【便限定！！新千歳 ⇔ 茨城】スカイマークで飛ぶ、夏旅応援プライス！6月～10月出発

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、スカイマークの茨城ー新千歳便（対象便限定）を利用した、6月～10月出発の夏旅応援プランを販売開始いたしました。

茨城空港最大のメリットは、コンパクトな空港ならではの移動のしやすさと、何より「駐車場が無料」であること。羽田や都心の混雑を避け、車でサッと空港へ。そこから一飛びで、爽やかな風が吹くベストシーズンの北海道へ降り立つことができます。

6月の爽やかな新緑、夏のラベンダー、そして秋の味覚が始まる10月まで。航空券と宿泊がセットになった今だけの特別プライスで、あなたの「行きたい」を形にします。

商品・サービスの概要

「夏の旅行は高い…」なんてもう古い！

賢いあなたは、このチャンスを見逃さないで。

6月～10月出発に対応しているので、梅雨の晴れ間を狙った旅も、真夏のバカンスも、過ごしやすい秋の連休も、お得に計画可能。

価格重視なら、私たちの「便限定!!スカイマークツアー」が答えです。

なぜなら、少しだけ時間に融通を利かせるだけで、誰もが知るスカイマークの快適なフライトと宿泊がセットになったツアーに、信じられない価格で参加できるから。

浮いた予算で、旅先での食事をいつもより少し豪華に。大切な人へのお土産を、もう一つ多く。 席数には限りがございますが、このお得な旅を賢く活用いただける、特別なお客様をお待ちしております。

売り切れる前に！今すぐ空席をチェック

■キャンペーン概要

- ご予約は出発5日前までOK！- 受託手荷物20Kgまで無料♪- 帰路延長は最大14日間までOK！[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/39_1_a55b732b38bb6c72916c83b45db2976c.jpg?v=202605010651 ]

夏の旅行プランも対象！《便限定！！SKYで行く新千歳⇔茨城》

ツアー詳細を確認する ▶ :https://www.good-trip-ex.com/pickup/464/detail?mediacd=106

茨城発 新千歳着 特別プライス

【ツアー参考価格】宿泊施設：ホテルロンシャンサッポロ

《１泊２日 -セミダブル2名1室-》：22,500円～56,300円

《２泊３日 -セミダブル2名1室-》：27,200円～63,800円

《３泊４日 -セミダブル2名1室-》：33,100円～71,800円

新千歳発 茨城着 特別プライス

【ツアー参考価格】宿泊施設：コートホテル水戸

《１泊２日 -セミダブル2名1室-》：21,700円～64,000円

《２泊３日 -セミダブル2名1室-》：25,700円～78,500円

《３泊４日 -セミダブル2名1室-》：29,700円～94,700円

おすすめお観光地PICK UP

【北海道（札幌・新千歳）】爽やかな夏と実りの秋を全身で体感

6月～8月はラベンダーが咲き誇る富良野や、涼を求めてのドライブが最高に気持ち良い季節。9月～10月には、日本で最も早く訪れる紅葉や、旬の海産物・農産物を堪能するグルメ旅が楽しめます。スカイマークの便限定ツアーなら、航空券代が高騰しがちなベストシーズンでも、お得に北海道の大自然と美食を満喫できます。

【茨城】首都圏への「第3の玄関口」として活用！

茨城空港の最大の魅力は、首都圏へのアクセスの良さと安さにあります。

もちろん、茨城自体も魅力的な観光地です。

- 国営ひたち海浜公園：春のネモフィラ、秋のコキアが織りなす絶景は必見です。- 大洗：新鮮な海の幸やアクアワールド大洗水族館が人気です。- 偕楽園：日本三名園の一つで、四季折々の美しい景色が楽しめます。

茨城観光と東京観光を組み合わせた、よくばりな旅行を計画してみてはいかがでしょうか。

■「グットリアプリ」で、更に簡単・便利に♪

グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

「GOOD TRIP EXPRESS（愛称：グットリ）」は、飛行機とホテルを自由に組み合わせ、お得な価格で簡単に予約できる旅行アプリです。JAL・スカイマーク・FDA・Peachなどと連携した信頼のフライト提供に加え、アプリ上で座席指定まで完結できるスムーズな操作性が特徴。他社にはないユニークなツアー企画も充実しており、旅行者一人ひとりのニーズに合わせた最適な旅のプランをスマートに実現します。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）