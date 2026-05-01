RIIZE、BOYNEXTDOORら豪華K-POPアーティストがKアリーナ横浜に集結！5月9日（土）、10日（日）開催の『Kstyle PARTY 2026』をABEMAにて国内独占・無料生中継決定

株式会社AbemaTV(C) FJE Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月9日（土）と10日（日）の2日間にわたり、Kアリーナ横浜にて開催される、Kstyleが贈るK-POP音楽祭『Kstyle PARTY 2026』を、国内独占・無料生中継することを決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8tfLordWDVs ]

このたび「ABEMA」にて国内独占・無料生中継することが決定した『Kstyle PARTY 2026』は、今年で3回目を迎える、Kstyleが贈るK-POP音楽祭です。今年は会場をKアリーナ横浜へと移し、さらなるスケールアップを遂げて開催いたします。5月9日（土）のDAY1では、2025年の日本レコード大賞で新人賞を受賞し、今最も勢いに乗るBOYNEXTDOORがヘッドライナーを務め、SEVENTEENの弟分6人組ボーイズグループのTWS、そしてレジェンド級の人気を誇るTAEMINらがステージに登場。また、オープニングアクトにはジェジュンが設立した芸能事務所iNKODEエンターテインメント初のガールズグループとして、2024年10月に正式デビューし、元AKB48でIZ*ONEのメンバーとしても活躍した本田仁美などが所属する、SAY MY NAMEが出演します。

5月10日（日）のDAY2には、昨年に引き続きヘッドライナーを務めるRIIZEをはじめ、SUPER JUNIOR-D&E、YENAといった豪華アーティストが勢揃いします。さらに、オーディション番組出身グループCLOSE YOUR EYESやAHOF、昨年のオープニングでもフレッシュな魅力を放ったNouerAのパフォーマンスにも注目が集まります。

また『Kstyle PARTY 2026』の無料生中継を記念して、昨年開催された『Kstyle PARTY 2025』を5月2日（土）から5月8日（金）まで期間限定で無料配信いたします。TWS、RIIZE、&TEAMといった勢いに乗る若手グループのほかにも、デビュー18周年の記念日でのステージ披露となったKARAや、デビュー20周年を迎えたSUPER JUNIORなど、『Kstyle PARTY 2025』だからこそ実現したラインナップに。この機会に、ぜひお楽しみください。

さらに、韓国の放送局KBSの人気音楽番組「Music Bank」のグローバルツアーとなる「Music Bank World Tour」のスペイン・マドリードで開催された『2024 MUSIC BANK IN MADRID』も5月19日（火）夜11時59分まで無料配信中です。『2024 MUSIC BANK IN MADRID』は「Music Bank World Tour」の19回目の公演で、俳優のパク・ボゴムが進行を務め、aespa、ENHYPEN、NMIXX、KISS OF LIFE、P1Harmony、BOYNEXTDOOR、MAMAMOO+、RIIZEといった韓国トップクラスのK-POPグループ8組のステージをお楽しみいただけます。こちらも併せて、ご覧ください。

『Kstyle PARTY 2026』は、DAY1となる5月9日（土）は午後5時10分から、DAY2となる5月10日（日）は午後3時10分から、両日ともに「ABEMA」にて国内独占・無料生中継です。どうぞお楽しみに。

■ABEMA『Kstyle PARTY 2026』概要

(C) FJE Inc.

番組ページ：https://abema.tv/video/title/721-2

＜DAY1＞

放送日時： 5月9日（土）午後5時10分～

放送チャンネル：ABEMA K WORLDチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/DAUvf5HbAgKsaX

出演アーティスト：BOYNEXTDOOR、TAEMIN、TWS、NouerA、CLOSE YOUR EYES、SAY MY NAME（オープニングアクト）

＜DAY2＞

放送日時： 5月10日（日）午後3時10分～

放送チャンネル：ABEMA K WORLDチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/EacCw6UHH6Ygym

出演アーティスト：RIIZE、SUPER JUNIOR-D&E、AHOF、YENA、チャン・ハヌム、Royal 44

■『Kstyle PARTY 2025』概要

Kstyle PARTY 2025（C）

配信URL：https://abema.tv/video/title/721-1

■『2024 MUSIC BANK IN MADRID』概要

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

配信URL：https://abema.tv/video/title/663-69

■ABEMA K-POP・韓流ドラマ SNSアカウント

X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/abema_kpopdrama

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kpop_abema

TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@abema_kpopdrama

YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@Kpop_ABEMA

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆ABEMA10周年 特設サイト：https://contents-abema.com/10th/