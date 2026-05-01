日本栄養大学と「産学連携包括協力に関する協定」締結のお知らせ

株式会社ブロンコス20

この度、さいたまブロンコスは、学校法人香川栄養学園 日本栄養大学（埼玉県坂戸市、学

長：香川明夫／旧 女子栄養大学）と包括連携協定を締結いたしましたので、お知らせいた

します。

■締結 背景

近年、プロスポーツ界において、科学的根拠に基づく栄養管理は選手のコンディションや

パフォーマンスを左右する不可欠な要素となっています。一方で、子どもたちの「食」と

「運動」を取り巻く環境には多くの課題があり、次世代の健やかな成長を地域全体で支え

る仕組みづくりが急務です。

こうした背景のもと、当クラブと、創立 90 年以上の歴史を誇る「食の総合大学」日本栄養

大学は、互いの資源を活用し地域社会への貢献を加速させるべく、本協定を締結いたしま

した。

■さいたまブロンコスについて（ https://broncos20.jp/ ）

運営会社：株式会社ブロンコス２０（ブロンコストウェンティ）

所在地：〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤 5 丁目 1 番 20 号

代表者：代表取締役 小竹 克幸

さいたま市、所沢市をダブルホームタウンとして活動する B3 リーグ所属の男子プロバス

ケットボールチーム。

B リーグの前進である bj リーグがスタートした際に初年度から参加したクラブ「オリジナ

ル６」の１つで有数の歴史を持つ。2020 年に経営の健全化と、地域に愛され地域に貢献で

きるクラブチーム作りを目指し再始動。

チームスローガンは「WILDPOWER」。バスケットボールを通じて THE SAITAMA を元気

にすることを目指し、未来を担う子どもたちに向けた取組に注力しているクラブです。

＜さいたまブロンコス 各 SNS＞

X(旧 Twitter)： https://twitter.com/saitamabroncos

Instagram： https://www.instagram.com/thesaitamabroncos/

YouTube： https://www.youtube.com/@broncos20

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