「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集めていたYOU DAYEON（ユ・ダヨン）が、6月24日に日本デビューが決定！

写真拡大

日本コロムビア株式会社


韓国出身ソロアーティスト YOU DAYEON（ユ・ダヨン）が、遂に日本デビューする事が決定！




YOU DAYEON（ユ・ダヨン）は、韓国では、「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル・ラップ・ダンスパフォーマンスの全てをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。かつてはガールズグループ「LIPBUBBLE（リップバブル）」のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。そして、6月24日に日本コロムビアより、アルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾ることに！




日本デビューアルバムは、日本オリジナル楽曲６曲が収録される予定。アルバムのリリースに先駆け、アーティスト写真と商品情報が解禁された。アーティスト写真は、日本デビューへの意気込みを感じさせるような力強さと、美しさを表したものになっている。




この日本デビューアルバムの、特典会が5月上旬から決定。彼女の魅力を、その目で確かめて欲しい。


特典会の詳細、購入特典などはレーベルサイトにて。




【商品情報】


YOU DAYEON


JAPAN DEBUT 1st ALBUM 『Dream Rusher』


2026年6月24日リリース


【初回盤】COCP-42719（CD+24Pフォトブックレット+トレカ）\3,300（税込）


【通常盤】COCP-42720（CD+トレカ）\2,200（税込）


CD収録曲《全６曲》


M1- Dream Rusher


M2- Harmonic etude　


M3- Precious time


M4- Let it shine　


M5- Dream Rusher -English ver- 　


M6- Precious time -English ver- 　




【関連リンク】


Instagram：https://www.instagram.com/dayeon_you


オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/youdayeon_official/


TikTok：https://www.tiktok.com/@dayeon_you_


日本公式ファンクラブ：https://youdayeon.jp/


レーベルサイト：https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/