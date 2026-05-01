KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER開催決定！Z世代のアイコン『MON7A』がライブ披露！『しなこ』や『今日好き』メンバーも出演決定！
2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」。
今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、2026年8月13日(木)に、KANSAI COLLECTION 2026 A/Wの開催を決定しました。「かわいい」「楽しい」「ファッション」が大好きなあなたへ、赤い果実のような魅惑的な世界をお届けします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I4giq5BeBxY ]
第1弾 出演者発表!!︎
■Z世代のアイコン『MON7A』がライブパフォーマンス披露！
ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』に出演し話題になり、「#もんた界隈」が生まれるほどZ世代から支持され、現在はシンガーソングライターとして活躍！デビュー曲「おやすみTaxi」は各音楽配信チャートを賑わせ、MVは695万回再生を突破したMON7Aが2度目の出演決定！今回はネクストブレイクアーティストとしてライブを披露し、観客を魅了します！
■幅広い活躍をみせる『しなこ』『リアルピース』らクリエイターが明るく盛り上げます！
子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・アーティスト・モデルなどマルチに活躍するしなこ。 YouTube登録者数140万人、TikTok230万人突破！前回の関コレではしなことともにプロデュースステージを披露し観客を沸かせ、今年4月からは初の冠レギュラー番組も開始するなど話題沸騰中の5人組男YouTuberアイドルリアルピースらクリエイターが出演決定！
■『HUH JIWON』『テリ(Taeri)』ら韓国ゲストや『今日好き』メンバー、『伊藤百花』『佐藤綺星』『八木愛月』ら新世代AKB48メンバー、『井手上漠』『青島心』『おさき』ら豪華モデルがランウェイに登場！
韓国の女性アイドルグループCherry Bulletの元メンバーで現在はファッション雑誌「JJ」の専属モデルや女優として活躍するHUH JIWON。「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」とカリスマ的人気を誇る韓国モデル・トップインフルエンサーで、日本でも活躍の幅を広げるテリ(Taeri)ら韓国のグローバルゲストが出演決定！さらに、ABEMA「今日、好きになりました。」出演で話題を集め、日本一の高校生ボディビルダーに輝き、「男子高生ミスターコン2025」の準グランプリも受賞した榎田一王のほか、谷村優真、永瀬さら、村谷はるな。
「星月花」の愛称で新時代を担うAKB48の17、18、19期のエース佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花。
高校生の時“可愛すぎるジュノンボーイ”として注目を集め、現在はジェンダーレスモデル・メイクアップアーティストとして活躍する井手上漠。「仮面ライダーギーツ」や、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の劇中ドラマなど数々のドラマ、映画、バラエティーで活躍する女優・モデルの青島心。 NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げる白間美瑠。元popteen等のモデルで、現在は女優として活躍中！SNSで「爆美女」として話題になった、“ちゃんえな”こと中野恵那。YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破し自身のブランドも手がける、女子学生から絶大な人気を誇るおさきら豪華モデル・ゲストが登場し、会場を盛り上げます！
出演者情報（2026年5月1日現在） ※50音順
〈MODEL〉
青島心、井手上漠、おさき、加藤ナナ、Kirari、konon、白間美瑠、
ティファニー絵里菜、中野恵那、 Yu Hyewon、吉井美優 and more
〈GLOBAL GUEST〉
テリ(Taeri)、HUH JIWON and more
〈CREATOR〉
しなこ、きりまる、Hinata、Mumei、リアルピース and more
〈NEXT BREAK ARTIST〉
MON7A and more
今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎
開催概要
開催名称 KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER
開催日程 2026年8月13日(木)
開催時間 11:30開場 13:00開演 （全て予定）
開催場所 京セラドーム大阪
主 催 関西コレクション実行委員会
後 援 大阪商工会議所・大阪観光局・京都市・兵庫県・奈良県・滋賀県
コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等
企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION
著 作 株式会社KANSAI COLLECTION
【公式HP】
https://www.kansai-collection.net/(https://www.kansai-collection.net/)
【公式SNS】
LINE：@kansaicollection／X：@kan_kore／Instagram： @kansaicollection／
TikTok：@kansaicollection
チケット販売情報
VIP席\100,000
プラチナ席\30,000
SS席\15,000
S席\10,000
スタンド自由席\3,000
■公式LINEでチケット先行発売開始！
5月9日(土)10:00～5月15日(金) 23:59
■ローソンチケット先行発売開始！
5月16日(土)10:00～5月29日(金)23:59
■チケット一般販売開始
5月30日(土)10:00～
※購入先は下記の公式HPで順次公開いたします。
公式サイト：https://www.kansai-collection.net/ticket/
※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。
※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。
＜チケットに関するお問い合わせ＞
キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝は休業）
＜その他一般の方からのお問合せ ＞
関西コレクション実行委員会 info@kansai-collection.net