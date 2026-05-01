【PLUS VENDOME】身体の曲線をデザインに落とし込んだBODY（ボディ）コレクションから、初夏の日差しに映える新作が登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

身体の柔らかな膨らみや曲線をジュエリーに落とし込んだ「BODY（ボディ）コレクション」より、これからの季節に映えるメタルジュエリーの新作が登場します。

有機的なラインが印象的なピアスは、耳を前後で挟み込む変形フープ型。

キャッチレスにすることで、途切れることのない美しい曲線を描くデザインが特徴です。前後左右どこから見ても隙のないシルエットが、顔周りに奥行きと華やかさを演出します。

イヤーカフはメタルの重厚感をポイントに置き、揺れるチェーンを配することで軽やかさを兼ね備えたアイテム。

肌の艶やかさを引き立てる人気のバングルは、日常に取り入れやすいライトな仕様にアップデートしました。

手首の骨格をなぞるような柔らかな起伏は、程よいボリューム感がありながら、より心地よいフィット感を実現しています。

- ピアス

価格：\29,700円（税込）

素材：シルバー925、ロジウムコーティング

- イヤーカフ

価格：各\18,700円（税込）

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティング（ゴールドカラー）、ロジウムコーティング（シルバーカラー）

- バングル

価格：\20,900円（税込）

素材：合金、イエローゴールドコーティング（ゴールドカラー）、ロジウムコーティング（シルバーカラー）

▼ BODYコレクション特集ページ

https://vendome.jp/plus_vendome/feature/pv_feature_body_26ss(https://vendome.jp/plus_vendome/feature/pv_feature_body_26ss)

発売日：2026年5月1日（金）

PLUS VENDOME公式オンラインストア：https://vendome.jp/plus_vendome(https://vendome.jp/plus_vendome)