CANDY TUNE主演、関連動画累計3,300万インプレッションの人気デジタル番組『原宿てれび。』が、7月1日(水)にオフラインイベント開催【QREATION×アソビシステム×日本テレビ共同制作】

株式会社QREATION

株式会社QREATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米永圭佑）が日本テレビ放送網株式会社の縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」、アソビシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中川悠介）と共同で企画・制作しているCANDY TUNE主演のデジタル番組『原宿てれび。』のオフラインイベント「原宿てれび。～イベントをやるということは絶対に楽しませるということです～」を2026年7月1日(水)に豊洲PITにて開催いたします。

イベントチケット販売ページ :https://candytune.asobisystem.com/news/detail/77964

リリース後1か月足らずで関連コンテンツ累計3,300万インプレッション突破!

『原宿てれび。』は、QREATIONがアソビシステム株式会社および日本テレビ放送網株式会社の縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」と共同制作する、シチュエーションコメディ×バラエティ形式の新感覚デジタル番組です。舞台は、原宿にある小さなテレビ局「原宿てれび。」。「カワイイ」と「カオス」が交差する原宿を舞台に、人気アイドルグループCANDY TUNEのメンバーが本格的な芝居に初挑戦しています。

配信開始から切り抜きやショルダーコンテンツ、UGCを含む関連コンテンツは推計3,300万インプレッション（原宿てれび。実行委員会調べ）を突破。YouTubeのチャンネル登録者数500 人から 50 万人のクリエイター向けのハイプランキングでは2話が最高19位を獲得し、その後も全話ランクインするなど、配信スタート直後から大きな反響を呼んでいます。

三社共同開発のIPからオフラインイベントへ！コンテンツを育成・展開する仕組みを創出

Youtubeチャンネル :https://www.youtube.com/@haratele

今年４月のローンチに向けてオリジナル脚本・セットを制作するなど、IP開発を進めてきました。さらにオンラインで生まれた熱量をそのままオフラインイベントにつなげるコンテンツ育成を目指しています。創出したコンテンツを多角的に育成していく仕組みづくりを進めています。

イベントの見所

番組の世界観をリアルで体感！観客参加型のゲームコーナーも

CANDY TUNEのメンバーが配信番組の延長線上にあるシチュエーションコメディに生で挑戦！収録で実際に使っていたセットを豊洲PITに移設し、配信と同じ臨場感を会場で楽しめます。はたして、一発限りの本番で演じ抜くことができるのか！？さらに、メンバーの素のリアクションが見られると好評なバラエティコーナーもライブでは観客参加型に！お客さんを巻き込んだ対決で会場ならではの生きた間と笑いをお届けします。

CANDY TUNEが生歌披露

原宿てれびスタッフがこのライブのためにキャスティングしたのは…大人気アイドル「CANDY TUNE」！原宿てれびのイベントを盛り上げるべく全力でパフォーマンスを行います。曲によっては錦鯉も一緒に歌う予定！一部楽曲では「撮影OK」タイムを実施します。

ここでしか見られない！「公開反省会」とNGシーン公開

撮影現場の裏側で起こったNGシーンや未公開映像をイベント限定で特別上映！メンバーがミスについて「公開反省会」コーナーを行います。

イベント概要

公演名 ：原宿てれび。～イベントをやるということは絶対に楽しませるということです～

開催日時 ：２０２６年７月１日（水）開場18:00 開演19:00

開催場所 ：豊洲PIT

開催住所 ：東京都江東区豊洲６丁目１－２３

出演者 ：CANDY TUNE（立花琴未、村川緋杏、桐原美月、南なつ、宮野静、小川奈々子、福山梨乃）・錦鯉（渡辺隆、長谷川雅紀）・ゆうたろう

総合演出 ：橋本和明

脚本・構成 ：三田卓人

プロデューサー：平岡辰太朗、井上直也、米永圭佑

主催 / 企画 ：原宿てれび。実行委員会

制作 ：STORYPOD

CANDY TUNE HP：https://candytune.asobisystem.com

YouTube：https://www.youtube.com/@haratele

TikTok：https://www.tiktok.com/@haratele_official

Instagram：https://www.instagram.com/harajukutv__/

X：https://x.com/Harajukuterebi

チケット販売情報

【チケット】

スタンディング S：\12,000(税込)

スタンディング A：\9,000(税込)

