声優・大西亜玖璃、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』エンディングテーマに新曲「グッバイ・ララバイ」が決定！

日本コロムビア株式会社

声優・大西亜玖璃の新曲「グッバイ・ララバイ」が、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』のエンディングテーマとなることが明らかになった。

様々な作品に声優として出演する一方で、コンスタントに新曲をリリースし、ライブ・イベントを開催するなど精力的にソロアーティストとしても活動を続けている彼女。

アニメ主題歌の担当は約1年半ぶり。本作は、作品のスリリングな世界観を表現した、力強いエレクトロ・ロックに仕上がっている。

また、「グッバイ・ララバイ」は9thシングルとして8月5日（水）にリリースされることも発表され、新しいアーティスト写真や収録内容、購入者特典などの詳細も公開された。

今年3月にソロアーティストデビュー5周年を記念して開催されたイベント内で、ファンに見守られながら自ら選曲した新曲「わたしシュガースパイス」がカップリングとして収録される。

ソロデビュー5周年を迎えた大西亜玖璃のアーティスト活動に注目しよう。

◆RELEASE INFO

2026年8月5日（水）発売

大西亜玖璃 9th シングル「グッバイ・ララバイ」

【初回限定盤】CD＋DVD COZC-2331～2 \2,090（税込）

【通常盤】CD Only COCC-18336 \1,430（税込）

＜CD収録内容＞

01. グッバイ・ララバイ

TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の国を叩き潰します～』

エンディングテーマ

作詞：東乃カノ 作曲・編曲：habana

02. わたしシュガースパイス 作詞：東乃カノ 作曲・編曲：木村孝明

03. グッバイ・ララバイ(Off Vocal)

04. わたしシュガースパイス(Off Vocal)

＜DVD収録内容＞

「わたしシュガースパイス」ミュージックビデオ+メイキング映像

■店舗別購入者特典

下記店舗にて、「グッバイ・ララバイ」をご購入の方に先着で特典をプレゼントします！

・アニメイト

【初回限定盤】缶バッジ(56mm)＋L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) アニメイト絵柄Ａ

【通常盤】L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) アニメイト絵柄Ｂ

・ゲーマーズ

【初回限定盤】缶バッジ(56mm)＋L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ゲーマーズ絵柄Ａ

【通常盤】L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ゲーマーズ絵柄Ｂ

・タワーレコード

Ｌ判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・ネオウィング

Ｌ判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・楽天ブックス

Ｌ判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・ソフマップ

Ｌ判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・Amazon

メガジャケ（各形態ごとのジャケット絵柄）

・コロムビアミュージックショップ、その他拠点店

L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

※ブロマイドの絵柄は法人ごとに異なります。（ただし、コロムビアミュージックショップとその他拠点店は共通の絵柄となります）

※絵柄は後日公開いたします

※特典は商品と同時にお渡しいたします。

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。

■ゲーマーズにて早期予約特典実施！

ゲーマーズ早期予約特典：あぐぽんイラストシール

受付期間：5月1日～なくなり次第終了

※商品と同時にお渡しいたします。ご予約時のお渡しではありません。

■アニメイト、ゲーマーズにてアクリルスタンド付き限定セット発売！

大西亜玖璃「グッバイ・ララバイ」の発売を記念してアクリルスタンド付き限定セットの販売が決定しました!!

数量限定のスペシャルセットとなっておりますので、ぜひお見逃しなく！

・アニメイト限定セット（アクリルスタンド付き）：【初回限定盤】\3,190(税込)／【通常盤】\2,530(税込)

・ゲーマーズ限定セット（アクリルスタンド付き）：【初回限定盤】\3,190(税込)／【通常盤】\2,530(税込)

※グッズ付限定セットは無くなり次第終了とさせていただきます。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。

◆TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』

■放送情報

2026年7月からテレ東、BS11、AT-Xほかにて放送開始！

■スタッフ

原作：はぐれメタボ（HJノベルス／ホビージャパン)

キャラクター原案：昌未

漫画：おおのいも（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：葛谷直行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：姉崎早也花

音楽：宝野聡史、中野香梨

アニメーション制作：スタジオコメット

■キャスト

エリザベート・レイストン／エリー・レイス：大西沙織

ミレイ・カタリア：長谷川育美

ルノア・カールトン：小倉 唯

ミーシャ・テイル：上原あゆみ

■音楽

オープニングテーマ：小倉 唯「Q.E.D.」

エンディングテーマ：大西亜玖璃「グッバイ・ララバイ」

■HP：https://buchigire-anime.com

■X（旧Twitter）：@buchigire_anime

(C)はぐれメタボ・ホビージャパン／『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』製作委員会

◆大西亜玖璃（おおにし あぐり） PROFILE

5月2日生まれ。愛知県出身。アンシェリ所属。

代表作：

TVアニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役

TVアニメ「このヒーラー、めんどくさい」カーラ役

TV アニメ「まえせつ！」北風ふぶき役

TV アニメ「消滅都市」レナ（ SPR5 ）役

アプリ「マギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝」土岐すなお役

アプリ「ETERNAL」アステル役

アプリ「Heven Burns Red」桐生美也役

◆大西亜玖璃 公式X @aguri_onishi

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式X @staff_aguri

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式Instagram https://www.instagram.com/onishi_aguri_staff/

◆大西亜玖璃 音楽情報サイト https://columbia.jp/onishiaguri/

◆大西亜玖璃 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@onishiaguri-official