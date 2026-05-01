「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集めていたYOU DAYEON（ユ・ダヨン）が、6月24日に日本デビューが決定！

日本コロムビア株式会社

韓国出身ソロアーティスト YOU DAYEON（ユ・ダヨン）が、遂に日本デビューする事が決定！

YOU DAYEON（ユ・ダヨン）は、韓国では、「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル・ラップ・ダンスパフォーマンスの全てをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。かつてはガールズグループ「LIPBUBBLE（リップバブル）」のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。そして、6月24日に日本コロムビアより、アルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾ることに！

日本デビューアルバムは、日本オリジナル楽曲６曲が収録される予定。アルバムのリリースに先駆け、アーティスト写真と商品情報が解禁された。アーティスト写真は、日本デビューへの意気込みを感じさせるような力強さと、美しさを表したものになっている。

この日本デビューアルバムの、特典会が5月上旬から決定。彼女の魅力を、その目で確かめて欲しい。

特典会の詳細、購入特典などはレーベルサイトにて。

【商品情報】

YOU DAYEON

JAPAN DEBUT 1st ALBUM 『Dream Rusher』

2026年6月24日リリース

【初回盤】COCP-42719（CD+24Pフォトブックレット+トレカ）\3,300（税込）

【通常盤】COCP-42720（CD+トレカ）\2,200（税込）

CD収録曲《全６曲》

M1- Dream Rusher

M2- Harmonic etude

M3- Precious time

M4- Let it shine

M5- Dream Rusher -English ver-

M6- Precious time -English ver-

【関連リンク】

Instagram：https://www.instagram.com/dayeon_you

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/youdayeon_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dayeon_you_

日本公式ファンクラブ：https://youdayeon.jp/

レーベルサイト：https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/