※スタンディングSは500枚限定。

※整理番号順での入場

※スタンディングSは「カードホルダー付ネックストラップ」付き。優先入場。

※未就学児童入場不可

※1申し込み4枚まで

※別途ドリンク代必要

※車椅子でご来場のお客様は事前にお知らせください。

※当日カメラ収録が入ります。予めご了承ください。

【先行発売】

《CANDY TUNE OFFICIAL FANCLUB先行受付》

申し込み期間：2026年5月1日(金)18:00 ～ 2026年5月17日(日)23:59

ファンクラブサイトよりお申し込みください。

https://candytune.asobisystem.com/news/detail/77964

《ファミリーマート先行受付（イープラス）》

申し込み期間：2026年5月19日(火)12:00～ 2026年5月26日(火)23:59

【チケット購入先プレイガイド】

イープラス：https://eplus.jp/harajuku-tv/

【公演に関するお問い合わせ先】

ソーゴー東京 03-3405-9999

(月-土 12:00～13:00 ／ 16:00～19:00 ※日曜・祝日を除く)

【チケットに関するお問い合わせ】

イープラス https://support-qa.eplus.jp/hc/ja

※「最近のよくあるご質問」をご確認ください。「最近のよくあるご質問」のいずれかひとつ開き、末尾までスクロールしますとお問合せ入力フォームもございます。

CANDY TUNEについて

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

2025年、代表曲「倍倍FIGHT!」がTikTok43億回再生、音楽ストリーミングが1億回再生を突破し大ヒット。TikTokの人気曲ランキング10週連続1位を記録。第67回日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞、Billboard JAPANでは『Billboard JAPAN Heatseekers Songs』1位受賞と記録を打ち立てた。

秋には全国8都市9公演のべ21,000人を動員したライブツアー「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 - AUTUMN -『TUNE QUEST』を開催し、1年の締めくくりとして第76回NHK紅白歌合戦に初出場した。

2026年3月14日に結成3周年を迎え、2026年6月5日、6日に日本武道館で「CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026」を開催する。

Official site：https://candytune.asobisystem.com/

X：https://x.com/CANDY_TUNE_

Instagram：https://www.instagram.com/candy__tune/

YouTube：https://www.youtube.com/@candy_tune/

TikTok：https://www.tiktok.com/@candy_tune

VIRAL POCKETについて

VIRAL POCKET（バイラルポケット）は、日本テレビが立ち上げた、縦型動画を中心としたスマホ時代のコンテンツに特化した新組織です。SNS総再生30億回超えのショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』や、Z世代に人気のショートバラエティ『ちょこっとぱーちー』など、ヒットコンテンツを多数展開。自社コンテンツ開発から、企業との共創によるコンテンツプロデュース、SNSマーケティング支援までを一貫して手がけます。テレビ局の企画・制作力に、Z世代への感度をかけ合わせ、カルチャーとビジネスの両面から“次のエンタメ”を共創していきます。

WEBサイト：https://viralpocket.jp

株式会社QREATIONについて

QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”です。

代表作には、SNS総再生数20億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や縦型コンテンツ発のイベントを開催し話題となった『うえだしんや界隈』、豪華俳優陣が出演するショートドラマ『いつだって究極の選択』、Z世代から大人気の縦型ショートバラエティ『ちょこっとぱーちー』、恋愛ショートドラマ『ときめき図鑑』などがあります。

これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。

＜QREATION関連作品＞

○本日も絶体絶命。

【TikTok】https://www.tiktok.com/@honjitsumo_zz

【Instagram】https://www.instagram.com/honjitsumo_zz

【YouTube】https://youtube.com/@honjitsumo_zz

○うえだしんや界隈

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@ueda.kaiwai

【Instagram】https://www.instagram.com/ueda.kaiwai/

【YouTube】https://www.youtube.com/@ueda.kaiwai

○原宿てれび。

【YouTube】https://www.youtube.com/@haratele

○いつだって究極の選択

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@kyukyoku.sentaku

【Instagram】 https://www.instagram.com/kyukyoku.sentaku/

【YouTube】 https://www.youtube.com/@kyukyoku.sentaku

○ときめき図鑑

【TikTok】https://www.tiktok.com/@tokimeki_zukan

【Instagram】https://www.instagram.com/tokimeki_zukan/

【YouTube】https://www.youtube.com/@tokimeki_zukan

お問い合わせ先

詳しくは下記までお問い合わせください。

web : https://qreation.jp/contact

mail : info@qreation.jp

【会社概要】

会社名 ：株式会社QREATION

事業内容 ：IP・コンテンツ企画・制作事業、マーケティング支援事業 等

代表 ：米永 圭佑

設立 ：2022年11月30日

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目22-11 THE FIRST SHIBUYA 2階

URL ：https://qreation.jp