KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER開催決定！Z世代のアイコン『MON7A』がライブ披露！『しなこ』や『今日好き』メンバーも出演決定！

株式会社KANSAI COLLECTION

2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」。

今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、2026年8月13日(木)に、KANSAI COLLECTION 2026 A/Wの開催を決定しました。「かわいい」「楽しい」「ファッション」が大好きなあなたへ、赤い果実のような魅惑的な世界をお届けします。

第1弾 出演者発表!!︎

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I4giq5BeBxY ]■Z世代のアイコン『MON7A』がライブパフォーマンス披露！

ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』に出演し話題になり、「#もんた界隈」が生まれるほどZ世代から支持され、現在はシンガーソングライターとして活躍！デビュー曲「おやすみTaxi」は各音楽配信チャートを賑わせ、MVは695万回再生を突破したMON7Aが2度目の出演決定！今回はネクストブレイクアーティストとしてライブを披露し、観客を魅了します！

■幅広い活躍をみせる『しなこ』『リアルピース』らクリエイターが明るく盛り上げます！

子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・アーティスト・モデルなどマルチに活躍するしなこ。 YouTube登録者数140万人、TikTok230万人突破！前回の関コレではしなことともにプロデュースステージを披露し観客を沸かせ、今年4月からは初の冠レギュラー番組も開始するなど話題沸騰中の5人組男YouTuberアイドルリアルピースらクリエイターが出演決定！

■『HUH JIWON』『テリ(Taeri)』ら韓国ゲストや『今日好き』メンバー、『伊藤百花』『佐藤綺星』『八木愛月』ら新世代AKB48メンバー、『井手上漠』『青島心』『おさき』ら豪華モデルがランウェイに登場！

韓国の女性アイドルグループCherry Bulletの元メンバーで現在はファッション雑誌「JJ」の専属モデルや女優として活躍するHUH JIWON。「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」とカリスマ的人気を誇る韓国モデル・トップインフルエンサーで、日本でも活躍の幅を広げるテリ(Taeri)ら韓国のグローバルゲストが出演決定！さらに、ABEMA「今日、好きになりました。」出演で話題を集め、日本一の高校生ボディビルダーに輝き、「男子高生ミスターコン2025」の準グランプリも受賞した榎田一王のほか、谷村優真、永瀬さら、村谷はるな。

「星月花」の愛称で新時代を担うAKB48の17、18、19期のエース佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花。

高校生の時“可愛すぎるジュノンボーイ”として注目を集め、現在はジェンダーレスモデル・メイクアップアーティストとして活躍する井手上漠。「仮面ライダーギーツ」や、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の劇中ドラマなど数々のドラマ、映画、バラエティーで活躍する女優・モデルの青島心。 NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げる白間美瑠。元popteen等のモデルで、現在は女優として活躍中！SNSで「爆美女」として話題になった、“ちゃんえな”こと中野恵那。YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破し自身のブランドも手がける、女子学生から絶大な人気を誇るおさきら豪華モデル・ゲストが登場し、会場を盛り上げます！

出演者情報（2026年5月1日現在） ※50音順

〈MODEL〉

青島心、井手上漠、おさき、加藤ナナ、Kirari、konon、白間美瑠、

ティファニー絵里菜、中野恵那、 Yu Hyewon、吉井美優 and more

〈GLOBAL GUEST〉

テリ(Taeri)、HUH JIWON and more

〈CREATOR〉

しなこ、きりまる、Hinata、Mumei、リアルピース and more

〈NEXT BREAK ARTIST〉

MON7A and more

今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

開催概要

開催名称 KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER

開催日程 2026年8月13日(木)

開催時間 11:30開場 13:00開演 （全て予定）

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 大阪商工会議所・大阪観光局・京都市・兵庫県・奈良県・滋賀県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION

【公式HP】

https://www.kansai-collection.net/(https://www.kansai-collection.net/)

【公式SNS】

LINE：@kansaicollection／X：@kan_kore／Instagram： @kansaicollection／

TikTok：@kansaicollection

チケット販売情報

VIP席\100,000

プラチナ席\30,000

SS席\15,000

S席\10,000

スタンド自由席\3,000

■公式LINEでチケット先行発売開始！

5月9日(土)10:00～5月15日(金) 23:59

■ローソンチケット先行発売開始！

5月16日(土)10:00～5月29日(金)23:59

■チケット一般販売開始

5月30日(土)10:00～

※購入先は下記の公式HPで順次公開いたします。

公式サイト：https://www.kansai-collection.net/ticket/

※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。

＜チケットに関するお問い合わせ＞

キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝は休業）

＜その他一般の方からのお問合せ ＞

関西コレクション実行委員会 info@kansai-collection.net