.jp/

株式会社ハピネット

https://www.happinet.co.jp/

東証プライム・証券コード 7552

代表者：水谷 敏之

設立：1969年6月7日

資本金：27億5,125万円

所在地：東京都台東区駒形 2丁目4番5号 駒形CAビル

事業内容：玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント施設用商品等の販売



玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。

株式会社明屋書店

https://www.haruya.co.jp/

代表者： 山口 陽洋

設立：1950年12月

資本金：3,000万円

所在地：愛媛県松山市中央2丁目69番地1 ２F

事業内容：書籍・雑誌・DVD・CD・文具・雑貨等の小売販売、トレカ、TVゲーム新品中古販売、書店フランチャイズ事業