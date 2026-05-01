【母の日限定】“ありがとう”を届ける特別企画 甘味処鎌倉、メッセージカード付きギフトを全店舗で実施
甘味処鎌倉は、2026年5月8日（金）から5月10日（日）までの3日間限定で、母の日に向けた特別企画「母の日限定メッセージカード」を全国の店舗にて実施いたします。期間中、対象商品をご購入のお客様へ、感謝の気持ちを添えて贈れる限定メッセージカードをご案内いたします。
今年のテーマは、「ありがとうの想いを、つないで」。
母の日、そして父の日へと続く感謝の気持ちを、一枚一枚のカードに込めて届けていただける企画です。
母の日の画像
■ 母の日限定メッセージカードについて
甘味処鎌倉では、大切な人へ贈るわらびもちに、言葉のぬくもりも添えていただけるよう、母の日限定デザインのメッセージカードをご用意いたしました。
カードは、以下の2種類からお選びいただけます。
- あらかじめメッセージが入ったカード
- ご自身で自由にメッセージを書き込めるカード
ご希望のお客様には、商品とともにお渡しいたします。
さらに今回のカードは、母の日だけで終わらない特別仕様。
後日配布予定の父の日カードとつなげることで、ひとつのメッセージとして完成するデザインとなっております。
母の日から父の日へ。
感謝の気持ちがつながる、心あたたまる贈りもの体験をお届けします。
■ 実施期間
2026年5月8日（金）～5月10日（日）
■ 対象商品
- 桐箱入り鎌倉わらびもち（10個入り）
- 鎌倉わらびもち（10個入り）
- 鎌倉わらびもち（5個入り）
- 抹茶わらびもち（5個入り）
- 黒胡麻わらびもち（5個入り）
- 釜揚げわらびもち
- スティックわらびもち
■ 実施店舗
全国の甘味処鎌倉 全店舗予定
■ ご利用にあたって
- メッセージカードは数量限定のため、なくなり次第終了となります。
- 実施内容は店舗により一部異なる場合がございます。
- 詳細は各店舗へ直接お問い合わせください。
■ 母の日の贈りものに、甘味処鎌倉のわらびもちを
やわらかな口どけと、やさしい甘さが広がる甘味処鎌倉のわらびもち。
ご家族で囲む団らんのひとときにも、大切な方への贈りものにもおすすめです。
今年の母の日は、いつもは照れくさくて言えない「ありがとう」を、甘味とともに届けてみませんか。
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